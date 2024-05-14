РФ посилила "тіньову війну" проти всіх країн Європи. Кремль прагне відлякати нас від допомоги Україні, - прем’єрка Естонії Каллас

Росія посилила гібридні атаки проти всіх європейських держав. Вона намагається залякати інші країни, щоб підірвати надання військової допомоги Україні.

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Росія посилила тіньову війну проти всіх європейських країн. Вона хоче справді налякати й залякати вільний світ, щоб відлякати нас від допомоги Україні", - наголосила вона.

Каллас під час зустрічі з главами урядів країн Північної Європи та Балтії зауважила, що держави-партнери та союзники не повинні піддаватися на російський тиск у цьому питанні.

"Ми не повинні боятися", - наголосила вона.

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Зустріч глав урядів країн Європи

У понеділок, 13 травня, у Стокгольмі прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єрами Північних країн.

Глава шведського уряду заявив, що співпраця країн Північної Європи та Балтії зараз "глибша, ніж будь-коли", і вона підкріплена зростаючими загрозами безпеці з боку Росії після її широкомасштабного вторгнення в Україну.

Також троє прем’єр-міністрів країн Балтії зустрілися у столиці Литви Вільнюсі, де заявили, що залякування Москви не відмовить їх від підтримки України.

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Як заявила прем'єр Латвії Евіка Сіліня, РФ "повинна програти війну заради України, європейської безпеки та світового порядку".

"Ми маємо пам'ятати, що ми живемо у воєнний час у Європі. Це війна, яка хвилює суспільства в Європі. І ця війна розростається саме у нас по сусідству", - наголосила вона.