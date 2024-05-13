Новоназначенный министр обороны РФ Белоусов - очередная марионетка Путина, - Шеппс

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны написал в X (Twitter).

Шеппс подчеркнул, что бывший министр обороны Сергей Шойгу несет ответственность за массовые страдания мирного населения в результате захватнической войны против Украины, а также гибель более 355 тысяч российских солдат.

"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и прекратил вторжение - но все, что они получат, это еще одну марионетку Путина", - подчеркнул Шеппс.

Напомним, после инаугурации российский диктатор Путин сделал ряд кадровых перестановок. В частности, министром обороны России Путин 12 мая назначил Андрея Белоусова. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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