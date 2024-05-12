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Путин решил заменить Шойгу на Белоусова в должности министра обороны РФ

Сергій Шойгу

Российский правитель Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Об этом сообщил Совет Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.

В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

В частности, министром обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Ремовича, который был первым заместителем председателя правительства РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ допросила первого заместителя министра обороны Шойгу Цаликова по делу о коррупции в министерстве, - британская разведка

С 2012 года должность министра обороны России занимает Сергей Шойгу.

Кандидатури Путіна до нового уряду РФ
Кандидатури Путіна до нового уряду РФ

Автор: 

отставка (3151) путин владимир (31219) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+23
Не від гарних справ таке робиться... Сподіваємось це додасть тільки хаосу москаликам.
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12.05.2024 21:36
+18
Самий большой пізд..ц для України зешобла + 73%
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12.05.2024 22:17
+16
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12.05.2024 21:37
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вигоне він тебе в три шиї з роботи за таке! весь звіт знає дєрьмака як одного з сотні найвеличніших людей світу. а от зєлёний й близько в тій сотні не валявся )))
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13.05.2024 00:17 Ответить
Зельцу в Конгрессе США руки целовали, израильские СМИ называли самым влиятельным евреем в мире, Ермак умнее но не известней, вроде работник офиса а украл не меньше членограя.
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13.05.2024 03:06 Ответить
)) дєрьмак вкрав стільки, що зміг на карманні гроші рейтинг в сотні проплатити, та ще й медіажополизів собі понаймати, краще штатних зєлєних. не чекаючи доки конгрес йому в жопу копняка відвісить, замість поцілувати.
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13.05.2024 10:43 Ответить
Воровали вместе, а отвечать будет зелёная жопа, какой спрос с офисного работника.
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13.05.2024 12:41 Ответить
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13.05.2024 00:03 Ответить
перестановка ліжок у борделі
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13.05.2024 13:12 Ответить
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12.05.2024 23:11 Ответить
Ще кацапський борзописець в свій час прокукурікав : а ви, друзья, как не садитесь, ви в музиканти не годітесь. По великому рахунку у ***** в кремлі збіговисько старих пирдунів, і як-би ***** їх не тасував, це всеодно буде дім престарілих пирдунів. Для України це добре, що у ***** - збіговисько маразматиків, хворіющих на старчеську деменцію.
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13.05.2024 12:37 Ответить
Надо было шойге путина сковырнуть думал пронесет теперь пусть сушит сухари
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13.05.2024 01:02 Ответить
Самалёт-харашо
Параход-харашо
А алени лучше, аднака.
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13.05.2024 01:51 Ответить
де-вач-ка-майя-синьо-глаза-йа...
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13.05.2024 02:39 Ответить
український економіст Олексій Кущ стверджує, що призначення першого віце-прем'єра Андрія Бєлоусова міністром оборони РФ - "погані новини" для України.
На його думку, тепер "все йде до різкого зростання динаміки російського ВПК і нарощування в РФ військового виробництва".
Кущ вважає, що Білоусов зіграв роль "у створенні моделі зростання економіки РФ, глибоким структурним трансформаціям та адаптації до санкцій":
"Для нас дуже погані новини, тому що у нас на посадах міністрів знаходяться антиподи політики Білоусова з повісткою вульгарного лібералізму під час війни. "
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13.05.2024 02:44 Ответить
Все вірно - Шойгу то дерев"яний генерал, такого добре коли багато танчиків і людей зібрав - і вперед вперед ура ура. Чисто по-військовому питання вирішувати, не думаючи де ті ресурси брати. А Бєлоусов - економіст. Для тривалої війни. Яка, як відомо, є протистоянням економік. Але позубоскалити можна, чого ж. Над "чмонями" вже ніби відсміялися.
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13.05.2024 03:43 Ответить
Де ви бачили вкраїні-бензоколонці економістів,? Я ,наприклад ,не піддаюся гіпнозу від звання економіст ,тим більше з раші.
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13.05.2024 09:13 Ответить
На болотах 17 року всім керують тільки перші особи. Ленін,Сталін,Хрущов такої слабинки не давали. Перевод Шойгу -потомки воїнов-чингізідов в МО " потонули в розкоші і развратє" А Платонича перевели, бо не справдились його придумки київ за три дні, цвєти на параде и т,д. Виявились фантастикою, а планування ядерного удару по Йєловстоунському парку порахували за прояви старечого маразму. Х...... і далі керує бабуїнами одноособово і по монітору.
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13.05.2024 04:22 Ответить
Чорт з ним з чортом тувінським!
Зверніть увагу на старого мерина, якого з чільника МЗС переводять на чільника МЗС.
Йому що так грошей бракує, що вирішив собі підйомні виписати?
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13.05.2024 06:14 Ответить
На Женю?
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13.05.2024 06:31 Ответить
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13.05.2024 07:56 Ответить
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13.05.2024 10:01 Ответить
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13.05.2024 08:37 Ответить
Це для України добре. Чому? Тому що був Герасім і шойгу' став Герасім і му-му. Знову ,чому му-му? Та тому, що починати розбиратись в мін. нападєнія в такому віці ,зовсім цивільному ,це буде повне му-му.
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13.05.2024 08:58 Ответить
Как ни "крути и не переставляй" все равно ...

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13.05.2024 17:45 Ответить
Вероятно путьке стало известно, что шайга и его зам скрывают от него часть разворовавшегося в мо казластана бабла, поэтому он решил сменить ****** и назначить кацапа, который перенаправит ранее скрывавшееся в его личный сундук. Врядли этот размен как-либо скажется на войне в Украине.
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13.05.2024 23:15 Ответить
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