Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу, - росСМИ. ФОТО

Российский диктатор Владимир Путин провел кадровые изменения в руководстве силовых структур РФ, заменив Николая Патрушева на Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности России.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс Russia Today, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России в связи с его переходом на другую работу.

Позже то же самое издание сообщило о том, что экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу стал новым секретарем Совбеза России.

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Как сообщалось ранее, российский диктатор Владимир Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.