Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України у Вільнюсі

Прем’єрки Естонії, Латвії та Литви проведуть зустріч у Вільнюсі, де, зокрема, обговорять підтримку України.

Про це у соцмережі X повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", - зазначила вона.

Напередодні три прем'єрки провели зустріч у Ризі, де також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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