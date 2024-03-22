Китай хочет международной мирной конференции с участием Украины и РФ

Китай хочет, чтобы была проведена международная мирная конференция, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.

Об этом заявил специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.

По его словам, Китай готов с "широкими объятиями" принять все, что будет способствовать деэскалации и переговорам.

Ли Хуэй также добавил, что Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует организовать этим летом.

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