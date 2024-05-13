Госдепартамент США об отставке Шойгу: Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине

Несмотря на серьезные проблемы в экономике России, а также потери живой силы, вооружений и техники, Путин отчаянно не хочет прекращать развязанную им войну против Украины.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя решение Путина заменить Шойгу на посту министра обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это является дополнительным свидетельством отчаянного желания Путина продолжать его агрессивную войну против Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что развязанная Путиным война не просто серьезно истощила экономику РФ, но и привела к большим потерям среди российских войск.

При этом Пател напомнил, что именно Россия начала неспровоцированную войну против Украины. По его словам, Путин может прекратить ее в любой момент, выведя из Украины войска.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя главы правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.