Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для мирного урегулирования войны в Украине

В начале мая текущего года спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для политического урегулирования войны в Украине, которую в Китае до сих пор называют "украинским кризисом".

Об этом информирует МИД КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китайская дипломатия

Как отмечается, с 3 по 9 мая Ли посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, проведя встречи с заместителями министров иностранных дел или советниками по нацбезопасности этих стран.

До и после своей поездки он также пообщался по телефону с представителями правительств Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами относительно "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну в Украине. -Ред.), и все стороны в целом согласились с предложениями Китая по охлаждению ситуации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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Во время этого раунда переговоров Ли высказал несколько предложений Китая, в частности призыв придерживаться трёх принципов для снижения напряжённости, то есть поле боя не должно расширяться, война не должна обостряться, и все стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга.

Предложения Китая

По его словам, Пекин настаивает, что единственным возможным путем решения "украинского кризиса" являются переговоры, поэтому стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения режима прекращения огня.

Китайская сторона также призывает увеличить гуманитарную помощь пострадавшим территориям, для чего стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай также, как отмечается, поддерживает обмен военнопленными.

Как подчеркнул дипломат, Пекин продолжает выступать против использования ядерного, биологического или химического оружия в войне, призывает противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции, и соблюдать Конвенцию по ядерной безопасности и другие международные законы, чтобы избежать ядерных аварий.

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Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также сохранять стабильность глобальной промышленности и цепочек поставок.

Результаты третьего раунда челночной дипломатии Китая

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию и приветствовали поддержку международным сообществом усилий, направленных на охлаждение ситуации и конструктивную роль в прекращении боевых действий, а также в содействии переговорам и восстановлению мира", - говорится в сообщении МИД КНР.

Китайская сторона публично, в частности во время ежедневных брифингов во внешнеполитическом ведомстве, не информировала о третьем раунде челночной дипломатии спецпредставителя своего правительства, равно как и центральные государственные СМИ Китая обошли вниманием это событие.