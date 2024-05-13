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Новоназначенный министр обороны РФ Белоусов - очередная марионетка Путина, - Шеппс

Бєлоусов Шойгу

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал назначение на должность министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны написал в X (Twitter).

Шеппс подчеркнул, что бывший министр обороны Сергей Шойгу несет ответственность за массовые страдания мирного населения в результате захватнической войны против Украины, а также гибель более 355 тысяч российских солдат.

"России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и прекратил вторжение - но все, что они получат, это еще одну марионетку Путина", - подчеркнул Шеппс.

Напомним, после инаугурации российский диктатор Путин сделал ряд кадровых перестановок. В частности, министром обороны России Путин 12 мая назначил Андрея Белоусова. В то же время Шойгу займет должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.

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Автор: 

путин владимир (31224) Шойгу Сергей (712) Грант Шеппс (56) Белоусов Андрей (19)


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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Читаю аналітику по призначенню

Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.

Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.

Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.

Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
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13.05.2024 10:41
+7
Це пуйло не шойгу замінив - а патрушєва ...
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13.05.2024 10:03
+5
Будьте вы все прокляты, русские свиньи.
Здохните вместе со своими семьями.
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13.05.2024 10:09
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Пеєрєстановка кроватєй в пубдомє - крєпко дєйствєнна штука!
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13.05.2024 10:02 Ответить
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Практически завершены "незначительные" перестановки в Правительстве России, но именно это говорит о кризисе в системе управления страной. Имея непримиримые позиции по формированию фасада власти, основные башни Кремля, вплотную подойдя к точке перехода кризиса в информационное пространство, решили остановиться на небольших перестановках, которые должны "усилить" позиции двух основных кремлевских группировок, но и здесь создаётся впечатление, что одна из них усилилась чуть больше. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров, который к тому же сбросил балласт ответственности в виде министерства промышленности и торговли России, это безусловно усиление позиций Сергея Чемезова, который открыто показывает, совместными с Мантуровым демонстративными походами к человеку назначенному президентом и похожему на Владимира Путина, кто всем управляет. Стоит отметить, что теперь Денис Мантуров будет фактически контролировать практически все процессы в Правительстве и будет "главным" по Правительству от так называемого "политбюро 2.0". Вторым и равносильным, по задумке, но "вторым" вице-премьером и "смотрящим" от "политбюро" станет сын бывшего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева Дмитрий, который также сбрасывает балласт в виде министерства сельского хозяйства России. Правда, по договоренности, у Дмитрия Патрушева сохраняются перспективы выхода на транзитную прямую к креслу главы Правительства к концу года и президентству к весне следующего года. При отсутствии возможности согласовать нового главу Правительства, Сергей Чемезов сыграл интересную партию, поддержав претензии руководства Китая на то, чтобы Михаил Мишустин остался в своём кресле на какое-то время. Это не игра в пользу Китая, но способ сохранить и овец целыми и волков сытыми, причём "овцы" в данном случае это китайское руководство в обнимку с Мишустиным, который как ничего глобально не решал, так и решать не будет. Недавняя встреча Чемезова с Мишустиным, это прелюдия к назначению Мишустина старым-новым премьером. Стоит обратить внимание на необычную медийную активность Сергея Чемезова в последнее время, обычно он предпочитает находиться в тени, но сейчас особый случай- необходим ясный сигнал элитам второго и третьего эшелона, кто в стране на ведущих позициях. В ответ на усиление Чемезова, Николай Патрушев сыграл практически ва-банк, обменяв свой официальный пост секретаря Совета Безопасности РФ на усиление влияния на силовой блок и "гарантии" президентства сына. На своё место Патрушев поставил Шойгу, который по сути является болваном-марионеткой как и двойник Путина. Сергей Шойгу в Совбезе это понятный шаг Патрушева, цель которого ослабить влияние Совета Безопасности, перенеся центр принятия решений в тень и ещё больше замкнуть на себя силовой блок. Все переназначения силовиков пролоббированы Николаем Патрушевым. Золотов и Колокольцев становятся преданы и обязаны "Сократычу" ещё больше. Нынешний status quo устраивает и руководство ФСБ Бортникова-Королёва. Белоусов в министерстве обороны согласованная кандидатура между Чемезововым и Патрушевым, он должен остановить тотальное разворовывание военного бюджета, взяв под контроль "политбюро" основные потоки. Ва-банк Патрушева это серьёзный шаг и поднятие ставок до предела. Обман амбиций Сократыча с претензией на президентство его сына Дмитрия, в перспективе не более 10-ти месяцев, приведёт к параличу власти или тотальному превосходству одной из башен и фактически к перехвату власти.
Да, и... Николай Патрушев безусловно придумает себе новую должность, какую захочет.
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13.05.2024 10:24 Ответить
Це пуйло не шойгу замінив - а патрушєва ...
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13.05.2024 10:03 Ответить
Невдовзі буде у дідугана патрушева серцевий приступ і він помре.
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13.05.2024 10:52 Ответить
А масло масляное, а дождь мокрый.. Какие еще ценные высказывания опубликуете.
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13.05.2024 10:04 Ответить
Замена Шойгу - подготовка Кремля к затяжной войне в Украине, - https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-12-2024 ISW

Аналитики также отметили, что выдвижение на должность министра обороны Белоусова связано с высоким уровнем коррупции в Минобороны РФ.

Белоусов занимал должность министра экономики в федеральном правительстве около 10 лет. За это время он участвовал в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников, что хорошо подготовило его к руководству аппаратом Минобороны РФ, который находится "в затруднительном положении".
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13.05.2024 10:04 Ответить
росія вже не може не воювати. Закінчить з Україною - одразу візьметься за Казахстан, Грузію, якісь інші країни.
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13.05.2024 10:13 Ответить
"росія вже не може не воювати" Чому?
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13.05.2024 10:18 Ответить
Потому, что не правильная формулировка. Россиянская военная "машина" набрала ход и будет ехать пока ее не остановят. А вот где ее остановят пока не понятно. Может быть в Украине, а может быть и под Парижем.
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13.05.2024 10:25 Ответить
Краще на Уралі. Але вона ж може і сама зупиниться. Об'єктивних перешкод не бачу.
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13.05.2024 10:34 Ответить
Яка "ваєнная машина", що ти мелеш? Це орда, яка завалює все м'ясом, в них так було завжди, де українці також були м'ясом на протязі трьох століть. Воєнна машина це армія США "Буря в пустині", це Вермахт, це навіть армія Наполеона.
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13.05.2024 12:10 Ответить
Под машиной понимают четко отлаженній механизм поставки/добічи каких нибудь ресурсов. Т.е. военная машина - єто организация по обеспечению фронта солдатами, техникой, БК, єтс. Но тем, кто сидит 2 года в танке и не собирается из него вілазить лучше жевать чем говорить.
ПС. Тем, кто не в курсе какие метафорі біли в ходу в Украине в последние 30 лет, тоже лучше жевать, а не писать на форумах.
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13.05.2024 12:18 Ответить
Кацапоід, ти напевно голодний, бо в тебе думки тільки про жевать. І ще, розберись з клавіатурою, росіянець.
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13.05.2024 13:07 Ответить

І ще не одна подібна новина, де покидькам влаштовують масові зустрічі зі школярами.
Якщо припиниться війна, все це кровожерливе стадо повернеться на росію, його учні підростуть, і влаштують там Донбасс.
Тому для росії єдиний вихід зберегти мир всередині - це регулярно утилізувати потороч.
Тобто, "війна - це мир" для росії тепер - формула життя.
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13.05.2024 10:35 Ответить
У 1945 на росію повернулися мільйони. Якось пережили, на Париж не пішли.
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13.05.2024 10:39 Ответить
Зараз все інакше.
У "червоних" тоді були хоча б якісь вбогі ідеали та установки.
За мір во всьом мірє, ми строім коммунізм.
Зараз - ніяких ідеалів та установок.
Ми всєм дадім пізди потому, что можєм і ето пріятно.
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13.05.2024 10:45 Ответить
Нічого не змінилося. Як було в якому-небудь селі в Бурятії до звезды на ідеологію, так і зараз.
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13.05.2024 10:55 Ответить
Ви можете мені, в принципі, назвати основні засади ******** русской ідєології.
Як вони собі самі виправдовують всі ці війни та репресії?
У совка була Міровая рєволюція і врагі народа - буржуі. Метою було побудування комунізму, диктатура пролетаріату.
Виглядало ніби логічно: кляті капіталісти ******** нещасних пролетаріїв, треба всьо взять і подєліть, тогда будєт коммунімз. І це багато кому заходило по світу.
І для своїх всередині був "мір, труд, май". Праця. За тунєядство - стаття. Всі мали працювати, криво-косо, але бути при ділі. Це теж виглядало дещо привабливо.
Що ******* росія пропонує як своїм громадянам, так і за кордоном?
Заради чого воюють? Що завойованим несуть? Чим кращі за буржуєв?
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13.05.2024 11:00 Ответить
Не можу. Не я ж роблю прогнози рівня Ванги.
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13.05.2024 11:20 Ответить
Мова не йде про прогноз.
Чим вони такі круті зараз? Чим виправдовують свою поведінку.
СРСР казав, що ми за трудящіхся всєх стран і с каждого по способностям.
Русня що каже?
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13.05.2024 11:22 Ответить
Я з вами згоден, що там сумбурні пояснення. Але основну лінію зрозуміти можна. "З братнього народу України захід з 2014 року штучно робить "антирусских" для майбутньої великої війни". Цьому потрібно перешкодити. Коротко так.
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13.05.2024 11:38 Ответить
З нами зрозуміло.
Але ж вони не тільки до нас лізуть.
Яке "разумноє, доброє, вєчноє" вони збираються нести, наприклад, жителям країн Балтії?
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13.05.2024 11:48 Ответить
Я не чув, що вони лізуть в Балтію.
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13.05.2024 12:38 Ответить
Вони лізуть всюди пропагандою "русского міра".
Чим цінний оцей самий "русскій мір" для мешканців інших "міров" - поки не зрозуміло.
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13.05.2024 12:40 Ответить
Зараз вони агресори.
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13.05.2024 11:05 Ответить
"Послухали Лисичку, - і Щуку кинули у річку". Шойгу і так нічого на фронтах не вирішував - т.з. "весільний генерал". А секретарем РБ ще багато води "намутить".
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13.05.2024 10:07 Ответить
А хіба там є хтось із своєю думкою?
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13.05.2024 10:08 Ответить
Будьте вы все прокляты, русские свиньи.
Здохните вместе со своими семьями.
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13.05.2024 10:09 Ответить
А бАльшую звЯзду з пАгон, шайга йому віддасть?
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13.05.2024 10:10 Ответить
Чому маріонетка?Цап)))"сядь ,козлодоєв,усє сядєм")))
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13.05.2024 10:12 Ответить
А куда дели Патрушева?
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13.05.2024 10:18 Ответить
Ці перестановки для того щоб держпервороту не було.
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13.05.2024 10:19 Ответить
Україні, здопомогою Бога,та захіних партнерів робити своє. Воювати з рашистом .але ще куда більше важливо, знищити в середині України лютих і підступних ворогів України і її народу- "прорашистських слуг",котрих з 2019 року наплодила в Україні,рашистська фсб , як самка колорадського жука
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13.05.2024 10:24 Ответить
бледненький и худенький , скоро сдохнет
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13.05.2024 10:27 Ответить
..а может кремлёвская сладкая парочка с "Горбатой Горы" собирается через какое-то время уже отползать?
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13.05.2024 10:30 Ответить
Обличчя як з Zомбіленду, що в пуйла що у всіх його маріонеток, мертви очі і череп з гнилим м'ясом обтягнутий чорно-сірою шкірою.
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13.05.2024 10:32 Ответить
Саме цікаве що цей пупс типу економіст.
І це говорить що бабла на війну стало трохи не хватать - раз на МО ставлять не генерала, як у пі-дорів прийнято, а бухгалтера...
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13.05.2024 10:34 Ответить
, а чия вона має бути маріонетка?
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13.05.2024 10:38 Ответить
Вот вам, "аналитика от экспертки"
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13.05.2024 10:41 Ответить
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid0n8FNL9kQj2YSvCXYaYg4MKi1XoVZwVmjYoQcZgoXDZexQEEf71PHRtHMNxXNC1N7l?__cft__[0]=AZXGmdMQgEALAoxYjATFcnhdet25E3phWTb8_jxeiJqaCXX0CrUZ5bv0ewYEGmPAWjUJrpZOQh8H5uCZLqQpCmbh7qhDe60lkpRj7lMIBNHNRlmvyGCQ1L3Rbq7YcQU3vQhbdLP1kZ70UwgGXUl9BmCbLacKRIs_8LGHRtMdGV0-jt5izPQlVaEcR_LZiGTPFxUhxpxiiUQQdESMwehECqIp&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Читаю аналітику по призначенню

Андрія Білоусова на посаду міністра оборони замість Шойгу. В мене погані новини, для тих, хто ставиться до цього призначення з посмішкою та зневагою. Білоусов небезпечний ворог. Саме його, разом з Набіуліною, вважають рятівниками РФ після накладання на Росію санкцій і одним із головних ідеологів нинішнього економічного курсу Кремля - «військового кейнсіанства». Фактично він був тим, хто переконав Путіна запровадити великі вливання бюджетних грошей через військові витрати в економіку і цим мінімізувати шкоду економіці від негативних наслідків економічного спаду. Експерти вважають, що це стало одним із головних факторів того, що російська економика вистояла.

Білоусов близкий до Путіна і багато років був його економічним радником. До речі, він дотичний до програми власного виробництва дронів в РФ. Як заступник голови уряду у травні 2023 року він доповідав Путіну про проблематику та вирішення проблем зі створенням у Росії повного циклу виробництва дронів. Один з проектів, який він супроводжував - це виробництво в Єлабузі дронів типу Шахед.

Він системний, досвідчений, розумний, прагматичний та небезпечний ворог. Якщо його призначили на посаду міністра оборони, то скоріше за все з метою не лише навести порядок в МО, а й пришвидшити зміни в російському ВПК та для нарощування в РФ військового виробництва для довготривалої війни з Україною. Абсолютний корупціонер Шойгу, який не був системним та розумним, на цій посаді нас більше влаштовував. Хоча той бардак, який є у російській армії, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства оборони, нам все ще допомагає і бажано, щоб він не був подоланий.

Але вважаю, що по великому рахунку нам немає чого хвилюватися. Бо у нас є 5-6 менеджерів президента, які можуть показати значно вищу ефективність, ніж Білоусов. Шурма, Гетманцев та Свіриденко під чутливим керівництвом Єрмака та Зеленського вже показали, як потужно працює останні два роки економіка України і довели, що общипування гусака та орієнтація на власні інтереси залишаються пріоритетами для них. А подолана контрабанда та успішна боротба з корупцією на вищому рівні показує, що ОП знає, що робить. І можна бути впевненим, що той, кого призначить Зеленський міністром оборони замість Умерова буде умніше, досвідченіше та розумніше ніж його російський візаві. Він буде такий же розумний, компетентний і досвідчений, як сам Зеленський. Тож, хвилюватися не варто.
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13.05.2024 10:41 Ответить
Здається нашого зєлю теж призначив пуйло.

Зєлю геть. Вибори
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13.05.2024 13:10 Ответить
Це i є частина тiєї мобiлiзацiї про котру повiдомляли. Але це не просто щось про 300 чи 500 тисяч, це призначення вiдповiдального за перехiд московiї загалом на вiйськовi рейки. Вдасться чи нi, побачимо.
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13.05.2024 10:43 Ответить
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13.05.2024 11:24 Ответить
 
 