Науседа про звільнення Шойгу: Це робиться для продовження війни проти України
Президент Литви Гітанас Насуеда вважає, що звільнення міністра оборони РФ Шойгу розраховане на внутрішню аудиторію РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Литовський лідер вважає, що заміна Шойгу розрахована на внутрішню аудиторію РФ.
"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни і давайте не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", - сказав Науседа.
За його словами, зупинити війну РФ можна лише ефективно допомагаючи Україні.
Звільнення Шойгу
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.
За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу
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Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
Справа в 10 трильйонах бюджетних грошей , які виділені для війни . Інші клани в кремлі вирішили що для одного лише клану шойги цього забагато . Треба ділитись .
Тому спочатку відправили в камеру " гаманець " алєнєвода ( його зама - іванова ) , а тепер прибрали і самого алєнєвода .