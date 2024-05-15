РФ открыта к диалогу с Украиной, но переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия хочет "устойчивого и справедливого урегулирования конфликта" мирными средствами. В Кремле открыты к диалогу по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Путин сказал в интервью китайскому информагентству "Синьхуа", текст которого опубликован на сайте Кремля.
Российский диктатор в очередной раз заявил о готовности к переговорам и пожаловался на санкции против России.
"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе, и наши интересы. Вкупе с серьезным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", - сказал Путин.
"Мифические правила Запада"
По его словам, главная проблема в переговорах - это надежность любых гарантий.
"Потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает", - считает руководитель России.
Путин в очередной раз повторил, что Россия якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле.
По его мнению, демократические западные государства якобы пытаются "навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах". Россия эти попытки "отвергает", добавил глава Кремля.
"Нелегитимные санкции против России"
Путин также похвалил предложения Китая относительно урегулирования войны, но посетовал, что они якобы "не находят поддержки ни в Украине, ни у ее западных покровителей".
"Они не готовы к равноправному, честному и открытому диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов друг друга... Зато западные элиты настойчиво пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить ее, поставляют киевской власти деньги и оружие. Ввели против нашей страны почти 16 тысяч односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", - пожаловался российский диктатор.
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- "ми не маєм намірів забрати Крим Україна суверенна країна"
- "нас там не було - то були місцеві сили самооборони"
- "там білі наші ваенніе - мі нікогда ето не скрівалі"
- "нас нет на донбасе"
- "тяжело проігрівать тракторістам"
- "нам нужно все обасті что мі впісалі в свою конституцію"
- ми отут
....а це означає шо плювати вони хотіли на всі домовленості з ким завгодно
ШІСТЬ війн за 30 років - це "на основі міжнародного права"?
підтрмка терористичних організацій - це "на основі міжнародного права"??
вбивати опзиціонерів - це "а основі міжнародного права"?
Труїти полонієм по всьому світу інакомислячих - це "на основі міжнародного права"?
Менше всіх на цій планеті це падло бункерне має право згадувати міжнародне право!!
***** б запхати свого язика собі в дупу ото було б "на основі міжнародного права"!!
І ця мразота після цього лицемірно заявляє, що воно хоче справедливого (!) миру і якихось гарантій???? Гарантій чого??? Хто на кого напав???
РФ - ПНХ
КРЕМЛЬ - ПНХ
Захід забув історію. Забув, як совок "боровся за мир", влізши в 20 ст. в 46 збройних конфліктів.
А ще Захід забув, що писали про московію та московитів його подорожувальники та дипломати 300-400 років тому. Зокрема про те, що московити брешуть постійно і завжди (навіть тоді, коли це не дає їм ніякого зиску), і вважають іноземців, які говорять правду, справжніми дурнями.
х7йло - це ідеальне втілення вікових звичаїв московитів.
Мурло совсем запуталось и начало про себя рассказывать?
2. Все що він сказав, - є те, що він сам і робить;
3. Своїми діями спонукає розширення НАТО;
4. Тільки сила армії є гарантією безпеки;
5. Замороження конфлікту не вирішує проблеми прецидента грубого порушення міжнародного права і основоположних прав людини;
6. США в складній ситуації;
7. Європа змушена стати на власні ноги і відновити лідерство в світі.
Моє бачення, без агітації..