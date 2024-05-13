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Новопризначений міністр оборони РФ Бєлоусов - чергова маріонетка Путіна, - Шеппс

Бєлоусов Шойгу

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс прокоментував призначення на посаду міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони написав у X (Twitter).

Шеппс наголосив, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу несе відповідальність за масові страждання мирного населення внаслідок загарбницької війни проти України, а також загибель понад 355 тисяч російських солдатів.

"Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цей катастрофічний спадок і припинив вторгнення - але все, що вони отримають, це ще одну маріонетку Путіна", - наголосив Шеппс.

Нагадаємо,  після інавгурації російський диктатор Путін зробив ряд кадрових перестановок. Зокрема, міністром оборони Росії Путін 12 травня призначив Андрія Бєлоусова. Водночас Шойгу обійме посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева.

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Автор: 

путін володимир (23772) Шойгу Сергій (626) Шеппс Грант (63) Бєлоусов Андрій (19)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Читаю аналітику по призначенню

Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.

Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.

Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.

Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
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13.05.2024 10:41
+7
Це пуйло не шойгу замінив - а патрушєва ...
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13.05.2024 10:03
+5
Будьте вы все прокляты, русские свиньи.
Здохните вместе со своими семьями.
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13.05.2024 10:09
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Пеєрєстановка кроватєй в пубдомє - крєпко дєйствєнна штука!
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13.05.2024 10:02 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Практически завершены "незначительные" перестановки в Правительстве России, но именно это говорит о кризисе в системе управления страной. Имея непримиримые позиции по формированию фасада власти, основные башни Кремля, вплотную подойдя к точке перехода кризиса в информационное пространство, решили остановиться на небольших перестановках, которые должны "усилить" позиции двух основных кремлевских группировок, но и здесь создаётся впечатление, что одна из них усилилась чуть больше. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, который к тому же сбросил балласт ответственности в виде министерства промышленности и торговли России, это безусловно усиление позиций Сергея Чемезова, который открыто показывает, совместными с Мантуровым демонстративными походами к человеку назначенному президентом и похожему на Владимира Путина, кто всем управляет. Стоит отметить, что теперь Денис Мантуров будет фактически контролировать практически все процессы в Правительстве и будет "главным" по Правительству от так называемого "политбюро 2.0". Вторым и равносильным, по задумке, но "вторым" вице-премьером и "смотрящим" от "политбюро" станет сын бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, который также сбрасывает балласт в виде министерства сельского хозяйства России. Правда, по договоренности, у Дмитрия Патрушева сохраняются перспективы выхода на транзитную прямую к креслу главы Правительства к концу года и президентству к весне следующего года. При отсутствии возможности согласовать нового главу Правительства, Сергей Чемезов сыграл интересную партию, поддержав претензии руководства Китая на то, чтобы Михаил Мишустин остался в своём кресле на какое-то время. Это не игра в пользу Китая, но способ сохранить и овец целыми и волков сытыми, причём "овцы" в данном случае это китайское руководство в обнимку с Мишустиным, который как ничего глобально не решал, так и решать не будет. Недавняя встреча Чемезова с Мишустиным, это прелюдия к назначению Мишустина старым-новым премьером. Стоит обратить внимание на необычную медийную активность Сергея Чемезова в последнее время, обычно он предпочитает находиться в тени, но сейчас особый случай- необходим ясный сигнал элитам второго и третьего эшелона, кто в стране на ведущих позициях. В ответ на усиление Чемезова, Николай Патрушев сыграл практически ва-банк, обменяв свой официальный пост секретаря Совета Безопасности РФ на усиление влияния на силовой блок и "гарантии" президентства сына. На своё место Патрушев поставил Шойгу, который по сути является болваном-марионеткой как и двойник Путина. Сергей Шойгу в Совбезе это понятный шаг Патрушева, цель которого ослабить влияние Совета Безопасности, перенеся центр принятия решений в тень и ещё больше замкнуть на себя силовой блок. Все переназначения силовиков пролоббированы Николаем Патрушевым. Золотов и Колокольцев становятся преданы и обязаны "Сократычу" ещё больше. Нынешний status quo устраивает и руководство ФСБ Бортникова-Королёва. Белоусов в министерстве обороны согласованная кандидатура между Чемезововым и Патрушевым, он должен остановить тотальное разворовывание военного бюджета, взяв под контроль "политбюро" основные потоки. Ва-банк Патрушева это серьёзный шаг и поднятие ставок до предела. Обман амбиций Сократыча с претензией на президентство его сына Дмитрия, в перспективе не более 10-ти месяцев, приведёт к параличу власти или тотальному превосходству одной из башен и фактически к перехвату власти.
Да, и... Николай Патрушев безусловно придумает себе новую должность, какую захочет.
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13.05.2024 10:24 Відповісти
Це пуйло не шойгу замінив - а патрушєва ...
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13.05.2024 10:03 Відповісти
Невдовзі буде у дідугана патрушева серцевий приступ і він помре.
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13.05.2024 10:52 Відповісти
А масло масляное, а дождь мокрый.. Какие еще ценные высказывания опубликуете.
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13.05.2024 10:04 Відповісти
Замена Шойгу - подготовка Кремля к затяжной войне в Украине, - https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2024 ISW

Аналитики также отметили, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова связано с высоким уровнем коррупции в Минобороны РФ.

Белоусов занимал должность министра экономики в федеральном правительстве около 10 лет. За это время он участвовал в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников, что хорошо подготовило его к руководству аппаратом Минобороны РФ, который находится "в затруднительном положении".
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13.05.2024 10:04 Відповісти
росія вже не може не воювати. Закінчить з Україною - одразу візьметься за Казахстан, Грузію, якісь інші країни.
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13.05.2024 10:13 Відповісти
"росія вже не може не воювати" Чому?
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13.05.2024 10:18 Відповісти
Потому, что не правильная формулировка. Россиянская военная "машина" набрала ход и будет ехать пока ее не остановят. А вот где ее остановят пока не понятно. Может быть в Украине, а может быть и под Парижем.
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13.05.2024 10:25 Відповісти
Краще на Уралі. Але вона ж може і сама зупиниться. Об'єктивних перешкод не бачу.
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13.05.2024 10:34 Відповісти
Яка "ваєнная машина", що ти мелеш? Це орда, яка завалює все м'ясом, в них так було завжди, де українці також були м'ясом на протязі трьох століть. Воєнна машина це армія США "Буря в пустині", це Вермахт, це навіть армія Наполеона.
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13.05.2024 12:10 Відповісти
Под машиной понимают четко отлаженній механизм поставки/добічи каких нибудь ресурсов. Т.е. военная машина - єто организация по обеспечению фронта солдатами, техникой, БК, єтс. Но тем, кто сидит 2 года в танке и не собирается из него вілазить лучше жевать чем говорить.
ПС. Тем, кто не в курсе какие метафорі біли в ходу в Украине в последние 30 лет, тоже лучше жевать, а не писать на форумах.
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13.05.2024 12:18 Відповісти
Кацапоід, ти напевно голодний, бо в тебе думки тільки про жевать. І ще, розберись з клавіатурою, росіянець.
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13.05.2024 13:07 Відповісти

І ще не одна подібна новина, де покидькам влаштовують масові зустрічі зі школярами.
Якщо припиниться війна, все це кровожерливе стадо повернеться на росію, його учні підростуть, і влаштують там Донбасс.
Тому для росії єдиний вихід зберегти мир всередині - це регулярно утилізувати потороч.
Тобто, "війна - це мир" для росії тепер - формула життя.
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13.05.2024 10:35 Відповісти
У 1945 на росію повернулися мільйони. Якось пережили, на Париж не пішли.
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13.05.2024 10:39 Відповісти
Зараз все інакше.
У "червоних" тоді були хоча б якісь вбогі ідеали та установки.
За мір во всьом мірє, ми строім коммунізм.
Зараз - ніяких ідеалів та установок.
Ми всєм дадім пізди потому, что можєм і ето пріятно.
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13.05.2024 10:45 Відповісти
Нічого не змінилося. Як було в якому-небудь селі в Бурятії до звезды на ідеологію, так і зараз.
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13.05.2024 10:55 Відповісти
Ви можете мені, в принципі, назвати основні засади ******** русской ідєології.
Як вони собі самі виправдовують всі ці війни та репресії?
У совка була Міровая рєволюція і врагі народа - буржуі. Метою було побудування комунізму, диктатура пролетаріату.
Виглядало ніби логічно: кляті капіталісти ******** нещасних пролетаріїв, треба всьо взять і подєліть, тогда будєт коммунімз. І це багато кому заходило по світу.
І для своїх всередині був "мір, труд, май". Праця. За тунєядство - стаття. Всі мали працювати, криво-косо, але бути при ділі. Це теж виглядало дещо привабливо.
Що ******* росія пропонує як своїм громадянам, так і за кордоном?
Заради чого воюють? Що завойованим несуть? Чим кращі за буржуєв?
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13.05.2024 11:00 Відповісти
Не можу. Не я ж роблю прогнози рівня Ванги.
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13.05.2024 11:20 Відповісти
Мова не йде про прогноз.
Чим вони такі круті зараз? Чим виправдовують свою поведінку.
СРСР казав, що ми за трудящіхся всєх стран і с каждого по способностям.
Русня що каже?
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13.05.2024 11:22 Відповісти
Я з вами згоден, що там сумбурні пояснення. Але основну лінію зрозуміти можна. "З братнього народу України захід з 2014 року штучно робить "антирусских" для майбутньої великої війни". Цьому потрібно перешкодити. Коротко так.
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13.05.2024 11:38 Відповісти
З нами зрозуміло.
Але ж вони не тільки до нас лізуть.
Яке "разумноє, доброє, вєчноє" вони збираються нести, наприклад, жителям країн Балтії?
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13.05.2024 11:48 Відповісти
Я не чув, що вони лізуть в Балтію.
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13.05.2024 12:38 Відповісти
Вони лізуть всюди пропагандою "русского міра".
Чим цінний оцей самий "русскій мір" для мешканців інших "міров" - поки не зрозуміло.
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13.05.2024 12:40 Відповісти
Зараз вони агресори.
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13.05.2024 11:05 Відповісти
"Послухали Лисичку, - і Щуку кинули у річку". Шойгу і так нічого на фронтах не вирішував - т.з. "весільний генерал". А секретарем РБ ще багато води "намутить".
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13.05.2024 10:07 Відповісти
А хіба там є хтось із своєю думкою?
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13.05.2024 10:08 Відповісти
Будьте вы все прокляты, русские свиньи.
Здохните вместе со своими семьями.
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13.05.2024 10:09 Відповісти
А бАльшую звЯзду з пАгон, шайга йому віддасть?
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13.05.2024 10:10 Відповісти
Чому маріонетка?Цап)))"сядь ,козлодоєв,усє сядєм")))
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13.05.2024 10:12 Відповісти
А куда дели Патрушева?
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13.05.2024 10:18 Відповісти
Ці перестановки для того щоб держпервороту не було.
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13.05.2024 10:19 Відповісти
Україні, здопомогою Бога,та захіних партнерів робити своє. Воювати з рашистом .але ще куда більше важливо, знищити в середині України лютих і підступних ворогів України і її народу- "прорашистських слуг",котрих з 2019 року наплодила в Україні,рашистська фсб , як самка колорадського жука
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13.05.2024 10:24 Відповісти
бледненький и худенький , скоро сдохнет
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13.05.2024 10:27 Відповісти
..а может кремлёвская сладкая парочка с "Горбатой Горы" собирается через какое-то время уже отползать?
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13.05.2024 10:30 Відповісти
Обличчя як з Zомбіленду, що в пуйла що у всіх його маріонеток, мертви очі і череп з гнилим м'ясом обтягнутий чорно-сірою шкірою.
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13.05.2024 10:32 Відповісти
Саме цікаве що цей пупс типу економіст.
І це говорить що бабла на війну стало трохи не хватать - раз на МО ставлять не генерала, як у пі-дорів прийнято, а бухгалтера...
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13.05.2024 10:34 Відповісти
, а чия вона має бути маріонетка?
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13.05.2024 10:38 Відповісти
Вот вам, "аналитика от экспертки"
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13.05.2024 10:41 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Читаю аналітику по призначенню

Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.

Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.

Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.

Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
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13.05.2024 10:41 Відповісти
Здається нашого зєлю теж призначив пуйло.

Зєлю геть. Вибори
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13.05.2024 13:10 Відповісти
Це i є частина тiєї мобiлiзацiї про котру повiдомляли. Але це не просто щось про 300 чи 500 тисяч, це призначення вiдповiдального за перехiд московiї загалом на вiйськовi рейки. Вдасться чи нi, побачимо.
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13.05.2024 10:43 Відповісти
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13.05.2024 11:24 Відповісти
 
 