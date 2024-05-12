Путин решил заменить Шойгу на Белоусова в должности министра обороны РФ
Российский правитель Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.
Об этом сообщил Совет Федерации РФ, передает Цензор.НЕТ.
В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.
В частности, министром обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Ремовича, который был первым заместителем председателя правительства РФ.
С 2012 года должность министра обороны России занимает Сергей Шойгу.
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Параход-харашо
А алени лучше, аднака.
На його думку, тепер "все йде до різкого зростання динаміки російського ВПК і нарощування в РФ військового виробництва".
Кущ вважає, що Білоусов зіграв роль "у створенні моделі зростання економіки РФ, глибоким структурним трансформаціям та адаптації до санкцій":
"Для нас дуже погані новини, тому що у нас на посадах міністрів знаходяться антиподи політики Білоусова з повісткою вульгарного лібералізму під час війни. "
Зверніть увагу на старого мерина, якого з чільника МЗС переводять на чільника МЗС.
Йому що так грошей бракує, що вирішив собі підйомні виписати?