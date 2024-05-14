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Секретарь СНБО Литвиненко об отставке Шойгу: Путин планирует войну на длительный срок не только с Украиной

Шойгу відправили у відставку

Кадровые перестановки в Кремле и назначение нового министра обороны вместо Сергея Шойгу свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин настроен на долгую войну.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил в интервью AFP Press, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов, кандидатуру которого Путин подал 12 мая, является "опытным менеджером, способным обеспечить долговременную войну на истощение".

"Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный срок вперед. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО", - заявил Литвиненко.

Он также добавил, что советские запасы оружия у России "огромные, но они также ограничены". Как прогнозирует Литвиненко, если военные действия будут продолжаться с той же интенсивностью, что и сейчас, то танков и бронетехники у оккупантов хватит на полтора года, потом врага будут ждать проблемы.

Также читайте: Госдепартамент США об отставке Шойгу: Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине

Отставка Шойгу

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.

Автор: 

Литвиненко Александр (78) путин владимир (31225) Шойгу Сергей (712)


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Топ комментарии
+11
Ніколи вони-кацапи, на Захід не нападуть. Вони брехливі і трусливі потвори і добре знають, що якщо дала відсіч не підготовлена і наполовину змішана із зрадниками і любітелями "русского мира", то що з ними буде там? Там що, будуть московські попи корегувати ракети? Ні. Там їх просто немає. А хіба там є при владі "кроти", які будуть передавати ворогу наші плани? і руйнувати оборону і красти яйця зі стола військового?
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14.05.2024 07:15
+10
Розумові інваліди обрали те,що зараз сидить в презідентському кріслі.
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14.05.2024 07:31
+7
Знати плани ворога важливо, але важливіше знати звільнення Залужного прискорить закінчення війни на користь України чи ні?
Які плани переслідував "нелох боневтік" звільненням Залужного?
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14.05.2024 07:12
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Зате у нас міняють міністрів коли вже прокрався та зганьбився на весь світ з яйцями
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14.05.2024 06:57 Ответить
Кого ви слухаєте, народ? Ви ще почніть чубитись( Це ще один данілов - такий же горе-експерт, який замість організації оборони ляпає язиком у народний простір загальні фрази без доказів, при цьому для чого він каже такі слова - невідомо. Це такий же шаріков, як і попередній данілов - пилюку тільки в очі пускає замість роботи на оборону.
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14.05.2024 08:00 Ответить
"Як прогнозує Литвиненко, якщо військові дії триватимуть із тією ж інтенсивністю, що й зараз, то танків і бронетехніки в окупантів вистачить на півтора року, потім на ворога чекатимуть проблеми". Новоє ліцо, але продовжує стару риторіку, ще потрібно додати, що через півтора року будеми пити каву в Ялті. І ще головне прив'язав сюди країни ЄС і НАТО, щоб вони готувалися. Я думаю, що вони і без Литвиненко знали і знають, що їм робити, головне, щоб ми не переставли будувти дороги і мародерити свою армію, а народ дурити, що все нормально, все під контролем і заахисні споруди скрізь пориті. Не вірите? Подивіться Вовин відос, де він в окопі, правда виритому тільки з тією метою, щоб відзняти той відос.
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14.05.2024 07:00 Ответить
скоріше б вже починали "з Заходом"...
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14.05.2024 07:00 Ответить
Ніколи вони-кацапи, на Захід не нападуть. Вони брехливі і трусливі потвори і добре знають, що якщо дала відсіч не підготовлена і наполовину змішана із зрадниками і любітелями "русского мира", то що з ними буде там? Там що, будуть московські попи корегувати ракети? Ні. Там їх просто немає. А хіба там є при владі "кроти", які будуть передавати ворогу наші плани? і руйнувати оборону і красти яйця зі стола військового?
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14.05.2024 07:15 Ответить
Знати плани ворога важливо, але важливіше знати звільнення Залужного прискорить закінчення війни на користь України чи ні?
Які плани переслідував "нелох боневтік" звільненням Залужного?
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14.05.2024 07:12 Ответить
план збереження здоровя інваліда і пристрояти в тепле місце ... план інваліду сподобався і з подякою прийняв
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14.05.2024 07:18 Ответить
Розумові інваліди обрали те,що зараз сидить в презідентському кріслі.
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14.05.2024 07:31 Ответить
НАТО иому мізки вправить - шо за них переживати
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14.05.2024 07:27 Ответить
Після оголошення цієї геніальної версії по всіх медіа,секретар прорік(А Сирський виконує свої обов'язки як?Хоч задовільно?(((Може пора знімати?(((
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14.05.2024 07:29 Ответить
Вже немає значення. Вхід до гш вільний б/я проруснявому підору
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14.05.2024 08:30 Ответить
Причина замены шлангу в другом: парашная казна от войны беднеет, и лишнее слишком хорошо раскрытое хлебало у распределения денежных потоков министерства нападения им уже ни к чему. А Белоусов знаменит тем, что умеет правильно киздить и ещё лучше делиться.
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14.05.2024 07:34 Ответить
Взагалі-то це початок внутрішньої боротьби за владу після смерті путєна
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14.05.2024 07:38 Ответить
Там по большому счёту дело даже не в Ху#ле, а в Патрушеве и Мишустине. Заодно Чемезов из привычной для него тени вылез.
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14.05.2024 07:57 Ответить
згоден,справжній путєн ніколи б не викинув свого друга на імпотентну посаду.це як в сталінські часи перед розправою нкведістів призначали керівниками "народного" господарства.
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14.05.2024 09:15 Ответить
Настоящего Ху#ла не было на публике после июня 2022 г.
Но это не значит, что оно таки сдохло, как чирикает Соловей.
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14.05.2024 13:13 Ответить
Скільки вам років,шановний?у мене це фуйло все життя перед очима.в справжність такого всратого телепня якого впарюють лохам фсбешники можуть повірити тільки роми цимбалюки та їхня паства.темперамент та психотип не той.
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14.05.2024 14:12 Ответить
У меня есть свои источники информации на этот счёт начиная с 2013 года.
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14.05.2024 16:56 Ответить
Если интересно, по работе тогда познакомился с чуваком, который лично знал Ху#ло ещё с 90-х. Он уже давно тогда жил не на параше, но по бизнесОвым делам с ними постоянно работал. Держал заодно виноградники и винзаводы во Франции, с Менделем они тогда соревновались, у кого вино лучше. Это до того, как Мендель типа спился. Кстати, спился Мендель совсем не до такой степени, как его тут изображают.
Так вот, Ху#ло в период 2013-2022 был живее всех живых.
К моему глубокому сожалению. Дальше я не в курсе.
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14.05.2024 18:30 Ответить
та най би в них усіх х.у.й на лобі виріс. от усюди коментатори та аналітики усілякі триндять, що пуйло хоче тривалої війни, тому прибрав шойгу. поясніть мені, телепню, а чим шойгу заважав ботоксному воювати?
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14.05.2024 07:43 Ответить
ех, краще б планував короткострокову війну зі своєю шизофренією...
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14.05.2024 07:47 Ответить
*лядский цирк с Шоу Ужасов! Уймитесь клоуни - все зрители вашего шоу уже разбежались из зала памперсы менять!
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14.05.2024 08:21 Ответить
як про мене - то шойгу пішов на підвищення зайнявши місце патрушева.а от доля патрушева цікава.за що ж його і де він ?
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14.05.2024 08:28 Ответить
Так ти вже визначився?: «готують до довгоі війни і не тільки з Україною», «зброї хватить лише на півтора року».
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14.05.2024 08:33 Ответить
,,Грозився кіт , що він у брід Дніпро перебреде...."
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14.05.2024 08:33 Ответить
х*йло робить перетасовку у колоді ,тому шо китай дав гарантії на підтримку війни...а це вже 100% війна для всього світу , у свій час, ЄС та США влізли в ілюзію ,запропонувавші китайцям розуміння та підтримку у всьому, тепер це страшна машина намагається зруйнувати демократію
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14.05.2024 08:44 Ответить
Якщо нафтові родовища раптом загоряться, війна на виснаження стане неможливою.
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14.05.2024 09:47 Ответить
Сьогодні кремль має власну сталь і легуючі метали, а завтра буде як з НПЗ.
І хто виснажиться ?
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14.05.2024 10:02 Ответить
Ещё один эХсперт!
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14.05.2024 10:50 Ответить
Ну хіба скаже цей прихвостень Дерьмака, що х......змістив шамана через багатомільярдні крадіжки і разврат навіть по х......понятіям. А цього гуру поставив, бо нікому не довіряє. Накрисятничали біля хазяїна -вперед в тюрму.В ОПи так само. Накрився Дерьмаковий шикарний блат в міноборони на болотах. По твердженню тк вчк в Іванова тіж адвокати, що і у самих крупнихвласників нерухомості в Гніловодську - земляків Дерьмака.
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14.05.2024 12:39 Ответить
одно вонючее рашисткое дерьмо сменили на другое вонючее... кого это волнует кроме лапотного отребья
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14.05.2024 13:21 Ответить
 
 