Новоназначенный министр обороны РФ Белоусов - очередная марионетка Путина, - Шеппс
Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны написал в X (Twitter).
Шеппс подчеркнул, что бывший министр обороны Сергей Шойгу несет ответственность за массовые страдания мирного населения в результате захватнической войны против Украины, а также гибель более 355 тысяч российских солдат.
"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и прекратил вторжение - но все, что они получат, это еще одну марионетку Путина", - подчеркнул Шеппс.
Напомним, после инаугурации российский диктатор Путин сделал ряд кадровых перестановок. В частности, министром обороны России Путин 12 мая назначил Андрея Белоусова. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.
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Дорогие подписчики и гости канала! Практически завершены "незначительные" перестановки в Правительстве России, но именно это говорит о кризисе в системе управления страной. Имея непримиримые позиции по формированию фасада власти, основные башни Кремля, вплотную подойдя к точке перехода кризиса в информационное пространство, решили остановиться на небольших перестановках, которые должны "усилить" позиции двух основных кремлевских группировок, но и здесь создаётся впечатление, что одна из них усилилась чуть больше. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, который к тому же сбросил балласт ответственности в виде министерства промышленности и торговли России, это безусловно усиление позиций Сергея Чемезова, который открыто показывает, совместными с Мантуровым демонстративными походами к человеку назначенному президентом и похожему на Владимира Путина, кто всем управляет. Стоит отметить, что теперь Денис Мантуров будет фактически контролировать практически все процессы в Правительстве и будет "главным" по Правительству от так называемого "политбюро 2.0". Вторым и равносильным, по задумке, но "вторым" вице-премьером и "смотрящим" от "политбюро" станет сын бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, который также сбрасывает балласт в виде министерства сельского хозяйства России. Правда, по договоренности, у Дмитрия Патрушева сохраняются перспективы выхода на транзитную прямую к креслу главы Правительства к концу года и президентству к весне следующего года. При отсутствии возможности согласовать нового главу Правительства, Сергей Чемезов сыграл интересную партию, поддержав претензии руководства Китая на то, чтобы Михаил Мишустин остался в своём кресле на какое-то время. Это не игра в пользу Китая, но способ сохранить и овец целыми и волков сытыми, причём "овцы" в данном случае это китайское руководство в обнимку с Мишустиным, который как ничего глобально не решал, так и решать не будет. Недавняя встреча Чемезова с Мишустиным, это прелюдия к назначению Мишустина старым-новым премьером. Стоит обратить внимание на необычную медийную активность Сергея Чемезова в последнее время, обычно он предпочитает находиться в тени, но сейчас особый случай- необходим ясный сигнал элитам второго и третьего эшелона, кто в стране на ведущих позициях. В ответ на усиление Чемезова, Николай Патрушев сыграл практически ва-банк, обменяв свой официальный пост секретаря Совета Безопасности РФ на усиление влияния на силовой блок и "гарантии" президентства сына. На своё место Патрушев поставил Шойгу, который по сути является болваном-марионеткой как и двойник Путина. Сергей Шойгу в Совбезе это понятный шаг Патрушева, цель которого ослабить влияние Совета Безопасности, перенеся центр принятия решений в тень и ещё больше замкнуть на себя силовой блок. Все переназначения силовиков пролоббированы Николаем Патрушевым. Золотов и Колокольцев становятся преданы и обязаны "Сократычу" ещё больше. Нынешний status quo устраивает и руководство ФСБ Бортникова-Королёва. Белоусов в министерстве обороны согласованная кандидатура между Чемезововым и Патрушевым, он должен остановить тотальное разворовывание военного бюджета, взяв под контроль "политбюро" основные потоки. Ва-банк Патрушева это серьёзный шаг и поднятие ставок до предела. Обман амбиций Сократыча с претензией на президентство его сына Дмитрия, в перспективе не более 10-ти месяцев, приведёт к параличу власти или тотальному превосходству одной из башен и фактически к перехвату власти.
Да, и... Николай Патрушев безусловно придумает себе новую должность, какую захочет.
Аналитики также отметили, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова связано с высоким уровнем коррупции в Минобороны РФ.
Белоусов занимал должность министра экономики в федеральном правительстве около 10 лет. За это время он участвовал в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников, что хорошо подготовило его к руководству аппаратом Минобороны РФ, который находится "в затруднительном положении".
ПС. Тем, кто не в курсе какие метафорі біли в ходу в Украине в последние 30 лет, тоже лучше жевать, а не писать на форумах.
І ще не одна подібна новина, де покидькам влаштовують масові зустрічі зі школярами.
Якщо припиниться війна, все це кровожерливе стадо повернеться на росію, його учні підростуть, і влаштують там Донбасс.
Тому для росії єдиний вихід зберегти мир всередині - це регулярно утилізувати потороч.
Тобто, "війна - це мир" для росії тепер - формула життя.
У "червоних" тоді були хоча б якісь вбогі ідеали та установки.
За мір во всьом мірє, ми строім коммунізм.
Зараз - ніяких ідеалів та установок.
Ми всєм дадім пізди потому, что можєм і ето пріятно.
Як вони собі самі виправдовують всі ці війни та репресії?
У совка була Міровая рєволюція і врагі народа - буржуі. Метою було побудування комунізму, диктатура пролетаріату.
Виглядало ніби логічно: кляті капіталісти ******** нещасних пролетаріїв, треба всьо взять і подєліть, тогда будєт коммунімз. І це багато кому заходило по світу.
І для своїх всередині був "мір, труд, май". Праця. За тунєядство - стаття. Всі мали працювати, криво-косо, але бути при ділі. Це теж виглядало дещо привабливо.
Що ******* росія пропонує як своїм громадянам, так і за кордоном?
Заради чого воюють? Що завойованим несуть? Чим кращі за буржуєв?
Чим вони такі круті зараз? Чим виправдовують свою поведінку.
СРСР казав, що ми за трудящіхся всєх стран і с каждого по способностям.
Русня що каже?
Але ж вони не тільки до нас лізуть.
Яке "разумноє, доброє, вєчноє" вони збираються нести, наприклад, жителям країн Балтії?
Чим цінний оцей самий "русскій мір" для мешканців інших "міров" - поки не зрозуміло.
Здохните вместе со своими семьями.
І це говорить що бабла на війну стало трохи не хватать - раз на МО ставлять не генерала, як у пі-дорів прийнято, а бухгалтера...
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Читаю аналітику по призначенню
Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.
Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.
Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.
Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
Зєлю геть. Вибори