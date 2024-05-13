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Новини
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Держдепартамент США про відставку Шойгу: Путін відчайдушно не бажає припиняти війну в Україні

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател

Попри серйозні проблеми в економіці Росії, а також втрати живої сили, озброєнь і техніки, Путін відчайдушно не хоче припиняти розв’язану ним війну проти України.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи рішення Путіна замінити Шойгу на посаді міністра оборони, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це є додатковим свідченням відчайдушного бажання Путіна продовжувати його агресивну війну проти України", - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він наголосив, що розв’язана Путіним війна не просто серйозно виснажила економіку РФ, а й призвела до великих втрат серед російських військ.

При цьому Пател нагадав, що саме Росія розпочала неспровоковану війну проти України. За його словами, Путін може припинити її в будь-який момент, вивівши з України війська.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російський диктатор Путін вирішив змінити чинного міністра оборони РФ Сергія Шойгу на нинішнього першого заступника голови уряду Росії Андрія Бєлоусова.

За даними росЗМІ, Путін зняв Патрушева з поста секретаря Радбезу РФ та призначив на його місце Шойгу

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Шойгу Сергій (626)


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Топ коментарі
+10
Програвати взмозі сильні Люди , а не такий психічно - хворий
виродок , як ху@ло 🙁
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13.05.2024 23:19
+9
А шоигу шо відчаидушно бажав припинення віини і путлєр иого зняв? - шось не в"яжеться
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13.05.2024 23:21
+7
Позичте ф35 штук 15-20 і війна закінчиться протягом місяця, путлер якщо не застрелиться, то його присплять попільничкою по голові.
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13.05.2024 23:21
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13.05.2024 23:19 Відповісти
Програвати взмозі сильні Люди , а не такий психічно - хворий
виродок , як ху@ло 🙁
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13.05.2024 23:19 Відповісти
психічно - хворий виродок = гам.истий недопалок
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14.05.2024 00:05 Відповісти
А шоигу шо відчаидушно бажав припинення віини і путлєр иого зняв? - шось не в"яжеться
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13.05.2024 23:21 Відповісти
Позичте ф35 штук 15-20 і війна закінчиться протягом місяця, путлер якщо не застрелиться, то його присплять попільничкою по голові.
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13.05.2024 23:21 Відповісти
Чому відчайдушно? Йому не жаль ще декілька мільйонів росіян загнати під хрести. Головне щоб ЄС і США і далі жували соплі. Це допоможе мирному урегулюванню.
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13.05.2024 23:22 Відповісти
Під хрести? Кадіровци і т.п. лягають зовсім не під хрести.
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13.05.2024 23:48 Відповісти
Так ***** не погано почувається - на фіга йому припиняти війну? Він ладен 25 мільонів (моб.ресурс паРаші) в гроб загнати, аби втерти Заходу носа і підкорити Україну. Це мета його життя.
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13.05.2024 23:30 Відповісти
Потрібно якнайбільше розбити армію *****.
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14.05.2024 00:04 Відповісти
Мож кто не знал, пыню однокласники подопустили в школьном туалете за то, что ходил в шузах "прощай молодость".
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14.05.2024 00:13 Відповісти
чмоня сзади стоит
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14.05.2024 06:45 Відповісти
хоче падло як в 43тьому, «все для фронту, все для пабьєди». Не буде ніяких перемовин, всі вже визначилися, або він нас або ми його.
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14.05.2024 00:43 Відповісти
а шо Шойху хотел ?
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14.05.2024 06:44 Відповісти
Он просто не верил в победу.
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14.05.2024 09:12 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/14/7455665/ РосСМИ: В России дрон попал в поезд, перевозивший топливо, одна цистерна взорвалась, возник пожар
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14.05.2024 06:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/14/7455663/ Reuters: Блинкен прибыл в Киев, чтобы "послать сильный сигнал успокоения украинцам"
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14.05.2024 06:48 Відповісти
от усюди коментатори та аналітики усілякі триндять, що пуйло хоче тривалої війни, тому прибрав шойгу. поясніть мені, телепню, а що шойгу заважав ботоксному воювати?
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14.05.2024 07:38 Відповісти
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14.05.2024 09:25 Відповісти
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14.05.2024 10:44 Відповісти
 
 