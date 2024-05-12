Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу, - росСМИ. ФОТО
Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые изменения в руководстве силовых структур РФ, заменив Николая Патрушева на Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России.
Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Russia Today, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Путин уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России в связи с его переходом на другую работу.
Позже то же самое издание сообщило о том, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу стал новым секретарем Совбеза России.
Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не думаю що шайга входить до цією групи
Втім, пох. Хай вони всі у тому кремлі повиздихають.
Наче так у казочці було?
АІ -як замінити путіна?
Відмінне запитання! Враховуючи останні події, є кілька можливих сценаріїв заміни Володимира Путіна на посаді президента Росії. Давайте розглянемо деякі з них:
Суперагент Микола Патрушев: Якщо Путін визнає, що його позиції стали неспроможними, спостерігачі вбачають у Миколи Патрушева найвірогіднішого наступника. Патрушев є колишнім главою ФСБ та нині секретарем Ради безпеки Росії. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html Він поділяє з Путіним світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу та США https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html 1 .
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1789667329069977779 4 ч
Н.Патрушев на закритому засіданні РБ РФ Патрушев озвучив бажання рф Запитання тільки до тих жителів України Які чекали "русский мир" (ЖДУНIВ): "Ви потрібні рашці Це через вас ми маємо війну,зрадливу владу+окуп\території! Кров українців і на ваших руках!"
з єрмаком
узгоджено
"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце - своих", репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - (С)
1 : 0