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Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України у Вільнюсі

Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії обговорять підтримку України

Прем’єрки Естонії, Латвії та Литви проведуть зустріч у Вільнюсі, де, зокрема, обговорять підтримку України.

Про це у соцмережі X повідомила прем'єрка Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ.

"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", - зазначила вона.

Напередодні три прем'єрки провели зустріч у Ризі, де також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Читайте: Зеленський та прем’єр-міністерка Естонії Каллас обговорили Саміт миру та завершення роботи над безпековою угодою

Автор: 

Каллас Кая (256) Шимоніте Інґріда (59)


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13.05.2024 10:14 Відповісти
Десь у світі існують: "Прем'єрки Естонії, Латвії та Литви... ", а у нас є перша .леді скмбрія, що закликала здавати переміщення ЗСУ та іржала біля розтрощеної "Мрії", завдяки діям її кугута.
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13.05.2024 10:41 Відповісти
 
 