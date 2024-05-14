РФ усилила "теневую войну" против всех стран Европы. Кремль стремится отпугнуть нас от помощи Украине, - премьер Эстонии Каллас

Россия усилила гибридные атаки против всех европейских государств. Она пытается запугать другие страны, чтобы подорвать предоставление военной помощи Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

"Россия усилила теневую войну против всех европейских стран. Она хочет действительно напугать и запугать свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине", - подчеркнула она.

Каллас во время встречи с главами правительств стран Северной Европы и Балтии отметила, что государства-партнеры и союзники не должны поддаваться на российское давление в этом вопросе.

"Мы не должны бояться", - подчеркнула она.

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Встреча глав правительств стран Европы

В понедельник, 13 мая, в Стокгольме премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьерами Северных стран.

Глава шведского правительства заявил, что сотрудничество стран Северной Европы и Балтии сейчас "глубже, чем когда-либо", и оно подкреплено растущими угрозами безопасности со стороны России после ее широкомасштабного вторжения в Украину.

Также трое премьер-министров стран Балтии встретились в столице Литвы Вильнюсе, где заявили, что запугивание Москвы не удержит их от поддержки Украины.

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Как заявила премьер Латвии Эвика Силиня, РФ "должна проиграть войну ради Украины, европейской безопасности и мирового порядка".

"Мы должны помнить, что мы живем в военное время в Европе. Это война, которая волнует общества в Европе. И эта война разрастается именно у нас по соседству", - подчеркнула она.