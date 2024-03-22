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Новости Война
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Китай хочет международной мирной конференции с участием Украины и РФ

лі,хуей

Китай хочет, чтобы была проведена международная мирная конференция, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.

Об этом заявил специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

По его словам, Китай готов с "широкими объятиями" принять все, что будет способствовать деэскалации и переговорам.

Ли Хуэй также добавил, что Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует организовать этим летом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай может сыграть ключевую роль в прекращении войны, - Кулеба

Автор: 

Китай (3048) россия (96231) Украина (45021) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+27
Пішов на своє призвіще.
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22.03.2024 12:23 Ответить
+19
Пока часть территории Украины оккупирована, не может быть ни каких конференций, переговоров с Россией. Украина не торгует своей территорией.
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22.03.2024 12:26 Ответить
+15
Хитрожопі виродки
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22.03.2024 12:23 Ответить
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Пішов на своє призвіще.
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22.03.2024 12:23 Ответить
До чого ця данілоффщина !? 😂

кітайця не винна що Господь Бог його так назвав 😂
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22.03.2024 12:30 Ответить
Хорошу людину ***** не назвуть
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22.03.2024 15:27 Ответить
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22.03.2024 16:08 Ответить
ПНХ
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22.03.2024 12:23 Ответить
Хитрожопі виродки
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22.03.2024 12:23 Ответить
про що Лі Х...й пропонує поговорити?
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22.03.2024 12:23 Ответить
взятися всім за руки і заспівати "Чудовий pax cinesika"
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22.03.2024 12:41 Ответить
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22.03.2024 13:01 Ответить
Пішов на ****
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22.03.2024 12:26 Ответить
****-ють, бо можуть ****-ти
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22.03.2024 12:26 Ответить
Пока часть территории Украины оккупирована, не может быть ни каких конференций, переговоров с Россией. Украина не торгует своей территорией.
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22.03.2024 12:26 Ответить
Это комуняцкие ублюдки в силу разреза глаз в упор не видят текст Устава ООН и принципов, хотя бы уважение суверенитета и территориальной целостности. Если вдруг глаза откроются и они прозреют, сказав, что кацапня идёт нах с Украины, только есть смысл что-то слушать
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22.03.2024 12:26 Ответить
"Віддай крадіям навороване і своє очко, знищ свою армію, віддай всю зброю... і терпляче чекай, коли через рік чи два буряти знов прийдуть, знищувати вже беззбройного тебе". Отака пропозиція, да, лі ***? Пішов на своє прізвище!
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22.03.2024 12:26 Ответить
пардон, та шер!

тоді Новий світоустрій буде таки без рашки та киташки 😂

"ми наш, ми свій ООН построєм!"
із рашкою нєфтєкачкою і чайною з мискою рису на великі свята
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22.03.2024 12:27 Ответить
Спотворили прізвище китайця. Там літера е зайва. І це не жарт.
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22.03.2024 12:27 Ответить
Так, ми в курсі, що призвище цього китайчика навмисно спотворено, щоб не матюкатися на офіційних заходах. Бо насправді він таки - ***...
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22.03.2024 12:55 Ответить
Підори! На публіку триндять про мир, а ***** в тіхаря електроніку для ракет простачають... Які ж цинічті тварнини, млять...
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22.03.2024 12:27 Ответить
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22.03.2024 12:31 Ответить
На рівних??? Ми не можемо бути з агресором на рівних! Не ми війну розпочали,не ми чужу землю окупували.
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22.03.2024 12:32 Ответить
хунвейбини та її посланець **** урівнюють у правах агрессора і потерпілу сторони, що є виключним цинізмом і сприянням подальшої агрессії мордору.
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22.03.2024 12:32 Ответить
Почему ето желтомордое ***** не ведет переговоры с рашкой которая является причиной войны? Почему все уговаривают Украину? Вы дебилы или просто коварные йиничные твари. Как Украина может влиять на мир если ето не она напала, а только защищается. Ето все равно что призывать к переговорам овцу на которую напал волк. Другими словами китайское ***** хочет просто чтобы Украина сдалась и волк ее сожрал.
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22.03.2024 12:35 Ответить
Коротше, вже відкрито вимагають капітуляції. Китай промацав Захід, відчув, що там лише соплі і почав перерозподіл світу.
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22.03.2024 12:35 Ответить
Китай на порозі економічного колапсу, того вони і смикаються як **** на ниточці.
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22.03.2024 13:05 Ответить
Рашисти вже не один раз сказали, що переговори будуть на тільки на їх умовах

А їх умови - це окупація.
Про що домовлятись?
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22.03.2024 12:36 Ответить
Ну якщо не домовлятись взагалі, то в нас просто поступово будуть закінчуватися ресурси на продовження війни (зброя і люди), в результаті чого буде значно масштабніша окупація, ніж є на сьогодні. Якось так...
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22.03.2024 12:50 Ответить
Ага, не тратьте кумо, сили, спускайтесь на дно, так?
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22.03.2024 13:08 Ответить
Нас на ще більш глибоке дно опустять.... Питання часу. І Захід, схоже, з цим змирився.
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22.03.2024 13:41 Ответить
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договор между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной , действовавший в 1999-2019 годах, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства,

ПРИЗНАНИЯ НЕРУШИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ, УВАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга

Договор был подписан президентом Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонидом Кучмой и президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в КиевВерховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Обмен грамотами о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратификации Договора состоялся в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве 1 апреля 1999 года, с этого дня он вступил в силу.
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22.03.2024 12:39 Ответить
В жодних мирних переговорах до виведення окупаційних військ немає сенсу. І цей хуі-ван-бінь про це прекрасно знає.
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22.03.2024 12:40 Ответить
В 2014 году Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 аннексировала украинский Крым ,

чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.

Затем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) при содействии России началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) война на Донбассе
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22.03.2024 12:41 Ответить
Той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
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22.03.2024 12:42 Ответить
А той хто вірить рашотеррористам, той самогубець
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22.03.2024 12:50 Ответить
***-Ли, замість умовляння України здатися, краще нехай спитає в ***-Ла: навіщо те чмоня порушило Будапештський меморандум (до якого Китай також приєднався).
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22.03.2024 12:44 Ответить
Це зрозуміло. Бо на жаль, варіант при якому не залучається Кацапстан не принесе жодних результатів - буде лише "переливання з пустого в порожнє".
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22.03.2024 12:46 Ответить
А варіант при якому
залучається Кацапстан

це черговий обман
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22.03.2024 12:52 Ответить
Так как можно договариваться с россией?! Россия попрала все законы и плюет на свои же подписи

Может Ли **** знает особый никому неведомый способ договориваться с рашетеррористами?
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22.03.2024 12:48 Ответить
А Китай часом ху-ху не хо-хо?
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22.03.2024 12:49 Ответить
Та пішли ви, дебіли косоокі. Партапартчики кончені.

Ви вже своє справжнє обличчя показзали. Ваш мирний план - це мінські домовленості.

Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод

https://lb.ua/news/2022/01/27/504064_kitay_zaklikav_vrahuvati_vimogi.html

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22.03.2024 12:51 Ответить
Каже і при цьому "дроче" на Тайвань..
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22.03.2024 12:53 Ответить
Приглядаються... Якщо у ***** вийде, то й їм можна буде погратись у "збирачів земель".
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22.03.2024 16:13 Ответить
До Мінських угод після того, що наробила Раша в Україні вже неможливо повернутися.
А всі інші угоди росія похерить, як і всі, що були підписані нею раніше!

росія вже не в перший раз плює на угоди і свої під ними підписи, то як же їй можна вірити???!!!
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22.03.2024 12:57 Ответить
китайцы, вы можете обеспечить мир.
для этого нужно выманить и передать в международный уголовный суд кацапского фюрера.
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22.03.2024 13:06 Ответить
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком.

Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись

Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.

Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера.

И где мы окажемся в итоге?

ЧЕРЧИЛЛЬ
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22.03.2024 13:15 Ответить
Я убежден,
что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места,

если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться.


Если наша длинная островная история должна наконец закончиться,

пусть она закончится только тогда,

когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».

Черчилль
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22.03.2024 13:20 Ответить
То просто в Черчіля не було 73% какіхразніц. Та й сам він не був клованом
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22.03.2024 15:33 Ответить
Китай боится остаться один против демократических стран. Потому что кроме росии нет серьёзных стран с диктаторскими режимами... СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2024 13:35 Ответить
Конференція:
- москалі, ви виведе своїх орків за міжнародно визнані кордони України?
- Ні.
- Ok. Вважаю, конференцію можна закінчувати.
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22.03.2024 13:43 Ответить
Если росия развалится ,то китай останется один против цивилизованного общества. Европы и Америки. Боязнь потерять напарника себе подобного. Вот поэтому китай хочетсохранить росию. Им не нужны земли росии. Им нужен себе подобный. Потому что после развала первой может развалится и китай.... И это произойдет после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2024 13:44 Ответить
а я хочу щоб зник китай разом зі своїм кацапстаном, то й що
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22.03.2024 13:48 Ответить
Ваащета "***" на путунхуе это типа уважаемый, поэтому и На*** тожа нармальна.
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22.03.2024 13:53 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

Расстановка сил: - Франция вписывается за Украину, грозит ядерной войной рФ. - США защищает Кремль, требует от Украины не бить по нефте-газовой отрасли рФ. - Китай ссытся высунутся и ждет пока дяди порешают, чтобы у Победителя спросить про Тайвань. Британия без Джонсона приуныла.
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22.03.2024 17:43 Ответить
 
 