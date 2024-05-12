Путін вирішив замінити Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони РФ
Російський правитель Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.
Про це повідомила Рада Федерації РФ, передає Цензор.НЕТ.
До Ради Федерації надійшли запропоновані Путіним кандидатури на посади керівників низки федеральних міністерств і відомств.
Зокрема, міністром оборони Путін пропонує призначити Бєлоусова Андрія Ремовича, який був першим заступником голови уряду РФ.
Із 2012 року посаду міністра оборони Росії займає Сергій Шойгу.
Топ коментарі
+23 Pawlo Kit
показати весь коментар12.05.2024 21:36
+18 Всеволод Адонин
показати весь коментар12.05.2024 22:17
+16 Алекс Скела
показати весь коментар12.05.2024 21:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Параход-харашо
А алени лучше, аднака.
На його думку, тепер "все йде до різкого зростання динаміки російського ВПК і нарощування в РФ військового виробництва".
Кущ вважає, що Білоусов зіграв роль "у створенні моделі зростання економіки РФ, глибоким структурним трансформаціям та адаптації до санкцій":
"Для нас дуже погані новини, тому що у нас на посадах міністрів знаходяться антиподи політики Білоусова з повісткою вульгарного лібералізму під час війни. "
Зверніть увагу на старого мерина, якого з чільника МЗС переводять на чільника МЗС.
Йому що так грошей бракує, що вирішив собі підйомні виписати?