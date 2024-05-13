Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України у Вільнюсі
Прем’єрки Естонії, Латвії та Литви проведуть зустріч у Вільнюсі, де, зокрема, обговорять підтримку України.
Про це у соцмережі X повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.
"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", - зазначила вона.
Напередодні три прем'єрки провели зустріч у Ризі, де також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар13.05.2024 10:14 Відповісти Мені подобається 0
Ig Shu
показати весь коментар13.05.2024 10:41 Відповісти Мені подобається 1
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