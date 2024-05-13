РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5473 посетителя онлайн
Новости Война
3 970 31

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для мирного урегулирования войны в Украине

Лі Хуей провів третій раунд перемовин щодо України

В начале мая текущего года спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй провел третий раунд челночной дипломатии для политического урегулирования войны в Украине, которую в Китае до сих пор называют "украинским кризисом".

Об этом информирует МИД КНР, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Китайская дипломатия

Как отмечается, с 3 по 9 мая Ли посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, проведя встречи с заместителями министров иностранных дел или советниками по нацбезопасности этих стран.

До и после своей поездки он также пообщался по телефону с представителями правительств Бразилии, Южной Африки, Индонезии, Казахстана и других стран.

"Китай провел углубленный обмен мнениями со всеми сторонами относительно "украинского кризиса" (так в Пекине называют войну в Украине. -Ред.), и все стороны в целом согласились с предложениями Китая по охлаждению ситуации", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Также читайте: Спецпосланник Китая Ли Хуэй встретился с украинским послом Рябикиным: Обсудили, в частности, вторжение РФ

Во время этого раунда переговоров Ли высказал несколько предложений Китая, в частности призыв придерживаться трёх принципов для снижения напряжённости, то есть поле боя не должно расширяться, война не должна обостряться, и все стороны не должны вести массированные обстрелы друг друга.

Предложения Китая

По его словам, Пекин настаивает, что единственным возможным путем решения "украинского кризиса" являются переговоры, поэтому стороны конфликта должны создать условия для возобновления прямого диалога и способствовать деэскалации ситуации до достижения режима прекращения огня.

Китайская сторона также призывает увеличить гуманитарную помощь пострадавшим территориям, для чего стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Китай также, как отмечается, поддерживает обмен военнопленными.

Как подчеркнул дипломат, Пекин продолжает выступать против использования ядерного, биологического или химического оружия в войне, призывает противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции, и соблюдать Конвенцию по ядерной безопасности и другие международные законы, чтобы избежать ядерных аварий.

Также читайте: Китай хочет международной мирной конференции с участием Украины и РФ

Ли также высказал предложение Китая поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно обеспечивать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также сохранять стабильность глобальной промышленности и цепочек поставок.

Результаты третьего раунда челночной дипломатии Китая

"Все стороны согласились продолжать поддерживать коммуникацию и координацию и приветствовали поддержку международным сообществом усилий, направленных на охлаждение ситуации и конструктивную роль в прекращении боевых действий, а также в содействии переговорам и восстановлению мира", - говорится в сообщении МИД КНР.

Китайская сторона публично, в частности во время ежедневных брифингов во внешнеполитическом ведомстве, не информировала о третьем раунде челночной дипломатии спецпредставителя своего правительства, равно как и центральные государственные СМИ Китая обошли вниманием это событие.

Автор: 

Китай (2943) Ли Хуэй (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Вам би таку "кризу"
показать весь комментарий
13.05.2024 10:06
+6
Човникуй нах,жовтопикий.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:04
+5
Адвокат насильника.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Човникуй нах,жовтопикий.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:04 Ответить
інтереси західного і східного світоглядів постійно стикаються один з одним в тій чи іншій частині планети! і як бачимо, задача номер один для керівництва тієї чи іншої країни, яка опинилась між "інтересами" зробити все від себе належне, аби ті інтересни звалили б куди-небудь в інше місце... ось що значить обирати до влади ларьочників, шалав, дрібних злодюжок тощо... ці люди просто не в змозі усвідомити ці нюанси і не в змозі залучити свій та інший досвід до розрулювання подібних ситуацій!
як результат - маємо безкінечну війну, безкінечний випробувальний полігон, знищення всього і вся, забруднення землі, яку ніхто не зможе використовувати тисячоліттями...
показать весь комментарий
13.05.2024 10:14 Ответить
Бовтається туди-сюди, як г*вно у ополонці. Отака вона "човникова" дипломатія....
показать весь комментарий
13.05.2024 10:05 Ответить
Вам би таку "кризу"
показать весь комментарий
13.05.2024 10:06 Ответить
Шановний Li !
тобі на комірець!
показать весь комментарий
13.05.2024 10:06 Ответить
Так отож! 😁 У китайській транскрипції це ім'я (Лі - прізвище) читається без жодного е. Тому писати китайське ім'я таким чином все одно, що скажімо українське Остап писати, як Оестап.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:39 Ответить
Адвокат насильника.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:10 Ответить
Човник мріє стати корабльом, щоб зрештою піти відомим курсом.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:10 Ответить
Турне Сі було відволікаючим маневром… а тим часом Лі просуває китає-російський мирний план… на противагу самміту миру…
показать весь комментарий
13.05.2024 10:11 Ответить
М-да, не тільки він, а всі ******... АРХ М
показать весь комментарий
13.05.2024 10:11 Ответить
Усі сторони погодилися погоджуватися.....хитродупі китайси
показать весь комментарий
13.05.2024 10:12 Ответить
І як китаєць планує протидіяти збройному нападу, який зараз відбувається на мирному ядерному обʼєкті ЗАЕС?
показать весь комментарий
13.05.2024 10:13 Ответить
Мразь жолтомордая. Кому оно лапшает что Китай хочет мира? Именно Китай дал добро ***** на войну, надеясь что руками рашистов он захватит не только Украину а и Европу.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:15 Ответить
И кого оно там призывает к безопасности? Почему своим рашистам не скажет освободить ЗАЕС и прекратить использовать етот ядерный обьект как огневую точку. А то уже за***бал он бегать по миру всех призывать кроме рашки хотя вся ета война зависит только от кремлевского режима который является близким другом Китаю
показать весь комментарий
13.05.2024 10:36 Ответить
Єрмак, теж по «якихось заходах мирних» спеціаліст, повештатися, політати, побалакати, пофоткатися. Де він тільки не побував … гігант мислі… і збереження гуманітарки…
Точно, як Бакай свого часу з ДУС, той теж, нациганив грошей з України та й ….
Співпадіння…
показать весь комментарий
13.05.2024 10:16 Ответить
Це є російським планом капітуляції України , а також лаксмусом для нападу на Тайвань.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:18 Ответить
А **** ли , не ***** ли?
показать весь комментарий
13.05.2024 10:20 Ответить
Коли по будинку цього *** прилетить "Кинжал", він зразу збагне де криза, а де війна.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:23 Ответить
Коротко про зміст статті:
Бла-бла-бла...
З натяком на подальше продовження такого ж конструктиву в майбутньому.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:29 Ответить
"Китайський інструктаж" на прохання куйла ,перед "зеленою куйнею" "глобальним самітом миру"
показать весь комментарий
13.05.2024 10:37 Ответить
*** и есть ***,чего ещё от него ожидали?
показать весь комментарий
13.05.2024 10:40 Ответить
"поле бою не повинно розширюватись,
війна не має загострюватися,
й усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного" - вузькоокий бачить війну по своєму...
показать весь комментарий
13.05.2024 10:40 Ответить
Китайці не в той човен вскочили
показать весь комментарий
13.05.2024 10:43 Ответить
Китай мало того, що підтримує *****, він веде агресивну економічну політику. Набудувати заводів в Європі у всяких орбанів, щоб лоббі було, бо цей клоп вонючий і гавкає і блокує все на світі по наказу рошокитаю, Китай за безцінь скуповує ресурси параші, тримає свого собаку КНДР, торгує через Казахів і Туркменів. Порівняно з китайською політикою, Захід виглядає якимось недолугим.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:45 Ответить
Перекручувати чудове китайське прізвище *** - це якась російщина.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:48 Ответить
Сідай,жовтопике стерво, в свій човник та греби за руським корабльом.
показать весь комментарий
13.05.2024 10:52 Ответить
Українсько-китайський словник: терорист- стратегічний партнер, російське вторгнення- українське питання, нападник і жертва- сторони конфлікту, убивства і страти цивільних - криза, легалізація окупації - мирний план, з яким "всі згодні", представник китаю- ... .
показать весь комментарий
13.05.2024 10:57 Ответить
якщо Китай відмовиться брати участь у саміті миру в Швейцарії, то на цьому саміті тоді потрібно гостро піднімати питання про створення військ Антипутінської коаліції з подальшою відправкою їх до України, щоб викинути кацапів з окупованих українських територій. не хочуть комуняки вплинути на кацапів, щоб вони припинили війну і вивели свої війська з України, тоді окупантів в Україні має знищити Антипутінська коаліція, а комуняків зашельмувати на весь світ як пособників путінського колоніального фашизму.
показать весь комментарий
13.05.2024 11:19 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2024 11:29 Ответить
...яку в Китаї досі називають "українською кризою". Джерело:
- ну і правильно називають ! Хіба хтось , комусь , оголошував війну ?!
показать весь комментарий
13.05.2024 12:02 Ответить
Щось не чутно Данілова.
показать весь комментарий
13.05.2024 12:10 Ответить
 
 