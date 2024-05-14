РФ посилила "тіньову війну" проти всіх країн Європи. Кремль прагне відлякати нас від допомоги Україні, - прем’єрка Естонії Каллас
Росія посилила гібридні атаки проти всіх європейських держав. Вона намагається залякати інші країни, щоб підірвати надання військової допомоги Україні.
Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
"Росія посилила тіньову війну проти всіх європейських країн. Вона хоче справді налякати й залякати вільний світ, щоб відлякати нас від допомоги Україні", - наголосила вона.
Каллас під час зустрічі з главами урядів країн Північної Європи та Балтії зауважила, що держави-партнери та союзники не повинні піддаватися на російський тиск у цьому питанні.
"Ми не повинні боятися", - наголосила вона.
Зустріч глав урядів країн Європи
У понеділок, 13 травня, у Стокгольмі прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єрами Північних країн.
Глава шведського уряду заявив, що співпраця країн Північної Європи та Балтії зараз "глибша, ніж будь-коли", і вона підкріплена зростаючими загрозами безпеці з боку Росії після її широкомасштабного вторгнення в Україну.
Також троє прем’єр-міністрів країн Балтії зустрілися у столиці Литви Вільнюсі, де заявили, що залякування Москви не відмовить їх від підтримки України.
Як заявила прем'єр Латвії Евіка Сіліня, РФ "повинна програти війну заради України, європейської безпеки та світового порядку".
"Ми маємо пам'ятати, що ми живемо у воєнний час у Європі. Це війна, яка хвилює суспільства в Європі. І ця війна розростається саме у нас по сусідству", - наголосила вона.
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