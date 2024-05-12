Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу, - росЗМІ. ФОТО
Російський диктатор Володимир Путін провів кадрові зміни в керівництві силових структур РФ, замінивши Миколу Патрушева на Сергія Шойгу на посту секретаря Ради безпеки Росії.
Про це пише російський пропагандистський ресурс Russia Today, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії у зв'язку з його переходом на іншу роботу.
Пізніше те ж саме видання повідомило про те, що ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу став новим секретарем Радбезу Росії.
Як повідомлялось раніше, російський диктатор Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.
Топ коментарі
+24 Григорій Григорович
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не думаю що шайга входить до цією групи
Втім, пох. Хай вони всі у тому кремлі повиздихають.
Наче так у казочці було?
АІ -як замінити путіна?
Відмінне запитання! Враховуючи останні події, є кілька можливих сценаріїв заміни Володимира Путіна на посаді президента Росії. Давайте розглянемо деякі з них:
Суперагент Микола Патрушев: Якщо Путін визнає, що його позиції стали неспроможними, спостерігачі вбачають у Миколи Патрушева найвірогіднішого наступника. Патрушев є колишнім главою ФСБ та нині секретарем Ради безпеки Росії. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html Він поділяє з Путіним світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу та США https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html 1 .
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1789667329069977779 4 ч
Н.Патрушев на закритому засіданні РБ РФ Патрушев озвучив бажання рф Запитання тільки до тих жителів України Які чекали "русский мир" (ЖДУНIВ): "Ви потрібні рашці Це через вас ми маємо війну,зрадливу владу+окуп\території! Кров українців і на ваших руках!"
з єрмаком
узгоджено
"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце - своих", репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - (С)
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