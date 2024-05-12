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Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу, - росСМИ. ФОТО

Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые изменения в руководстве силовых структур РФ, заменив Николая Патрушева на Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Russia Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России в связи с его переходом на другую работу.

Позже то же самое издание сообщило о том, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу стал новым секретарем Совбеза России.

Также читайте: Путин решил заменить Шойгу на Белоусова в должности министра обороны РФ

Патрушева звільнили з Радбезу РФ.

Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

Автор: 

Патрушев Николай (77) путин владимир (31267) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+24
перестановка ліжок в борделі
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12.05.2024 21:54
+20
Ожидаем самоубийств,инфарктов,выходов из окон,бросание под колеса авто и т д
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12.05.2024 22:05
+19
Патрушев сам себе зняв і сам поставив. Йухло давно здохло
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12.05.2024 21:51
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Патрушев сам себе зняв і сам поставив. Йухло давно здохло
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12.05.2024 21:51 Ответить
Цікавий колєнкор виходить: замерзле ***** з холодильника рулить - знімає з посади того, хто його в той морозильник загнав.
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12.05.2024 22:47 Ответить
да...професору солов*ю буде не просто пояснити такий кульбіт
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12.05.2024 22:57 Ответить
Нічого складного.можливо група чемезова та шойгу перемогли банду патрушева.бо шойгу загрожував тюремний строк недарма його заступника заарештували.
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12.05.2024 23:33 Ответить
якщо вірити професору , чємєзов представляє групу яка згодна на "самий широкий" компроміс.
не думаю що шайга входить до цією групи
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12.05.2024 23:38 Ответить
Чому?своя безпека важливіша за війну.міноборони це- завгосп.війну веде герасімов.
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12.05.2024 23:44 Ответить
Коленкор такий що можливо патрушева поперли конкуренти.
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12.05.2024 23:29 Ответить
То часом не доця *******?
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12.05.2024 23:50 Ответить
У колі-патрубка коє-які мотузки серед "силовиків" є. Може й потягнути.

Втім, пох. Хай вони всі у тому кремлі повиздихають.
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12.05.2024 21:52 Ответить
От бл..оманські договорняки нереалізовані ..тепер фсьооо🤡 прийдеться їти точно ...нах...
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12.05.2024 21:52 Ответить
О, тапєрачє шайга медвєдкє собутильніком буіііть
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12.05.2024 21:53 Ответить
перестановка ліжок в борделі
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12.05.2024 21:54 Ответить
От ***** - цеи вурдалака - непотопляємии
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12.05.2024 21:54 Ответить
Переставляння ліжок в борделі, щось нагадують.
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12.05.2024 21:54 Ответить
Хто зна. Можливо патрушев наскільки підсилився, що уйло прибрало конкурента?
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12.05.2024 22:02 Ответить
Його синочка тут же презначено віцепрем'єром, тому навряд чи це опала, скоріше навпаки, або справді ***** давно здохло
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12.05.2024 23:05 Ответить
Діди бавляться...
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12.05.2024 21:55 Ответить
Одобряем!
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12.05.2024 21:56 Ответить
Патрубка ***** поміняло на Шайбу-Шайбу, а потім на гусака, а гусака - на мішок гнилих яблук.
Наче так у казочці було?
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12.05.2024 21:56 Ответить
😂
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12.05.2024 21:58 Ответить
Павуки в банці заворушились
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12.05.2024 21:59 Ответить
Таки олєнєвод любімая жена путіна
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12.05.2024 21:59 Ответить
путін прочитав АІ і злякався

АІ -як замінити путіна?

Відмінне запитання! Враховуючи останні події, є кілька можливих сценаріїв заміни Володимира Путіна на посаді президента Росії. Давайте розглянемо деякі з них:

Суперагент Микола Патрушев: Якщо Путін визнає, що його позиції стали неспроможними, спостерігачі вбачають у Миколи Патрушева найвірогіднішого наступника. Патрушев є колишнім главою ФСБ та нині секретарем Ради безпеки Росії. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html Він поділяє з Путіним світогляд, пронизаний ворожістю до Заходу та США https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/hto-zaminit-putina-12-nayimovirnishih-variantiv-50273473.html 1 .
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12.05.2024 22:01 Ответить
хло більше шойзі довіряє мабуть.Або готує нового цапа-відбувайла.Щоб шойгу не підставляти Нам всерівно що там на козлостані переставляється між кацапами.
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12.05.2024 22:02 Ответить
В борделі ліжка рухають замість заміни персоналу, це добрий знак.
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12.05.2024 22:02 Ответить
Неладно чьота в срутскам сцарствє
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12.05.2024 22:04 Ответить
Будуть судити за підрив багатоповехівок у москві?
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12.05.2024 22:04 Ответить
На посаді секретаря Радбезу у Патрушева найбільш підходяща морда лиходія, а з Шойгу буде весело
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12.05.2024 22:05 Ответить
Ожидаем самоубийств,инфарктов,выходов из окон,бросание под колеса авто и т д
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12.05.2024 22:05 Ответить
Indeed. А коли 250 тисяч чеченців "внєзапно" вилізуть на вулиці і почнуть різати бОшки ніфіганєпанімающімрускім, то почнеться щось особливо цікаве.
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12.05.2024 22:08 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1789667329069977779 4 ч

Н.Патрушев на закритому засіданні РБ РФ Патрушев озвучив бажання рф Запитання тільки до тих жителів України Які чекали "русский мир" (ЖДУНIВ): "Ви потрібні рашці Це через вас ми маємо війну,зрадливу владу+окуп\території! Кров українців і на ваших руках!"
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12.05.2024 22:08 Ответить
Янелох Боневтикович в Омане. 2-я серия. Встреча с рогатым оленеводом.
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12.05.2024 22:09 Ответить
сподіваюсь
з єрмаком
узгоджено
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12.05.2024 22:11 Ответить
Кацапи почали перестановку свого непотребу з місця на місце, а розумно було б давно викинути їх всіх і дідулю пуйла, на смітник історії.
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12.05.2024 22:20 Ответить
Оленеводу жопа...его просто убирают от управления войсками...теперь долго он не протянет без своей 45 дивизии
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12.05.2024 22:20 Ответить
"олєнєвод" (ніякий не олєнєвод, бо в Туві жодних оленів немає) жодними військами не управляв. Для цього є генеральний штаб і командування. шойгу був не більше як завхоз. Його підлеглого недавно арештували, бо прокравася. А без шойгу він би не міг красти.
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12.05.2024 22:29 Ответить
Ти його виправдовуєш чи шо?
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15.05.2024 06:03 Ответить
Якесь "співпадіння". зєля також хотів "переставити" Залужного до РНБО. Але Залужний відмовився.
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12.05.2024 22:24 Ответить
Може путін злякався не лояльного Патрушева і вирішив замінити на свого кишенькового полудурка)?
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12.05.2024 22:25 Ответить
Написано "всвязі спєрєходам надругую работу". Цікаво, на яку.
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12.05.2024 22:29 Ответить
Як на яку??Чемоданчик за куйлом носить.Лошади зубы от никотина чистить.Там работы много в правительстве *********
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12.05.2024 22:33 Ответить
Ну всі топові посади розподілені вже. Прем'єр, міністри, голови силових відомств. Тому яка б не була посада,це буде пониження...
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12.05.2024 22:42 Ответить
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12.05.2024 22:28 Ответить
Яка цікава перетасовка: підривник будинків рязанським сахаром і підривник будинків ракетами.
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12.05.2024 22:35 Ответить
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12.05.2024 22:44 Ответить
Тобто цей хер напоследок ***** дім в Білгороді. Ну с чого начав тим і закінчив.
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12.05.2024 23:00 Ответить
Чекаємо на призначення "мядведява" на пост президента Фінляндіі
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12.05.2024 23:14 Ответить
Патрубку вже 72 р. Може нарешті кондратій постукав?
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12.05.2024 23:32 Ответить
це добре. тувинець тупіший, хай буде начальником. а патрушев порівняно толковий, хай зливається в унітаз
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12.05.2024 23:51 Ответить
Выглядит плохо. Возможно заболел.
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12.05.2024 23:56 Ответить
Да срать. Главное сломать хребет рашизму. Вступить в ЕС и в НАТО. Настоящие братья это немцы, французы, итальянцы. А рашисты это падаль.
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13.05.2024 00:29 Ответить
У версии лысава салавья он себе сам снял и уволил к ибеням, ну не апосраный ссарь мардовский ис халадильника иго снял. 🤣🤣🤣
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13.05.2024 00:33 Ответить
Віслюк приносе нещастя всім.Ось і оманська зустріч з патрушевим,яку скривають досі,має свої наслідки.
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13.05.2024 04:27 Ответить
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13.05.2024 08:40 Ответить
с нетерпением ждём

"Молох всегда предсказуем. Он никогда не останавливается в своей жратве. Сначала пожирает врагов, потом - случайных людей, в конце - своих", репрессивная машина ускоряет темп и догоняет всех подряд, добавляя (на особо изысканный десерт) Z и V активистов. В преддверии крушения Москва будет чрезвычайно пасмурной", - (С)
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13.05.2024 08:53 Ответить
Победила команда "Оленевод".
1 : 0
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13.05.2024 09:24 Ответить
 
 