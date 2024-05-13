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Науседа об увольнении Шойгу: Это делается для продолжения войны против Украины

шойгу,путін

Президент Литвы Гитанас Насуэда считает, что увольнение министра обороны РФ Шойгу рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Литовский лидер считает, что замена Шойгу рассчитана на внутреннюю аудиторию РФ.

"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Путин готов к каким-то мирным переговорам", - сказал Науседа.

По его словам, остановить войну РФ можно только эффективно помогая Украине.

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Увольнение Шойгу

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу

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Автор: 

россия (95413) Шойгу Сергей (712) Науседа Гитанас (263)


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Топ комментарии
+5
перевід оленевода з однієї посади на іншу говорить виключно про перевід оленевода з однієї посади на іншу
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13.05.2024 10:53
+3
Русскій стіль управлєнія побудований на неформальних зв'язках.
Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
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13.05.2024 10:55
+2
Виходить шойгу був проти війни ?!!
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13.05.2024 10:53
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перевід оленевода з однієї посади на іншу говорить виключно про перевід оленевода з однієї посади на іншу
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13.05.2024 10:53 Ответить
Русскій стіль управлєнія побудований на неформальних зв'язках.
Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
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13.05.2024 10:55 Ответить
куйло хвилюється за свою владу і життя і прибирає всіх, хто хочаб віддалено може претендувати на його роль! останнім часом про патрушева багато говорили, що він (чи його син) "приємники"! ось куйло і посунуло патрушева з посади... і засунуло туди свого гєй-дружбана олєнєвода, якому воно довіряє
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13.05.2024 10:57 Ответить
упевнений, що викинули? почекаємо тиждень-другий, побачимо, де воно з'явиться
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13.05.2024 11:00 Ответить
Виходить шойгу був проти війни ?!!
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13.05.2024 10:53 Ответить
Угум. Якщо продовжити логіічний ряд то Шойгу виявляється був проти продовження війни...
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13.05.2024 10:58 Ответить
шойга один з найпалкіших прибічників війни . За його наступника - не знаю . Але справа не в цьому .
Справа в 10 трильйонах бюджетних грошей , які виділені для війни . Інші клани в кремлі вирішили що для одного лише клану шойги цього забагато . Треба ділитись .
Тому спочатку відправили в камеру " гаманець " алєнєвода ( його зама - іванова ) , а тепер прибрали і самого алєнєвода .
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13.05.2024 11:31 Ответить
Харьков не захватили, по этому и уволили
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13.05.2024 11:01 Ответить
Заміна алєнєвода на відвертого - алєня , говорить про те що - державне корито не тільки для алєнєводів . !! І алєні теж хочуть їсти .
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13.05.2024 11:20 Ответить
Що це взагалі означає "зупинити" війну ?!
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13.05.2024 11:44 Ответить
 
 