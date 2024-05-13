Науседа об увольнении Шойгу: Это делается для продолжения войны против Украины
Президент Литвы Гитанас Насуэда считает, что увольнение министра обороны РФ Шойгу рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Литовский лидер считает, что замена Шойгу рассчитана на внутреннюю аудиторию РФ.
"Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решения. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны и давайте не будем питать иллюзий, что Путин готов к каким-то мирным переговорам", - сказал Науседа.
По его словам, остановить войну РФ можно только эффективно помогая Украине.
Увольнение Шойгу
Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.
По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу
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Як у нас: країною керує д'Єрьмак, хоч постав його головою ВРУ, хоч прибиральником в Мінцифри.
Справа в 10 трильйонах бюджетних грошей , які виділені для війни . Інші клани в кремлі вирішили що для одного лише клану шойги цього забагато . Треба ділитись .
Тому спочатку відправили в камеру " гаманець " алєнєвода ( його зама - іванова ) , а тепер прибрали і самого алєнєвода .