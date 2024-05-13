Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва, - Пєсков
Колишній очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу стане куратором Федеральної служби з військово-технічного співробітництва, однак не її безпосереднім керівником.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що Федеральна служба з військово-технічного співробітництва контролює купівлю, продаж та оренду зброї з іншими державами, а також співробітництво в галузі розробки зброї та військової техніки. Раніше це відомство входило до юрисдикції Міноборони країни-агресорки. Проте наразі воно безпосередньо підпорядковане російському диктатору Володимиру Путіну.
Звільнення Шойгу
У неділю, 12 травня, російський правитель Володимир Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ. Шойгу займав цю посаду з 2012 року. Замість нього мають затвердити Андрія Бєлоусова - досі він був віцепрем’єр-міністром РФ.
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