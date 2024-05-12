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Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу, - росЗМІ. ФОТО

Російський диктатор Володимир Путін провів кадрові зміни в керівництві силових структур РФ, замінивши Миколу Патрушева на Сергія Шойгу на посту секретаря Ради безпеки Росії.

Про це пише російський пропагандистський ресурс Russia Today, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Ради безпеки Росії у зв'язку з його переходом на іншу роботу.

Пізніше те ж саме видання повідомило про те, що ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу став новим секретарем Радбезу Росії.

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Патрушева звільнили з Радбезу РФ.

Як повідомлялось раніше, російський диктатор Володимир Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

Автор: 

Патрушев Микола (65) путін володимир (23818) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+24
перестановка ліжок в борделі
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12.05.2024 21:54
+20
Ожидаем самоубийств,инфарктов,выходов из окон,бросание под колеса авто и т д
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12.05.2024 22:05
+19
Патрушев сам себе зняв і сам поставив. Йухло давно здохло
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12.05.2024 21:51
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Патрушев сам себе зняв і сам поставив. Йухло давно здохло
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12.05.2024 21:51 Відповісти
Цікавий колєнкор виходить: замерзле ***** з холодильника рулить - знімає з посади того, хто його в той морозильник загнав.
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12.05.2024 22:47 Відповісти
да...професору солов*ю буде не просто пояснити такий кульбіт
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12.05.2024 22:57 Відповісти
Нічого складного.можливо група чемезова та шойгу перемогли банду патрушева.бо шойгу загрожував тюремний строк недарма його заступника заарештували.
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12.05.2024 23:33 Відповісти
якщо вірити професору , чємєзов представляє групу яка згодна на "самий широкий" компроміс.
не думаю що шайга входить до цією групи
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12.05.2024 23:38 Відповісти
Чому?своя безпека важливіша за війну.міноборони це- завгосп.війну веде герасімов.
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12.05.2024 23:44 Відповісти
Коленкор такий що можливо патрушева поперли конкуренти.
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12.05.2024 23:29 Відповісти
То часом не доця *******?
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12.05.2024 23:50 Відповісти
У колі-патрубка коє-які мотузки серед "силовиків" є. Може й потягнути.

Втім, пох. Хай вони всі у тому кремлі повиздихають.
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12.05.2024 21:52 Відповісти
От бл..оманські договорняки нереалізовані ..тепер фсьооо🤡 прийдеться їти точно ...нах...
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12.05.2024 21:52 Відповісти
О, тапєрачє шайга медвєдкє собутильніком буіііть
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12.05.2024 21:53 Відповісти
перестановка ліжок в борделі
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12.05.2024 21:54 Відповісти
От ***** - цеи вурдалака - непотопляємии
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12.05.2024 21:54 Відповісти
Переставляння ліжок в борделі, щось нагадують.
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12.05.2024 21:54 Відповісти
Хто зна. Можливо патрушев наскільки підсилився, що уйло прибрало конкурента?
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12.05.2024 22:02 Відповісти
Його синочка тут же презначено віцепрем'єром, тому навряд чи це опала, скоріше навпаки, або справді ***** давно здохло
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12.05.2024 23:05 Відповісти
Діди бавляться...
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12.05.2024 21:55 Відповісти
Одобряем!
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12.05.2024 21:56 Відповісти
Патрубка ***** поміняло на Шайбу-Шайбу, а потім на гусака, а гусака - на мішок гнилих яблук.
Наче так у казочці було?
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12.05.2024 21:56 Відповісти
😂
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12.05.2024 21:58 Відповісти
Павуки в банці заворушились
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12.05.2024 21:59 Відповісти
Таки олєнєвод любімая жена путіна
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12.05.2024 21:59 Відповісти
путін прочитав АІ і злякався

АІ -як замінити путіна?

Відмінне запитання! Враховуючи останні події, є кілька можливих сценаріїв заміни Володимира Путіна на посаді президента Росії. Давайте розглянемо деякі з них:

Суперагент Микола Патрушев: Якщо Путін визнає, що його позиції стали неспроможними, спостерігачі вбачають у Миколи Патрушева найвірогіднішого наступника. Патрушев є колишнім главою ФСБ та нині секретарем Ради безпеки Росії. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html Він поділяє з Путіним світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу та США https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html 1 .
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12.05.2024 22:01 Відповісти
хло більше шойзі довіряє мабуть.Або готує нового цапа-відбувайла.Щоб шойгу не підставляти Нам всерівно що там на козлостані переставляється між кацапами.
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12.05.2024 22:02 Відповісти
В борделі ліжка рухають замість заміни персоналу, це добрий знак.
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12.05.2024 22:02 Відповісти
Неладно чьота в срутскам сцарствє
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12.05.2024 22:04 Відповісти
Будуть судити за підрив багатоповехівок у москві?
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12.05.2024 22:04 Відповісти
На посаді секретаря Радбезу у Патрушева найбільш підходяща морда лиходія, а з Шойгу буде весело
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12.05.2024 22:05 Відповісти
Ожидаем самоубийств,инфарктов,выходов из окон,бросание под колеса авто и т д
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12.05.2024 22:05 Відповісти
Indeed. А коли 250 тисяч чеченців "внєзапно" вилізуть на вулиці і почнуть різати бОшки ніфіганєпанімающімрускім, то почнеться щось особливо цікаве.
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12.05.2024 22:08 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1789667329069977779 4 ч

Н.Патрушев на закритому засіданні РБ РФ Патрушев озвучив бажання рф Запитання тільки до тих жителів України Які чекали "русский мир" (ЖДУНIВ): "Ви потрібні рашці Це через вас ми маємо війну,зрадливу владу+окуп\території! Кров українців і на ваших руках!"
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12.05.2024 22:08 Відповісти
Янелох Боневтикович в Омане. 2-я серия. Встреча с рогатым оленеводом.
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12.05.2024 22:09 Відповісти
сподіваюсь
з єрмаком
узгоджено
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12.05.2024 22:11 Відповісти
Кацапи почали перестановку свого непотребу з місця на місце, а розумно було б давно викинути їх всіх і дідулю пуйла, на смітник історії.
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12.05.2024 22:20 Відповісти
Оленеводу жопа...его просто убирают от управления войсками...теперь долго он не протянет без своей 45 дивизии
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12.05.2024 22:20 Відповісти
"олєнєвод" (ніякий не олєнєвод, бо в Туві жодних оленів немає) жодними військами не управляв. Для цього є генеральний штаб і командування. шойгу був не більше як завхоз. Його підлеглого недавно арештували, бо прокравася. А без шойгу він би не міг красти.
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12.05.2024 22:29 Відповісти
Ти його виправдовуєш чи шо?
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15.05.2024 06:03 Відповісти
Якесь "співпадіння". зєля також хотів "переставити" Залужного до РНБО. Але Залужний відмовився.
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12.05.2024 22:24 Відповісти
Може путін злякався не лояльного Патрушева і вирішив замінити на свого кишенькового полудурка)?
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12.05.2024 22:25 Відповісти
Написано "всвязі спєрєходам надругую работу". Цікаво, на яку.
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12.05.2024 22:29 Відповісти
Як на яку??Чемоданчик за куйлом носить.Лошади зубы от никотина чистить.Там работы много в правительстве *********
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12.05.2024 22:33 Відповісти
Ну всі топові посади розподілені вже. Прем'єр, міністри, голови силових відомств. Тому яка б не була посада,це буде пониження...
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12.05.2024 22:42 Відповісти
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12.05.2024 22:28 Відповісти
Яка цікава перетасовка: підривник будинків рязанським сахаром і підривник будинків ракетами.
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12.05.2024 22:35 Відповісти
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12.05.2024 22:44 Відповісти
Тобто цей хер напоследок ***** дім в Білгороді. Ну с чого начав тим і закінчив.
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12.05.2024 23:00 Відповісти
Чекаємо на призначення "мядведява" на пост президента Фінляндіі
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12.05.2024 23:14 Відповісти
Патрубку вже 72 р. Може нарешті кондратій постукав?
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12.05.2024 23:32 Відповісти
це добре. тувинець тупіший, хай буде начальником. а патрушев порівняно толковий, хай зливається в унітаз
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12.05.2024 23:51 Відповісти
Выглядит плохо. Возможно заболел.
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12.05.2024 23:56 Відповісти
Да срать. Главное сломать хребет рашизму. Вступить в ЕС и в НАТО. Настоящие братья это немцы, французы, итальянцы. А рашисты это падаль.
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13.05.2024 00:29 Відповісти
У версии лысава салавья он себе сам снял и уволил к ибеням, ну не апосраный ссарь мардовский ис халадильника иго снял. 🤣🤣🤣
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13.05.2024 00:33 Відповісти
Віслюк приносе нещастя всім.Ось і оманська зустріч з патрушевим,яку скривають досі,має свої наслідки.
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13.05.2024 04:27 Відповісти
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13.05.2024 08:40 Відповісти
с нетерпением ждём

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце - своих", репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - (С)
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13.05.2024 08:53 Відповісти
Победила команда "Оленевод".
1 : 0
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13.05.2024 09:24 Відповісти
 
 