Науседа про звільнення Шойгу: Це робиться для продовження війни проти України

Президент Литви Гітанас Насуеда вважає, що звільнення міністра оборони РФ Шойгу розраховане на внутрішню аудиторію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Литовський лідер вважає, що заміна Шойгу розрахована на внутрішню аудиторію РФ.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни і давайте не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", - сказав Науседа.

За його словами, зупинити війну РФ можна лише ефективно допомагаючи Україні.

Читайте: Новопризначений міністр оборони РФ Бєлоусов - чергова маріонетка Путіна, - Шеппс

Звільнення Шойгу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу

Дивіться: Росіяни заявили про атаку безпілотників на Липецьку область: там загорілась підстанція. ВIДЕО