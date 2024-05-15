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Новости Война
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РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, - Путин

Російський диктатор Володимир Путін

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в интервью китайскому информагентству "Синьхуа", текст которого опубликован на сайте Кремля.

Российский диктатор в очередной раз заявил о готовности к переговорам и пожаловался на санкции против России.

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе, и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - сказал Путин.

Также читайте: Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России

"Мифические правила Запада"

По его словам, главная проблема в переговорах - это надежность любых гарантий.

"Потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - считает руководитель России.

Путин в очередной раз повторил, что Россия якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле.

По его мнению, демократические западные государства якобы пытаются "навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах". Россия эти попытки "отвергает", добавил глава Кремля.

Читайте также: Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

"Нелегитимные санкции против России"

Путин также похвалил предложения Китая относительно урегулирования войны, но посетовал, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Зато западные элиты настойчиво пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевской власти деньги и оружие. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - пожаловался российский диктатор.

Автор: 

путин (31191) россия (95326) переговоры с Россией (938)


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Топ комментарии
+53
Я відкритий до діалогу, але з урахуванням моїх інтересів - сказав бандюга у темному переході, луплячи перехожого дубиною і вимагаючи гаманець і годинник.
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15.05.2024 08:25
+48
Атож!
Тіко грабіжник хоче, щоб вкрадене добро лишилося в нього - треба ж враховувати і його інтереси!
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15.05.2024 08:24
+36
Яке ж воно кончене...
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15.05.2024 08:25
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Відкрийте кордон для людей, які не хотять більше жити в Україні.
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15.05.2024 10:56 Ответить
Та тобі ж вже відкрили, що ти ще хочеш Фішер?Чи ти за Ізю каломийського турбуєшся? Так його бубочка від твойого ж фінансового департаменту ФБР ховає, то всі питання до нього.
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15.05.2024 15:59 Ответить
Кацап іди нах !
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15.05.2024 20:55 Ответить
Бідна бідна росія, всі їй бажають зла. Незрозуміло тільки що роблять її військові на теріторі іншої країни. Щоб ти здох *****.
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15.05.2024 10:57 Ответить
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15.05.2024 11:25 Ответить
Якщо ворога не знищити сьогодні, то завтра він знову прийде і почне вбивати та мародерити. Так було, так є і так буде, доки існує московія ...
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15.05.2024 11:31 Ответить
Сцарь уже не ТОРТ.
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15.05.2024 11:35 Ответить
Ситуація, коли ***** заговорило про переговори, означає, що воно злякане і передчуває як свою смерть так і загибель московії ...
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15.05.2024 11:38 Ответить
Что-то моцковский сцарь всё время скулит, как побитая собака, все его обижают и обманывают.
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15.05.2024 20:21 Ответить
НАГАДАЮ

- "ми не маєм намірів забрати Крим Україна суверенна країна"

- "нас там не було - то були місцеві сили самооборони"

- "там білі наші ваенніе - мі нікогда ето не скрівалі"

- "нас нет на донбасе"

- "тяжело проігрівать тракторістам"

- "нам нужно все обасті что мі впісалі в свою конституцію"

- ми отут

....а це означає шо плювати вони хотіли на всі домовленості з ким завгодно
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15.05.2024 11:38 Ответить
Чикатило в гробу ох...в, його інтереси не врахували
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15.05.2024 11:57 Ответить
Наш інтерес це знищення екзистенційного ворога та повернення всіх раніше ним окупованих територій ...

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15.05.2024 12:11 Ответить
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15.05.2024 12:14 Ответить
Чем дольше война тем больше рашистских фашистов становятся грузом 200. И нам отрадно и вам не фигово… едоков меньше. А Крым всеравно будет наш как бы твой плешивый гитлер не тужился. Начали с флота, сейчас будет мост, а потом и бегство «белой армии из Севастополя» (помнишь фильм «Бег» пересмотри на всякий случай. Если вы Харьков за 2,5 года взять не смогли то с какого перепугу возьмете сейчас? Глуп ты дядя как дятел, впрочем у вас все такие хоть и за иностранными флажками прячетесь, сути это совсемне меняет.
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15.05.2024 16:07 Ответить
А наші пацани не стають "двухсотими" і "трьохсотими" на цій війні? Чи може ми герої комп'ютерної гри, які оживають після смерті, тоді як кацапи реально дають дуба?
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15.05.2024 16:49 Ответить
А ти що сюди прийшов кацапів захищати? Ти пост того іпсошніка фашистського читав? Чи не встиг бо адмін забанив? Ну то і не .. зди!
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15.05.2024 16:57 Ответить
Не читав, але мені вистачило того, що я зміг з твого прочитати...На фронт би вас усіх таких "ура-патріотів", щоб показували своє завзяття і сміливість на практиці.
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15.05.2024 22:32 Ответить
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15.05.2024 16:22 Ответить
окупувати територію суверенної держави - це на "основи міжнародного права"?
ШІСТЬ війн за 30 років - це "на основі міжнародного права"?
підтрмка терористичних організацій - це "на основі міжнародного права"??
вбивати опзиціонерів - це "а основі міжнародного права"?
Труїти полонієм по всьому світу інакомислячих - це "на основі міжнародного права"?
Менше всіх на цій планеті це падло бункерне має право згадувати міжнародне право!!
***** б запхати свого язика собі в дупу ото було б "на основі міжнародного права"!!
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15.05.2024 12:24 Ответить
"Жоден договір з росією не вартий паперу, на якому його підписано" - Бісмарк ...
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15.05.2024 12:26 Ответить
ХЙЛО ГНЕТЬСЯ ЯК КОРОМИСЛО )))
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15.05.2024 12:56 Ответить
ПУТИН ТИПИЧНЫЙ КОРЕЙКО КОТОРЫЙ ДОРВАЛСЯ ДО ВЛАСТИ !!!
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15.05.2024 13:12 Ответить
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15.05.2024 13:14 Ответить
Воно точно хворе на голову. Скаржиться на те, що Захід запровадив санкції проти них і постачає Україні озброєння. При цьому чомусь не говорить - а чому? Може тому, що ти, падло, сюди влізло і знищуєш людей???

І ця мразота після цього лицемірно заявляє, що воно хоче справедливого (!) миру і якихось гарантій???? Гарантій чого??? Хто на кого напав???
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15.05.2024 13:34 Ответить
Поки тебе, тварина, не забанили, відповім так: Україна була, є і буде. Ви ж, болотні вилупки, у своїй гнилій воді (це так ваша гівно мацковське так називається, якещо не знав) захлинетесь. Але перед цим ще встигнете побути анальними рабами у своїх справжніх господарів - кадирівців та косооких. Ви ж так це любите...
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15.05.2024 16:16 Ответить
Вот ты смешной Изя, если ты на родине мыл туалеты то будешь это делать везде. Или тебя сразу гендиректором автоконцерна Пежо назначат? Это ты очнись, мы же вас путеноиды потом в любом месте выловим. И второе - у нас практически все знают и украинский и русский (а на Западе еще и польский, венгерский или румынский) в отличии от вас дебилов. Вспоминаю, как в 2017 в аэропорту Будапешта служащий аэропорта объяснял русскому пассажиру что его чемодан большой и что его надо сдать в багаж. Причем делал он это на английском потом на немецком, на французском, на польском на румынском и т.д. Русский вытаращил глаза а потом заорал «здесь что никто на русском не говорит». Я долго смеялся…. Занавес.
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15.05.2024 16:18 Ответить
надійні гарантії то ядерна зброя України
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15.05.2024 13:36 Ответить
НО СПОЧАТКУ ТРЕБА ЩОБ ВИКОНАЛИ ГАРАНТІЇ !)
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15.05.2024 14:11 Ответить
ПТН - ПНХ
РФ - ПНХ
КРЕМЛЬ - ПНХ
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15.05.2024 14:08 Ответить
Втопити ботоксного пNздьониша у його ж власній валізці.
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15.05.2024 14:09 Ответить
Диалог надо было в 2004 году вести, гнида плешивая.
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15.05.2024 15:10 Ответить
Это слова неадекватной мрази, которая извиливается как хочет. За то, что он натворил - наказание только казнь этого нелюдя. Вся выурсь которая ему потакает должна быть дерусифицирована либо покаяться на коленях перед каждым соладтом ВСУ
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15.05.2024 15:18 Ответить
Вот это и будет окончанием войны с рф.
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15.05.2024 20:34 Ответить
Россия собирается уничтожить Украину и украинцев. Надо учитывать их интересы. Можно как-то договориться, например, часть уничтожить а часть временно оставить.
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15.05.2024 15:41 Ответить
А с Кенигсбергом и областью при этом что произойдет. Ты об этом на досуге подумай….дятел.
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15.05.2024 16:20 Ответить
Ми розуміємо, що це просто звіздьож. А багатьом іноземцям навіть зараз важко второпати, що перша особа держави може так нахабно брехати, називаючи чорне білим та перевертаючи все з ніг на голову.
Захід забув історію. Забув, як совок "боровся за мир", влізши в 20 ст. в 46 збройних конфліктів.
А ще Захід забув, що писали про московію та московитів його подорожувальники та дипломати 300-400 років тому. Зокрема про те, що московити брешуть постійно і завжди (навіть тоді, коли це не дає їм ніякого зиску), і вважають іноземців, які говорять правду, справжніми дурнями.

х7йло - це ідеальне втілення вікових звичаїв московитів.
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15.05.2024 15:48 Ответить
"не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах""

Мурло совсем запуталось и начало про себя рассказывать?
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15.05.2024 16:01 Ответить
Да, пiсюнкова ситуацiя...
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15.05.2024 16:13 Ответить
Всі, хто проти будь-яких перемовин, мають бути на фронті. Включаючи політиків, депутатів, і тих хто щось патякає з-за бугра...
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15.05.2024 16:42 Ответить
чтоб ты сдох гнида нацистская,гори в аду!!!!
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15.05.2024 17:38 Ответить
Щоб ти здох,гнида.
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15.05.2024 17:39 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!
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15.05.2024 18:07 Ответить
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15.05.2024 18:12 Ответить
*****, ПНХ!!
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15.05.2024 19:46 Ответить
Окурок заскиглив. І це добре.
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15.05.2024 19:52 Ответить
1. Всі в шоці від стійкості України і її Воїнів;
2. Все що він сказав, - є те, що він сам і робить;
3. Своїми діями спонукає розширення НАТО;
4. Тільки сила армії є гарантією безпеки;
5. Замороження конфлікту не вирішує проблеми прецидента грубого порушення міжнародного права і основоположних прав людини;
6. США в складній ситуації;
7. Європа змушена стати на власні ноги і відновити лідерство в світі.

Моє бачення, без агітації..
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15.05.2024 19:55 Ответить
Коли воно верзе про нацизм і тероризм, то нема з ким і про що домовлятись. Хіба з божевільним про щось домовляються?
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15.05.2024 20:13 Ответить
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15.05.2024 20:56 Ответить
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15.05.2024 21:09 Ответить
Сказав пукін синхуя на що синхуя відповів *******.
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15.05.2024 21:27 Ответить
"Переговоры" с ****** могут быть ТОЛЬКО такие : осиновый кол ему в сраку
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15.05.2024 22:43 Ответить
"Переговори з москалями мають тривати не довше автоматної черги" - і все...
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16.05.2024 05:30 Ответить
мирно жить с козлинами возможно только если они будут абсолютно уверены, что получат жестких безжалостных ******** при любых попытках нападения.
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16.05.2024 07:08 Ответить
Якщо фюрера кацапів ***** побрити налисо і відрізати вуха, то він буде схожий на головку члена, а якщо фюрера кацапів тільки побрити налисо, то він стане схожим на член з вухами.
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16.05.2024 08:43 Ответить
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