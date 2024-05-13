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Госдепартамент США об отставке Шойгу: Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател

Несмотря на серьезные проблемы в экономике России, а также потери живой силы, вооружений и техники, Путин отчаянно не хочет прекращать развязанную им войну против Украины.

Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя решение Путина заменить Шойгу на посту министра обороны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это является дополнительным свидетельством отчаянного желания Путина продолжать его агрессивную войну против Украины", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он подчеркнул, что развязанная Путиным война не просто серьезно истощила экономику РФ, но и привела к большим потерям среди российских войск.

При этом Пател напомнил, что именно Россия начала неспровоцированную войну против Украины. По его словам, Путин может прекратить ее в любой момент, выведя из Украины войска.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя главы правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+10
Програвати взмозі сильні Люди , а не такий психічно - хворий
виродок , як ху@ло 🙁
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13.05.2024 23:19
+9
А шоигу шо відчаидушно бажав припинення віини і путлєр иого зняв? - шось не в"яжеться
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13.05.2024 23:21
+7
Позичте ф35 штук 15-20 і війна закінчиться протягом місяця, путлер якщо не застрелиться, то його присплять попільничкою по голові.
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13.05.2024 23:21
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Мало хто так вміє.
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13.05.2024 23:19 Ответить
Програвати взмозі сильні Люди , а не такий психічно - хворий
виродок , як ху@ло 🙁
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13.05.2024 23:19 Ответить
психічно - хворий виродок = гам.истий недопалок
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14.05.2024 00:05 Ответить
А шоигу шо відчаидушно бажав припинення віини і путлєр иого зняв? - шось не в"яжеться
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13.05.2024 23:21 Ответить
Позичте ф35 штук 15-20 і війна закінчиться протягом місяця, путлер якщо не застрелиться, то його присплять попільничкою по голові.
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13.05.2024 23:21 Ответить
Чому відчайдушно? Йому не жаль ще декілька мільйонів росіян загнати під хрести. Головне щоб ЄС і США і далі жували соплі. Це допоможе мирному урегулюванню.
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13.05.2024 23:22 Ответить
Під хрести? Кадіровци і т.п. лягають зовсім не під хрести.
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13.05.2024 23:48 Ответить
Так ***** не погано почувається - на фіга йому припиняти війну? Він ладен 25 мільонів (моб.ресурс паРаші) в гроб загнати, аби втерти Заходу носа і підкорити Україну. Це мета його життя.
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13.05.2024 23:30 Ответить
Потрібно якнайбільше розбити армію *****.
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14.05.2024 00:04 Ответить
Мож кто не знал, пыню однокласники подопустили в школьном туалете за то, что ходил в шузах "прощай молодость".
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14.05.2024 00:13 Ответить
чмоня сзади стоит
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14.05.2024 06:45 Ответить
хоче падло як в 43тьому, «все для фронту, все для пабьєди». Не буде ніяких перемовин, всі вже визначилися, або він нас або ми його.
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14.05.2024 00:43 Ответить
а шо Шойху хотел ?
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14.05.2024 06:44 Ответить
Он просто не верил в победу.
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14.05.2024 09:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/14/7455665/ РосСМИ: В России дрон попал в поезд, перевозивший топливо, одна цистерна взорвалась, возник пожар
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14.05.2024 06:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/05/14/7455663/ Reuters: Блинкен прибыл в Киев, чтобы "послать сильный сигнал успокоения украинцам"
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14.05.2024 06:48 Ответить
от усюди коментатори та аналітики усілякі триндять, що пуйло хоче тривалої війни, тому прибрав шойгу. поясніть мені, телепню, а що шойгу заважав ботоксному воювати?
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14.05.2024 07:38 Ответить
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14.05.2024 09:25 Ответить
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14.05.2024 10:44 Ответить
 
 