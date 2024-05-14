Секретар РНБО Литвиненко про відставку Шойгу: Путін планує війну на тривалий термін не тільки з Україною

Кадрові перестановки у Кремлі та призначення нового міністра оборони замість Сергія Шойгу свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін налаштований на довгу війну.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив в інтерв'ю AFP Press, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, майбутній міністр оборони РФ Андрій Білоусов, кандидатуру якого Путін подав 12 травня, є "досвідченим менеджером, здатним забезпечити довготривалу війну на виснаження".

"Це говорить про те, що Путін планує війну на тривалий термін уперед. І війну не тільки з Україною, а й із Заходом загалом. Війну з НАТО", - заявив Литвиненко.

Він також додав, що радянські запаси зброї у Росії "величезні, але вони також обмежені". Як прогнозує Литвиненко, якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в окупантів вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми.

Також читайте: Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва, - Пєсков

Відставка Шойгу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу.

Коментуючи відставку Шойгу, у Держдепі США заявили, що Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні.