Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии обсудят поддержку Украины в Вильнюсе

Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы проведут встречу в Вильнюсе, где, в частности, обсудят поддержку Украины.

Об этом в соцсети X сообщила премьер Эстонии Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ.

"В фокусе внимания будут поддержка Украины, европейская безопасность и сотрудничество. Всегда хорошо часто видеть близких друзей", - отметила она.

Накануне три премьера провели встречу в Риге, где также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц.

Читайте: Зеленский и премьер-министр Эстонии Каллас обсудили Саммит мира и завершение работы над соглашением по безопасности