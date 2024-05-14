Путин официально назначил Белоусова новым министром обороны РФ вместо Шойгу

Российский диктатор Владимир Путин назначил Андрея Белоусова новым главой Минобороны РФ. Соответствующий указ глава России подписал во вторник, 14 мая.

Об этом говорится на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

До этого Андрей Белоусов был первым вице-премьер-министром в российском правительстве.

Ротации в российской власти

Об увольнении Сергея Шойгу с должности министра обороны страны-агрессора стало известно в воскресенье, 12 мая. Шойгу занимал эту должность с 2012 года.

В понедельник, 13 мая, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что уже бывший глава Минобороны РФ Сергей Шойгу станет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, однако не ее непосредственным руководителем. Это ведомство непосредственно подчинено Путину.

Известно, что новоназначенный глава оборонного ведомства РФ Белоусов не имеет военного опыта. Он специализируется на экономике и причастен к текущей российской макроэкономической модели.

В близком кругу российского диктатора он с 2007 года. Белоусов также работал личным помощником Путина. С 2022 года он находится под международными санкциями всех стран Евросоюза, США и ряда других государств.

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Ранее президент Литвы Гитанас Насуеда высказал мнение, что увольнение министра обороны РФ Шойгу рассчитано на внутреннюю аудиторию РФ.