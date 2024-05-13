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Новини
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Науседа про звільнення Шойгу: Це робиться для продовження війни проти України

шойгу,путін

Президент Литви Гітанас Насуеда вважає, що звільнення міністра оборони РФ Шойгу розраховане на внутрішню аудиторію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Литовський лідер вважає, що заміна Шойгу розрахована на внутрішню аудиторію РФ.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни і давайте не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", - сказав Науседа.

За його словами, зупинити війну РФ можна лише ефективно допомагаючи Україні.

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Звільнення Шойгу

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу

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Автор: 

росія (65002) Шойгу Сергій (626) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+5
перевід оленевода з однієї посади на іншу говорить виключно про перевід оленевода з однієї посади на іншу
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13.05.2024 10:53
+3
Русскій стіль управлєнія побудований на неформальних зв'язках.
Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
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13.05.2024 10:55
+2
Виходить шойгу був проти війни ?!!
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13.05.2024 10:53
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перевід оленевода з однієї посади на іншу говорить виключно про перевід оленевода з однієї посади на іншу
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13.05.2024 10:53 Відповісти
Русскій стіль управлєнія побудований на неформальних зв'язках.
Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
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13.05.2024 10:55 Відповісти
куйло хвилюється за свою владу і життя і прибирає всіх, хто хочаб віддалено може претендувати на його роль! останнім часом про патрушева багато говорили, що він (чи його син) "приємники"! ось куйло і посунуло патрушева з посади... і засунуло туди свого гєй-дружбана олєнєвода, якому воно довіряє
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13.05.2024 10:57 Відповісти
упевнений, що викинули? почекаємо тиждень-другий, побачимо, де воно з'явиться
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13.05.2024 11:00 Відповісти
Виходить шойгу був проти війни ?!!
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13.05.2024 10:53 Відповісти
Угум. Якщо продовжити логіічний ряд то Шойгу виявляється був проти продовження війни...
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13.05.2024 10:58 Відповісти
шойга один з найпалкіших прибічників війни . За його наступника - не знаю . Але справа не в цьому .
Справа в 10 трильйонах бюджетних грошей , які виділені для війни . Інші клани в кремлі вирішили що для одного лише клану шойги цього забагато . Треба ділитись .
Тому спочатку відправили в камеру " гаманець " алєнєвода ( його зама - іванова ) , а тепер прибрали і самого алєнєвода .
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13.05.2024 11:31 Відповісти
Харьков не захватили, по этому и уволили
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13.05.2024 11:01 Відповісти
Заміна алєнєвода на відвертого - алєня , говорить про те що - державне корито не тільки для алєнєводів . !! І алєні теж хочуть їсти .
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13.05.2024 11:20 Відповісти
Що це взагалі означає "зупинити" війну ?!
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13.05.2024 11:44 Відповісти
 
 