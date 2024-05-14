РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5845 посетителей онлайн
Новости
827 3

РФ усилила "теневую войну" против всех стран Европы. Кремль стремится отпугнуть нас от помощи Украине, - премьер Эстонии Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас

Россия усилила гибридные атаки против всех европейских государств. Она пытается запугать другие страны, чтобы подорвать предоставление военной помощи Украине.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

"Россия усилила теневую войну против всех европейских стран. Она хочет действительно напугать и запугать свободный мир, чтобы отпугнуть нас от помощи Украине", - подчеркнула она.

Каллас во время встречи с главами правительств стран Северной Европы и Балтии отметила, что государства-партнеры и союзники не должны поддаваться на российское давление в этом вопросе.

"Мы не должны бояться", - подчеркнула она.

Также читайте: РФ усиливает диверсии по всей Европе: Кремль считает, что ведет "теневую войну" с НАТО, - The Economist

Встреча глав правительств стран Европы

В понедельник, 13 мая, в Стокгольме премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьерами Северных стран.

Глава шведского правительства заявил, что сотрудничество стран Северной Европы и Балтии сейчас "глубже, чем когда-либо", и оно подкреплено растущими угрозами безопасности со стороны России после ее широкомасштабного вторжения в Украину.

Также трое премьер-министров стран Балтии встретились в столице Литвы Вильнюсе, где заявили, что запугивание Москвы не удержит их от поддержки Украины.

Также читайте: Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят поддержку Украины в Вильнюсе

Как заявила премьер Латвии Эвика Силиня, РФ "должна проиграть войну ради Украины, европейской безопасности и мирового порядка".

"Мы должны помнить, что мы живем в военное время в Европе. Это война, которая волнует общества в Европе. И эта война разрастается именно у нас по соседству", - подчеркнула она.

Автор: 

Европа (1841) россия (95420) Каллас Кая (190)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа теж має вести війну проти засрашки, а не закривати очі на реалії. Бо це війна. Вони давно її оголосили. А європейці своїми фріками з євробачення лише заохочують ворога, переконуючи що захищати багатства там уже нікому, всі мужики в платтях і з манікюром.
показать весь комментарий
14.05.2024 09:09 Ответить
Рашка вже забула, що розпад СРСР почався з анекдотів про Леніна і Брежнєва.
показать весь комментарий
14.05.2024 09:30 Ответить
Стоять путін і мєдвєдєв у басейні.
Поруч з мєдвєдєвим спливає пляма сперми.
Путін питає: "Тищо, кінчив?"
Мєдвєдієв відповідає: "Ні, пукнув".
показать весь комментарий
14.05.2024 09:51 Ответить
 
 