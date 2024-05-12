Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу, - росЗМІ. ФОТО

Російський диктатор Володимир Путін провів кадрові зміни в керівництві силових структур РФ, замінивши Миколу Патрушева на Сергія Шойгу на посту секретаря Ради безпеки Росії.

Про це пише російський пропагандистський ресурс Russia Today, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії у зв'язку з його переходом на іншу роботу.

Пізніше те ж саме видання повідомило про те, що ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу став новим секретарем Радбезу Росії.

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Як повідомлялось раніше, російський диктатор Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.