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Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва, - Пєсков

Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з воєнно-технічного співробітництва

Колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що Федеральна служба з військово-технічного співробітництва контролює купівлю, продаж та оренду зброї з іншими державами, а також співробітництво в галузі розробки зброї та військової техніки. Раніше це відомство входило до юрисдикції Міноборони країни-агресорки. Проте наразі воно безпосередньо підпорядковане російському диктатору Володимиру Путіну.

Звільнення Шойгу

У неділю, 12 травня, російський правитель Володимир Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Шойгу займав цю посаду з 2012 року. Замість нього мають затвердити Андрія Бєлоусова - досі він був віцепрем’єр-міністром РФ.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1609) путін володимир (23772) росія (65002) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+8
він буде курувати напрям розвитку бойових оленів.
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13.05.2024 20:56
+4
Я інтєрєсуюсь: олєнєввод - ето тот, кто шо-то вводіт олєню?
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13.05.2024 21:57
+3
Вони рогами збиватимуть дрони.
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13.05.2024 21:12
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Какой с оленевода министр ?
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13.05.2024 20:54 Відповісти
він буде курувати напрям розвитку бойових оленів.
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13.05.2024 20:56 Відповісти
Вони рогами збиватимуть дрони.
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13.05.2024 21:12 Відповісти
не думаю. Скоріше їх будуть використовувати як еваки.
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13.05.2024 21:24 Відповісти
А с вице-премьера, керiвника больших потоков, шо толку ( в армии)... Потешная нараис армия - клондайк для вице-премьеров цапорылii. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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13.05.2024 21:23 Відповісти
путін, гдє шойгу ?

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13.05.2024 23:00 Відповісти
А з кєм же тепер ***** уєдіняЦЦА в тайгє будєт?
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13.05.2024 20:57 Відповісти
З тим же самим оленем, що й до цього. шойгу того оленя тільки тримав.
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13.05.2024 21:00 Відповісти
Мальчиков в лаптестане хватает
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13.05.2024 21:00 Відповісти
Он с своей оленеводческой семейкой и так неплохо на военных поставках устроился.
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13.05.2024 21:00 Відповісти
Я **** без баяна -- олєнєвод курірує службу з віиськово - технічного співробітництва
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13.05.2024 21:02 Відповісти
буде схрещувати оленя з дроном?
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13.05.2024 21:06 Відповісти
Та пристрельте вже його
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13.05.2024 21:03 Відповісти
десь в гробу заржав пригожин
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13.05.2024 21:05 Відповісти
Я інтєрєсуюсь: олєнєввод - ето тот, кто шо-то вводіт олєню?
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13.05.2024 21:57 Відповісти
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13.05.2024 22:04 Відповісти
Проще было подсыпать ему полония в чай,закопали бы генерала с почестями,ан нет,издеваются над человеком придумывая опереточные должности для бывшего министра войны.
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13.05.2024 23:20 Відповісти
Ага товаришу Піськов чи то ******** - не більше, чим шматок туалетного паперу для сраки ***** *********, - Лі **** ****, я також. АРХ М
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14.05.2024 04:39 Відповісти
 
 