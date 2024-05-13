Держдепартамент США про відставку Шойгу: Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні

Попри серйозні проблеми в економіці Росії, а також втрати живої сили, озброєнь і техніки, Путін відчайдушно не хоче припиняти розв’язану ним війну проти України.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи рішення Путіна замінити Шойгу на посаді міністра оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це є додатковим свідченням відчайдушного бажання Путіна продовжувати його агресивну війну проти України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шойгу стане куратором Федеральної служби РФ з військово-технічного співробітництва, - Пєсков

Він наголосив, що розв’язана Путіним війна не просто серйозно виснажила економіку РФ, а й призвела до великих втрат серед російських військ.

При цьому Пател нагадав, що саме Росія розпочала неспровоковану війну проти України. За його словами, Путін може припинити її в будь-який момент, вивівши з України війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу