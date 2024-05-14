УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11015 відвідувачів онлайн
Новини
7 408 31

Секретар РНБО Литвиненко про відставку Шойгу: Путін планує війну на тривалий термін не тільки з Україною

Шойгу відправили у відставку

Кадрові перестановки у Кремлі та призначення нового міністра оборони замість Сергія Шойгу свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін налаштований на довгу війну.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив в інтерв'ю AFP Press, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, майбутній міністр оборони РФ Андрій Білоусов, кандидатуру якого Путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".

"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", - заявив Литвиненко.

Він також додав, що радянські запаси зброї у Росії "величезні, але вони також обмежені". Як прогнозує Литвиненко, якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в окупантів вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми.

Також читайте: Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва, - Пєсков

Відставка Шойгу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.

Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.

Автор: 

Литвиненко Олександр (38) путін володимир (23773) Шойгу Сергій (626)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Ніколи вони-кацапи, на Захід не нападуть. Вони брехливі і трусливі потвори і добре знають, що якщо дала відсіч не підготовлена і наполовину змішана із зрадниками і любітелями "русского мира", то що з ними буде там? Там що, будуть московські попи корегувати ракети? Ні. Там їх просто немає. А хіба там є при владі "кроти", які будуть передавати ворогу наші плани? і руйнувати оборону і красти яйця зі стола військового?
показати весь коментар
14.05.2024 07:15
+10
Розумові інваліди обрали те,що зараз сидить в презідентському кріслі.
показати весь коментар
14.05.2024 07:31
+7
Знати плани ворога важливо, але важливіше знати звільнення Залужного прискорить закінчення війни на користь України чи ні?
Які плани переслідував "нелох боневтік" звільненням Залужного?
показати весь коментар
14.05.2024 07:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате у нас міняють міністрів коли вже прокрався та зганьбився на весь світ з яйцями
показати весь коментар
14.05.2024 06:57 Відповісти
Кого ви слухаєте, народ? Ви ще почніть чубитись( Це ще один данілов - такий же горе-експерт, який замість організації оборони ляпає язиком у народний простір загальні фрази без доказів, при цьому для чого він каже такі слова - невідомо. Це такий же шаріков, як і попередній данілов - пилюку тільки в очі пускає замість роботи на оборону.
показати весь коментар
14.05.2024 08:00 Відповісти
"Як прогнозує Литвиненко, якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в окупантів вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми". Новоє ліцо, але продовжує стару риторіку, ще потрібно додати, що через півтора року будеми пити каву в Ялті. І ще головне прив'язав сюди країни ЄС і НАТО, щоб вони готувалися. Я думаю, що вони і без Литвиненко знали і знають, що їм робити, головне, щоб ми не переставли будувти дороги і мародерити свою армію, а народ дурити, що все нормально, все під контролем і заахисні споруди скрізь пориті. Не вірите? Подивіться Вовин відос, де він в окопі, правда виритому тільки з тією метою, щоб відзняти той відос.
показати весь коментар
14.05.2024 07:00 Відповісти
скоріше б вже починали "з Заходом"...
показати весь коментар
14.05.2024 07:00 Відповісти
Ніколи вони-кацапи, на Захід не нападуть. Вони брехливі і трусливі потвори і добре знають, що якщо дала відсіч не підготовлена і наполовину змішана із зрадниками і любітелями "русского мира", то що з ними буде там? Там що, будуть московські попи корегувати ракети? Ні. Там їх просто немає. А хіба там є при владі "кроти", які будуть передавати ворогу наші плани? і руйнувати оборону і красти яйця зі стола військового?
показати весь коментар
14.05.2024 07:15 Відповісти
Знати плани ворога важливо, але важливіше знати звільнення Залужного прискорить закінчення війни на користь України чи ні?
Які плани переслідував "нелох боневтік" звільненням Залужного?
показати весь коментар
14.05.2024 07:12 Відповісти
план збереження здоровя інваліда і пристрояти в тепле місце ... план інваліду сподобався і з подякою прийняв
показати весь коментар
14.05.2024 07:18 Відповісти
Розумові інваліди обрали те,що зараз сидить в презідентському кріслі.
показати весь коментар
14.05.2024 07:31 Відповісти
НАТО иому мізки вправить - шо за них переживати
показати весь коментар
14.05.2024 07:27 Відповісти
Після оголошення цієї геніальної версії по всіх медіа,секретар прорік(А Сирський виконує свої обов'язки як?Хоч задовільно?(((Може пора знімати?(((
показати весь коментар
14.05.2024 07:29 Відповісти
Вже немає значення. Вхід до гш вільний б/я проруснявому підору
показати весь коментар
14.05.2024 08:30 Відповісти
Причина замены шлангу в другом: парашная казна от войны беднеет, и лишнее слишком хорошо раскрытое хлебало у распределения денежных потоков министерства нападения им уже ни к чему. А Белоусов знаменит тем, что умеет правильно киздить и ещё лучше делиться.
показати весь коментар
14.05.2024 07:34 Відповісти
Взагалі-то це початок внутрішньої боротьби за владу після смерті путєна
показати весь коментар
14.05.2024 07:38 Відповісти
Там по большому счёту дело даже не в Ху#ле, а в Патрушеве и Мишустине. Заодно Чемезов из привычной для него тени вылез.
показати весь коментар
14.05.2024 07:57 Відповісти
згоден,справжній путєн ніколи б не викинув свого друга на імпотентну посаду.це як в сталінські часи перед розправою нкведістів призначали керівниками "народного" господарства.
показати весь коментар
14.05.2024 09:15 Відповісти
Настоящего Ху#ла не было на публике после июня 2022 г.
Но это не значит, что оно таки сдохло, как чирикает Соловей.
показати весь коментар
14.05.2024 13:13 Відповісти
Скільки вам років,шановний?у мене це фуйло все життя перед очима.в справжність такого всратого телепня якого впарюють лохам фсбешники можуть повірити тільки роми цимбалюки та їхня паства.темперамент та психотип не той.
показати весь коментар
14.05.2024 14:12 Відповісти
У меня есть свои источники информации на этот счёт начиная с 2013 года.
показати весь коментар
14.05.2024 16:56 Відповісти
Если интересно, по работе тогда познакомился с чуваком, который лично знал Ху#ло ещё с 90-х. Он уже давно тогда жил не на параше, но по бизнесОвым делам с ними постоянно работал. Держал заодно виноградники и винзаводы во Франции, с Менделем они тогда соревновались, у кого вино лучше. Это до того, как Мендель типа спился. Кстати, спился Мендель совсем не до такой степени, как его тут изображают.
Так вот, Ху#ло в период 2013-2022 был живее всех живых.
К моему глубокому сожалению. Дальше я не в курсе.
показати весь коментар
14.05.2024 18:30 Відповісти
та най би в них усіх х.у.й на лобі виріс. от усюди коментатори та аналітики усілякі триндять, що пуйло хоче тривалої війни, тому прибрав шойгу. поясніть мені, телепню, а чим шойгу заважав ботоксному воювати?
показати весь коментар
14.05.2024 07:43 Відповісти
ех, краще б планував короткострокову війну зі своєю шизофренією...
показати весь коментар
14.05.2024 07:47 Відповісти
*лядский цирк с Шоу Ужасов! Уймитесь клоуни - все зрители вашего шоу уже разбежались из зала памперсы менять!
показати весь коментар
14.05.2024 08:21 Відповісти
як про мене - то шойгу пішов на підвищення зайнявши місце патрушева.а от доля патрушева цікава.за що ж його і де він ?
показати весь коментар
14.05.2024 08:28 Відповісти
Так ти вже визначився?: «готують до довгоі війни і не тільки з Україною», «зброї хватить лише на півтора року».
показати весь коментар
14.05.2024 08:33 Відповісти
,,Грозився кіт , що він у брід Дніпро перебреде...."
показати весь коментар
14.05.2024 08:33 Відповісти
х*йло робить перетасовку у колоді ,тому шо китай дав гарантії на підтримку війни...а це вже 100% війна для всього світу , у свій час, ЄС та США влізли в ілюзію ,запропонувавші китайцям розуміння та підтримку у всьому, тепер це страшна машина намагається зруйнувати демократію
показати весь коментар
14.05.2024 08:44 Відповісти
Якщо нафтові родовища раптом загоряться, війна на виснаження стане неможливою.
показати весь коментар
14.05.2024 09:47 Відповісти
Сьогодні кремль має власну сталь і легуючі метали, а завтра буде як з НПЗ.
І хто виснажиться ?
показати весь коментар
14.05.2024 10:02 Відповісти
Ещё один эХсперт!
показати весь коментар
14.05.2024 10:50 Відповісти
Ну хіба скаже цей прихвостень Дерьмака, що х......змістив шамана через багатомільярдні крадіжки і разврат навіть по х......понятіям. А цього гуру поставив, бо нікому не довіряє. Накрисятничали біля хазяїна -вперед в тюрму.В ОПи так само. Накрився Дерьмаковий шикарний блат в міноборони на болотах. По твердженню тк вчк в Іванова тіж адвокати, що і у самих крупнихвласників нерухомості в Гніловодську - земляків Дерьмака.
показати весь коментар
14.05.2024 12:39 Відповісти
одно вонючее рашисткое дерьмо сменили на другое вонючее... кого это волнует кроме лапотного отребья
показати весь коментар
14.05.2024 13:21 Відповісти
 
 