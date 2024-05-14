Экс-секретарь Совбеза РФ Патрушев назначен помощником Путина

Российский диктатор Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева своим помощником.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Также помощником Путина стал Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области.

Оба чиновника считаются близкими соратниками Путина. Патрушев был его заместителем в Администрации президента РФ в конце 1990-х, а затем - в ФСБ.

Дюмин с первого президентского срока Путина работал в его охране.

Российский диктатор имеет еще восьмерых помощников.

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Отставка Шойгу и перестановки в правительстве России

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.

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