Китай хоче міжнародної мирної конференції за участю України та РФ
Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.
Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.
За його словами, Китай готовий з "широкими обіймами" прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.
Лі Хуей також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.
Топ коментарі
+27 Gary Grant
показати весь коментар22.03.2024 12:23 Відповісти Посилання
+19 Kare Resa
показати весь коментар22.03.2024 12:26 Відповісти Посилання
+15 Dmitriy Mayboroda
показати весь коментар22.03.2024 12:23 Відповісти Посилання
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кітайця не винна що Господь Бог його так назвав 😂
тоді Новий світоустрій буде таки без рашки та киташки 😂
"ми наш, ми свій ООН построєм!"
із рашкою нєфтєкачкою і чайною з мискою рису на великі свята
А їх умови - це окупація.
Про що домовлятись?
ПРИЗНАНИЯ НЕРУШИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ, УВАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга
Договор был подписан президентом Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонидом Кучмой и президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в КиевВерховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Обмен грамотами о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратификации Договора состоялся в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве 1 апреля 1999 года, с этого дня он вступил в силу.
чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.
Затем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) при содействии России началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) война на Донбассе
залучається Кацапстан
це черговий обман
Может Ли **** знает особый никому неведомый способ договориваться с рашетеррористами?
Ви вже своє справжнє обличчя показзали. Ваш мирний план - це мінські домовленості.
Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод
https://lb.ua/news/2022/01/27/504064_kitay_zaklikav_vrahuvati_vimogi.html
А всі інші угоди росія похерить, як і всі, що були підписані нею раніше!
росія вже не в перший раз плює на угоди і свої під ними підписи, то як же їй можна вірити???!!!
для этого нужно выманить и передать в международный уголовный суд кацапского фюрера.
Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись
Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.
Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера.
И где мы окажемся в итоге?
ЧЕРЧИЛЛЬ
что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места,
если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться,
пусть она закончится только тогда,
когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
Черчилль
- москалі, ви виведе своїх орків за міжнародно визнані кордони України?
- Ні.
- Ok. Вважаю, конференцію можна закінчувати.
@Ray_net_ua
Расстановка сил: - Франция вписывается за Украину, грозит ядерной войной рФ. - США защищает Кремль, требует от Украины не бить по нефте-газовой отрасли рФ. - Китай ссытся высунутся и ждет пока дяди порешают, чтобы у Победителя спросить про Тайвань. Британия без Джонсона приуныла.