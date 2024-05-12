Путин решил заменить Шойгу на Белоусова в должности министра обороны РФ

Российский правитель Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Об этом сообщил Совет Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.

В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

В частности, министром обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Ремовича, который был первым заместителем председателя правительства РФ.

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С 2012 года должность министра обороны России занимает Сергей Шойгу.



