РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, - Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в интервью китайскому информагентству "Синьхуа", текст которого опубликован на сайте Кремля.

Российский диктатор в очередной раз заявил о готовности к переговорам и пожаловался на санкции против России.

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе, и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - сказал Путин.

Также читайте: Блинкен: Путин ошибается. Время – на стороне Украины, а не России

"Мифические правила Запада"

По его словам, главная проблема в переговорах - это надежность любых гарантий.

"Потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - считает руководитель России.

Путин в очередной раз повторил, что Россия якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле.

По его мнению, демократические западные государства якобы пытаются "навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах". Россия эти попытки "отвергает", добавил глава Кремля.

Читайте также: Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

"Нелегитимные санкции против России"

Путин также похвалил предложения Китая относительно урегулирования войны, но посетовал, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".

"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Зато западные элиты настойчиво пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевской власти деньги и оружие. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - пожаловался российский диктатор.