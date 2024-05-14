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Путин официально назначил Белоусова новым министром обороны РФ вместо Шойгу

Путін офіційно призначив Бєлоусова новим міністром оборони РФ

Российский диктатор Владимир Путин назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. Соответствующий указ глава России подписал во вторник, 14 мая.

Об этом говорится на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

До этого Андрей Белоусов был первым вице-премьер-министром в российском правительстве.

Ротации в российской власти

Об увольнении Сергея Шойгу с должности министра обороны страны-агрессора стало известно в воскресенье, 12 мая. Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.

Известно, что новоназначенный глава оборонного ведомства РФ Белоусов не имеет военного опыта. Он специализируется на экономике и причастен к текущей российской макроэкономической модели.

В близком кругу российского диктатора он с 2007 года. Белоусов также работал личным помощником Путина. С 2022 года он находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств.

Читайте также: Экс-секретарь Совбеза РФ Патрушев назначен помощником Путина

Ранее президент Литвы Гитанас Насуеда высказал мнение, что увольнение министра обороны РФ Шойгу рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ.

Автор: 

путин (31191) россия (95308) Минобороны рф (922) Белоусов Андрей (19)


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Топ комментарии
+5
С. Ауслендер
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15.05.2024 04:07
+4
це путька дарма: у призначеньця рожа така, що табакеркою у вісок засвітить і не моргне
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14.05.2024 23:13
+4
Знаючи, наскільки забобонним та схильним до містики є муйло, не виключено, що цю кандидатуру він підбирав і за цим критерієм...
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14.05.2024 23:27
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14.05.2024 23:12 Ответить
це путька дарма: у призначеньця рожа така, що табакеркою у вісок засвітить і не моргне
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14.05.2024 23:13 Ответить
Яка радість! тільки нахера воно нам що там кацапи призначають?
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14.05.2024 23:18 Ответить
У них роблять висновки і сажають а у нас? Кого посадять за профуканий південь чи тепер Харківщину?
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14.05.2024 23:24 Ответить
Що там в тебе "профукане" кацапе??, і ще--не доведи Боже,!, Нам, до таких "висновків" знову дожити!,(,
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14.05.2024 23:30 Ответить
Хтось скаже, що не схожий. Але, як на мене, є щось:

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14.05.2024 23:25 Ответить
Знаючи, наскільки забобонним та схильним до містики є муйло, не виключено, що цю кандидатуру він підбирав і за цим критерієм...
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14.05.2024 23:27 Ответить
Біба і боба
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14.05.2024 23:34 Ответить
Він схожий на кацапського, гнилозубого вилупка - смертника.
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14.05.2024 23:38 Ответить
На Чикатило він схожий. Та сама морда свинокацапська
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14.05.2024 23:43 Ответить
А хто це? Не узнаю в грiме!
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15.05.2024 00:37 Ответить
Ну да...Бг-ггг... уши - точь-в точь.
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15.05.2024 06:12 Ответить
Просто они оба тридварасы. И это не шутка.
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15.05.2024 08:29 Ответить
чому путлер та рф написано звеликої літери ?
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14.05.2024 23:27 Ответить
"Його призначення відповідає логіці дедалі більшої мілітаризації російської економіки, щоб протистояти не лише викликам війни в Україні, а й тривалій конфронтації із Заходом. На цей час Москва досягла успіху в цьому переході, частково завдяки підтримці Китаю і дуже ранній адаптації своїх промислових інструментів", - https://www.lemonde.fr/international/article/2024/05/13/vladimir-poutine-limoge-son-ami-serguei-choigou-et-place-un-gestionnaire-au-ministere-de-la-defense_6232935_3210.html?random=596050734 пише французька Le Monde.

Бєлоусов, зазначає видання, завжди був відомий як прихильник більшої націоналізації економіки, у чому його підтримує Путін. Він також стоїть за кількома підвищеннями податків.

З тим, що Бєлоусов переводитиме російську економіку на військові рейки https://www.washingtonpost.com/world/2024/05/12/defense-minister-shoigu-ousted-russia/ погоджується і Washington Post.
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14.05.2024 23:27 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь...
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14.05.2024 23:28 Ответить
65 років, не служив, економіст рівня " крьісіть, хрючиь и копьітить"
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14.05.2024 23:28 Ответить
Так і довели Бундесвер до розвалу
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15.05.2024 09:35 Ответить
Народився в Бєлоусії.
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14.05.2024 23:42 Ответить
Цей усушенний ***** ..ще розкаже х* йлу , як економічно жити ... чомусь здається шо він не надовго з кремлівським пі*офілом ...хтось когось завалить...Дай Боже
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14.05.2024 23:45 Ответить
Ждьом на ротацию ивана грозного, рюрика, олександра невського!
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15.05.2024 00:39 Ответить
С. Ауслендер
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15.05.2024 04:07 Ответить
Как у вас трындят, дранык, чи картоплянык(типо, главдранык, чи главкартоплянык)?
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15.05.2024 06:16 Ответить
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15.05.2024 08:40 Ответить
Клички свинособак слід писати з малої літери.
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15.05.2024 10:32 Ответить
 
 