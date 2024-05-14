Секретарь СНБО Литвиненко об отставке Шойгу: Путин планирует войну на длительный срок не только с Украиной

Кадровые перестановки в Кремле и назначение нового министра обороны вместо Сергея Шойгу свидетельствует о том, что президент РФ Владимир Путин настроен на долгую войну.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил в интервью AFP Press, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, будущий министр обороны РФ Андрей Белоусов, кандидатуру которого Путин подал 12 мая, является "опытным менеджером, способным обеспечить долговременную войну на истощение".

"Это говорит о том, что Путин планирует войну на длительный срок вперед. И войну не только с Украиной, но и с Западом в целом. Войну с НАТО", - заявил Литвиненко.

Он также добавил, что советские запасы оружия у России "огромные, но они также ограничены". Как прогнозирует Литвиненко, если военные действия будут продолжаться с той же интенсивностью, что и сейчас, то танков и бронетехники у оккупантов хватит на полтора года, потом врага будут ждать проблемы.

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Отставка Шойгу

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.