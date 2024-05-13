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Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят поддержку Украины в Вильнюсе

Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України

Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы проведут встречу в Вильнюсе, где, в частности, обсудят поддержку Украины.

Об этом в соцсети X сообщила премьер Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"В фокусе внимания будут поддержка Украины, европейская безопасность и сотрудничество. Всегда хорошо часто видеть близких друзей", - отметила она.

Накануне три премьера провели встречу в Риге, где также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.

Читайте: Зеленский и премьер-министр Эстонии Каллас обсудили Саммит мира и завершение работы над соглашением по безопасности

Автор: 

Каллас Кая (190) Шимоните Ингрида (35)


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13.05.2024 10:14 Ответить
Десь у світі існують: "Прем'єрки Естонії, Латвії та Литви... ", а у нас є перша .леді скмбрія, що закликала здавати переміщення ЗСУ та іржала біля розтрощеної "Мрії", завдяки діям її кугута.
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13.05.2024 10:41 Ответить
 
 