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Новости
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Экс-секретарь Совбеза РФ Патрушев назначен помощником Путина

Патрушев став помічником Путіна

Российский диктатор Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева своим помощником.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Также помощником Путина стал Алексей Дюмин, занимавший с 2016 года должность губернатора Тульской области.

Оба чиновника считаются близкими соратниками Путина. Патрушев был его заместителем в Администрации президента РФ в конце 1990-х, а затем - в ФСБ.

Дюмин с первого президентского срока Путина работал в его охране.

Российский диктатор имеет еще восьмерых помощников.

Также смотрите: Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу, - росСМИ. ФОТО

Отставка Шойгу и перестановки в правительстве России

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин решил сменить действующего министра обороны РФ Сергея Шойгу на нынешнего первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова.

По данным росСМИ, Путин снял Патрушева с поста секретаря Совбеза РФ и назначил на его место Шойгу.

Комментируя отставку Шойгу, в Госдепе США заявили, что Путин отчаянно не желает прекращать войну в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ усилила "теневую войну" против всех стран Европы. Кремль стремится отпугнуть нас от помощи Украине, - премьер Эстонии Каллас

Автор: 

Патрушев Николай (77) путин владимир (31225) россия (95420)


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Топ комментарии
+18
Значить оманські угоди не скасовані.
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14.05.2024 13:59
+9
пуйло давно подохло, просто рашизм и без пуйла работает, на крови, смерти, разрушении и геноциде. Русня в угаре, рашизм им дал всё что они хотели.
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14.05.2024 14:02
+8
Чумадан носить?
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14.05.2024 14:01
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Значить оманські угоди не скасовані.
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14.05.2024 13:59 Ответить
Сам себе призначив помічником ляльки путєна.
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14.05.2024 14:22 Ответить
Даю шанс, відповвісти...

Між нами..

Бачу, Ти лайно їсти....

Згоден...

Ї Не боячись сраму....
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14.05.2024 14:22 Ответить
Хто ж їх скасує, якщо зелень аж зі штанів вилазить, щоб догодити?
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14.05.2024 14:34 Ответить
Чумадан носить?
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14.05.2024 14:01 Ответить
ніт. наглядати за васілічем більш ймовірна версія. патрушев не та істота, яка буде носити за кимось чумадан.
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14.05.2024 14:03 Ответить
нє, директор "Рязанского сахарного завода"
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14.05.2024 14:12 Ответить
Помічником, це як у нашого зеленСКОГО ? Так у нашого потужного аж п'ять. Вірних псів, готових потримати пісюн у ... параші. І чи справиться один патрушев з такими обов'язками. Треба старого коня ще долучити до спецобов'язків !
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14.05.2024 14:02 Ответить
у ze-поца 5, а х#йла 8. zeдавно вже х#йлу заздрить и хоче бути схожим у всьому.
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14.05.2024 14:09 Ответить
патрушев табачок случайно не нюхает, а то того, как бы табакерку на буйла не уронил
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14.05.2024 14:14 Ответить
пуйло давно подохло, просто рашизм и без пуйла работает, на крови, смерти, разрушении и геноциде. Русня в угаре, рашизм им дал всё что они хотели.
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14.05.2024 14:02 Ответить
А шо иому помагати? - він і сам ********* м"ясник
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14.05.2024 14:03 Ответить
Пишуть, що хутін таки здох. Якось не віриться.
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14.05.2024 14:03 Ответить
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14.05.2024 14:05 Ответить
Цьому котику дійсно пох...й. А ваш якийсь занадто активний.

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14.05.2024 14:11 Ответить
Ким призначено? Клоуни. патрубок призначає, а не є призначеним.
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14.05.2024 14:07 Ответить
Кіт в навушниках.....

Постило..

Дай креаттву-

Для мізків мастило..-

Або....
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14.05.2024 14:12 Ответить
Собака!

Менне розуміє....
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14.05.2024 14:15 Ответить
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14.05.2024 14:22 Ответить
Я дам образи...

Твояя собака....

Сере.....

Хто Ти будеш..

В середу?
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14.05.2024 15:12 Ответить
ну і відмітили цю справу , коли в'їбали будиночок на раші
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14.05.2024 14:24 Ответить
Ти чотирнадцитий...

Враже....

Що таке мені укажне..
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14.05.2024 14:32 Ответить
Соловей (людина Патрушева) розказував Гордону,що справжній Путін вже давно в холодильнику,а керує Патрушев та син-майбутній през рашки. А виявляється,двійник Васіліч відсунув Патрушева....Цікаво,що зараз Соловей буде базікати Гордону,яку нову версію видасть?
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14.05.2024 14:33 Ответить
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14.05.2024 14:47 Ответить
На гравію....

Гравюра...
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14.05.2024 15:15 Ответить
Тільки патрушев знає, як працює той чемоданчик, куди путін ходить по серим камушкам.
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14.05.2024 14:54 Ответить
Путин что, немощный, без помощников и поцрать уже не может ?
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14.05.2024 15:11 Ответить
Лишь бы Патрушев не оставил его в биде.
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14.05.2024 15:12 Ответить
Помічником білоруського теслі?
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14.05.2024 15:29 Ответить
За васілічом треба наглядать, бо такой фуйні наробе --- не розгрібеш....
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14.05.2024 15:50 Ответить
патрушев це дерьмак , зеля це пуйло .
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14.05.2024 16:04 Ответить
Х.....остаточно виліз з бункера, сам керує а також через 5-6 менеджерів. Ну геть як Гнусавий поц з Дерьмаком.
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14.05.2024 16:13 Ответить
Вышел из доверия
Лаврентий Палыч Берия....
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14.05.2024 18:05 Ответить
 
 