Путін вирішив замінити Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ

Російський правитель Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

Про це повідомила Рада Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.

До Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.

Зокрема, міністром оборони Путін пропонує призначити Бєлоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.

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Із 2012 року посаду міністра оборони Росії займає Сергій Шойгу.



