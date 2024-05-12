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Путін вирішив замінити Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ

Сергій Шойгу

Російський правитель Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

Про це повідомила Рада Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.

До Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

Зокрема, міністром оборони Путін пропонує призначити Бєлоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Шойгу Цалікова у справі про корупцію в міністерстві, - британська розвідка

Із 2012 року посаду міністра оборони Росії займає Сергій Шойгу.

Кандидатури Путіна до нового уряду РФ
Кандидатури Путіна до нового уряду РФ

Автор: 

відставка (1461) путін володимир (23767) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+23
Не від гарних справ таке робиться... Сподіваємось це додасть тільки хаосу москаликам.
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12.05.2024 21:36
+18
Самий большой пізд..ц для України зешобла + 73%
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12.05.2024 22:17
+16
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12.05.2024 21:37
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вигоне він тебе в три шиї з роботи за таке! весь звіт знає дєрьмака як одного з сотні найвеличніших людей світу. а от зєлёний й близько в тій сотні не валявся )))
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13.05.2024 00:17 Відповісти
Зельцу в Конгрессе США руки целовали, израильские СМИ называли самым влиятельным евреем в мире, Ермак умнее но не известней, вроде работник офиса а украл не меньше членограя.
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13.05.2024 03:06 Відповісти
)) дєрьмак вкрав стільки, що зміг на карманні гроші рейтинг в сотні проплатити, та ще й медіажополизів собі понаймати, краще штатних зєлєних. не чекаючи доки конгрес йому в жопу копняка відвісить, замість поцілувати.
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13.05.2024 10:43 Відповісти
Воровали вместе, а отвечать будет зелёная жопа, какой спрос с офисного работника.
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13.05.2024 12:41 Відповісти
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13.05.2024 00:03 Відповісти
перестановка ліжок у борделі
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13.05.2024 13:12 Відповісти
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12.05.2024 23:11 Відповісти
Ще кацапський борзописець в свій час прокукурікав : а ви, друзья, как не садитесь, ви в музиканти не годітесь. По великому рахунку у ***** в кремлі збіговисько старих пирдунів, і як-би ***** їх не тасував, це всеодно буде дім престарілих пирдунів. Для України це добре, що у ***** - збіговисько маразматиків, хворіющих на старчеську деменцію.
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13.05.2024 12:37 Відповісти
Надо было шойге путина сковырнуть думал пронесет теперь пусть сушит сухари
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13.05.2024 01:02 Відповісти
Самалёт-харашо
Параход-харашо
А алени лучше, аднака.
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13.05.2024 01:51 Відповісти
де-вач-ка-майя-синьо-глаза-йа...
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13.05.2024 02:39 Відповісти
український економіст Олексій Кущ стверджує, що призначення першого віце-прем'єра Андрія Бєлоусова міністром оборони РФ - "погані новини" для України.
На його думку, тепер "все йде до різкого зростання динаміки російського ВПК і нарощування в РФ військового виробництва".
Кущ вважає, що Білоусов зіграв роль "у створенні моделі зростання економіки РФ, глибоким структурним трансформаціям та адаптації до санкцій":
"Для нас дуже погані новини, тому що у нас на посадах міністрів знаходяться антиподи політики Білоусова з повісткою вульгарного лібералізму під час війни. "
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13.05.2024 02:44 Відповісти
Все вірно - Шойгу то дерев"яний генерал, такого добре коли багато танчиків і людей зібрав - і вперед вперед ура ура. Чисто по-військовому питання вирішувати, не думаючи де ті ресурси брати. А Бєлоусов - економіст. Для тривалої війни. Яка, як відомо, є протистоянням економік. Але позубоскалити можна, чого ж. Над "чмонями" вже ніби відсміялися.
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13.05.2024 03:43 Відповісти
Де ви бачили вкраїні-бензоколонці економістів,? Я ,наприклад ,не піддаюся гіпнозу від звання економіст ,тим більше з раші.
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13.05.2024 09:13 Відповісти
На болотах 17 року всім керують тільки перші особи. Ленін,Сталін,Хрущов такої слабинки не давали. Перевод Шойгу -потомки воїнов-чингізідов в МО " потонули в розкоші і развратє" А Платонича перевели, бо не справдились його придумки київ за три дні, цвєти на параде и т,д. Виявились фантастикою, а планування ядерного удару по Йєловстоунському парку порахували за прояви старечого маразму. Х...... і далі керує бабуїнами одноособово і по монітору.
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13.05.2024 04:22 Відповісти
Чорт з ним з чортом тувінським!
Зверніть увагу на старого мерина, якого з чільника МЗС переводять на чільника МЗС.
Йому що так грошей бракує, що вирішив собі підйомні виписати?
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13.05.2024 06:14 Відповісти
На Женю?
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13.05.2024 06:31 Відповісти
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13.05.2024 07:56 Відповісти
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13.05.2024 10:01 Відповісти
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13.05.2024 08:37 Відповісти
Це для України добре. Чому? Тому що був Герасім і шойгу' став Герасім і му-му. Знову ,чому му-му? Та тому, що починати розбиратись в мін. нападєнія в такому віці ,зовсім цивільному ,це буде повне му-му.
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13.05.2024 08:58 Відповісти
Как ни "крути и не переставляй" все равно ...

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13.05.2024 17:45 Відповісти
Вероятно путьке стало известно, что шайга и его зам скрывают от него часть разворовавшегося в мо казластана бабла, поэтому он решил сменить ****** и назначить кацапа, который перенаправит ранее скрывавшееся в его личный сундук. Врядли этот размен как-либо скажется на войне в Украине.
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13.05.2024 23:15 Відповісти
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