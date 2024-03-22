Китай хочет международной мирной конференции с участием Украины и РФ
Китай хочет, чтобы была проведена международная мирная конференция, в которой на равных участвовали бы и Украина, и Россия.
Об этом заявил специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BR24.
По его словам, Китай готов с "широкими объятиями" принять все, что будет способствовать деэскалации и переговорам.
Ли Хуэй также добавил, что Китай представил свои предложения по обеспечению успеха мирной конференции, которую Швейцария планирует организовать этим летом.
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кітайця не винна що Господь Бог його так назвав 😂
тоді Новий світоустрій буде таки без рашки та киташки 😂
"ми наш, ми свій ООН построєм!"
із рашкою нєфтєкачкою і чайною з мискою рису на великі свята
А їх умови - це окупація.
Про що домовлятись?
ПРИЗНАНИЯ НЕРУШИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ, УВАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга
Договор был подписан президентом Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонидом Кучмой и президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в КиевВерховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Обмен грамотами о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратификации Договора состоялся в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве 1 апреля 1999 года, с этого дня он вступил в силу.
чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.
Затем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) при содействии России началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) война на Донбассе
залучається Кацапстан
це черговий обман
Может Ли **** знает особый никому неведомый способ договориваться с рашетеррористами?
Ви вже своє справжнє обличчя показзали. Ваш мирний план - це мінські домовленості.
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
https://lb.ua/news/2022/01/27/504064_kitay_zaklikav_vrahuvati_vimogi.html
А всі інші угоди росія похерить, як і всі, що були підписані нею раніше!
росія вже не в перший раз плює на угоди і свої під ними підписи, то як же їй можна вірити???!!!
для этого нужно выманить и передать в международный уголовный суд кацапского фюрера.
Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись
Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.
Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера.
И где мы окажемся в итоге?
ЧЕРЧИЛЛЬ
что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места,
если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться,
пусть она закончится только тогда,
когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
Черчилль
- москалі, ви виведе своїх орків за міжнародно визнані кордони України?
- Ні.
- Ok. Вважаю, конференцію можна закінчувати.
@Ray_net_ua
Расстановка сил: - Франция вписывается за Украину, грозит ядерной войной рФ. - США защищает Кремль, требует от Украины не бить по нефте-газовой отрасли рФ. - Китай ссытся высунутся и ждет пока дяди порешают, чтобы у Победителя спросить про Тайвань. Британия без Джонсона приуныла.