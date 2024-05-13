Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят поддержку Украины в Вильнюсе
Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы проведут встречу в Вильнюсе, где, в частности, обсудят поддержку Украины.
Об этом в соцсети X сообщила премьер Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.
"В фокусе внимания будут поддержка Украины, европейская безопасность и сотрудничество. Всегда хорошо часто видеть близких друзей", - отметила она.
Накануне три премьера провели встречу в Риге, где также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий13.05.2024 10:14 Ответить Мне нравится 0
Ig Shu
показать весь комментарий13.05.2024 10:41 Ответить Мне нравится 1
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