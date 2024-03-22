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Новини Війна
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Китай хоче міжнародної мирної конференції за участю України та РФ

лі,хуей

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.

Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.

За його словами, Китай готовий з "широкими обіймами" прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Лі Хуей також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай може взяти участь в українському саміті миру у Швейцарії, але не вірить, що тиск на РФ зупинить війну, - Bloomberg

Автор: 

Китай (4707) росія (66104) Україна (5968) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+27
Пішов на своє призвіще.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
+19
Пока часть территории Украины оккупирована, не может быть ни каких конференций, переговоров с Россией. Украина не торгует своей территорией.
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22.03.2024 12:26 Відповісти
+15
Хитрожопі виродки
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22.03.2024 12:23 Відповісти
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Пішов на своє призвіще.
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22.03.2024 12:23 Відповісти
До чого ця данілоффщина !? 😂

кітайця не винна що Господь Бог його так назвав 😂
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22.03.2024 12:30 Відповісти
Хорошу людину ***** не назвуть
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22.03.2024 15:27 Відповісти
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22.03.2024 16:08 Відповісти
ПНХ
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22.03.2024 12:23 Відповісти
Хитрожопі виродки
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22.03.2024 12:23 Відповісти
про що Лі Х...й пропонує поговорити?
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22.03.2024 12:23 Відповісти
взятися всім за руки і заспівати "Чудовий pax cinesika"
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22.03.2024 12:41 Відповісти
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22.03.2024 13:01 Відповісти
Пішов на ****
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22.03.2024 12:26 Відповісти
****-ють, бо можуть ****-ти
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22.03.2024 12:26 Відповісти
Пока часть территории Украины оккупирована, не может быть ни каких конференций, переговоров с Россией. Украина не торгует своей территорией.
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22.03.2024 12:26 Відповісти
Это комуняцкие ублюдки в силу разреза глаз в упор не видят текст Устава ООН и принципов, хотя бы уважение суверенитета и территориальной целостности. Если вдруг глаза откроются и они прозреют, сказав, что кацапня идёт нах с Украины, только есть смысл что-то слушать
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22.03.2024 12:26 Відповісти
"Віддай крадіям навороване і своє очко, знищ свою армію, віддай всю зброю... і терпляче чекай, коли через рік чи два буряти знов прийдуть, знищувати вже беззбройного тебе". Отака пропозиція, да, лі ***? Пішов на своє прізвище!
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22.03.2024 12:26 Відповісти
пардон, та шер!

тоді Новий світоустрій буде таки без рашки та киташки 😂

"ми наш, ми свій ООН построєм!"
із рашкою нєфтєкачкою і чайною з мискою рису на великі свята
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22.03.2024 12:27 Відповісти
Спотворили прізвище китайця. Там літера е зайва. І це не жарт.
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22.03.2024 12:27 Відповісти
Так, ми в курсі, що призвище цього китайчика навмисно спотворено, щоб не матюкатися на офіційних заходах. Бо насправді він таки - ***...
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22.03.2024 12:55 Відповісти
Підори! На публіку триндять про мир, а ***** в тіхаря електроніку для ракет простачають... Які ж цинічті тварнини, млять...
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22.03.2024 12:27 Відповісти
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22.03.2024 12:31 Відповісти
На рівних??? Ми не можемо бути з агресором на рівних! Не ми війну розпочали,не ми чужу землю окупували.
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22.03.2024 12:32 Відповісти
хунвейбини та її посланець **** урівнюють у правах агрессора і потерпілу сторони, що є виключним цинізмом і сприянням подальшої агрессії мордору.
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22.03.2024 12:32 Відповісти
Почему ето желтомордое ***** не ведет переговоры с рашкой которая является причиной войны? Почему все уговаривают Украину? Вы дебилы или просто коварные йиничные твари. Как Украина может влиять на мир если ето не она напала, а только защищается. Ето все равно что призывать к переговорам овцу на которую напал волк. Другими словами китайское ***** хочет просто чтобы Украина сдалась и волк ее сожрал.
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22.03.2024 12:35 Відповісти
Коротше, вже відкрито вимагають капітуляції. Китай промацав Захід, відчув, що там лише соплі і почав перерозподіл світу.
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22.03.2024 12:35 Відповісти
Китай на порозі економічного колапсу, того вони і смикаються як **** на ниточці.
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22.03.2024 13:05 Відповісти
Рашисти вже не один раз сказали, що переговори будуть на тільки на їх умовах

А їх умови - це окупація.
Про що домовлятись?
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22.03.2024 12:36 Відповісти
Ну якщо не домовлятись взагалі, то в нас просто поступово будуть закінчуватися ресурси на продовження війни (зброя і люди), в результаті чого буде значно масштабніша окупація, ніж є на сьогодні. Якось так...
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22.03.2024 12:50 Відповісти
Ага, не тратьте кумо, сили, спускайтесь на дно, так?
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22.03.2024 13:08 Відповісти
Нас на ще більш глибоке дно опустять.... Питання часу. І Захід, схоже, з цим змирився.
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22.03.2024 13:41 Відповісти
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 договор между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украиной , действовавший в 1999-2019 годах, в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства,

ПРИЗНАНИЯ НЕРУШИМОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ, УВАЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга

Договор был подписан президентом Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонидом Кучмой и президентом России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в КиевВерховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года. Обмен грамотами о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ратификации Договора состоялся в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве 1 апреля 1999 года, с этого дня он вступил в силу.
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22.03.2024 12:39 Відповісти
В жодних мирних переговорах до виведення окупаційних військ немає сенсу. І цей хуі-ван-бінь про це прекрасно знає.
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22.03.2024 12:40 Відповісти
В 2014 году Россия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 аннексировала украинский Крым ,

чем нарушила заключённые с Украиной международные договоры, включая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештский меморандум 1994 года и Договор о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.

Затем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) при содействии России началась https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5_(2014%E2%80%942022) война на Донбассе
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22.03.2024 12:41 Відповісти
Той, хто вірить китайцям - дурень, той, хто вірить китайцям комуністам - дурень в кубі...
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22.03.2024 12:42 Відповісти
А той хто вірить рашотеррористам, той самогубець
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22.03.2024 12:50 Відповісти
***-Ли, замість умовляння України здатися, краще нехай спитає в ***-Ла: навіщо те чмоня порушило Будапештський меморандум (до якого Китай також приєднався).
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22.03.2024 12:44 Відповісти
Це зрозуміло. Бо на жаль, варіант при якому не залучається Кацапстан не принесе жодних результатів - буде лише "переливання з пустого в порожнє".
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22.03.2024 12:46 Відповісти
А варіант при якому
залучається Кацапстан

це черговий обман
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22.03.2024 12:52 Відповісти
Так как можно договариваться с россией?! Россия попрала все законы и плюет на свои же подписи

Может Ли **** знает особый никому неведомый способ договориваться с рашетеррористами?
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22.03.2024 12:48 Відповісти
А Китай часом ху-ху не хо-хо?
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22.03.2024 12:49 Відповісти
Та пішли ви, дебіли косоокі. Партапартчики кончені.

Ви вже своє справжнє обличчя показзали. Ваш мирний план - це мінські домовленості.

Китай закликав врахувати вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" і повернутися до Мінських угод

https://lb.ua/news/2022/01/27/504064_kitay_zaklikav_vrahuvati_vimogi.html

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22.03.2024 12:51 Відповісти
Каже і при цьому "дроче" на Тайвань..
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22.03.2024 12:53 Відповісти
Приглядаються... Якщо у ***** вийде, то й їм можна буде погратись у "збирачів земель".
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22.03.2024 16:13 Відповісти
До Мінських угод після того, що наробила Раша в Україні вже неможливо повернутися.
А всі інші угоди росія похерить, як і всі, що були підписані нею раніше!

росія вже не в перший раз плює на угоди і свої під ними підписи, то як же їй можна вірити???!!!
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22.03.2024 12:57 Відповісти
китайцы, вы можете обеспечить мир.
для этого нужно выманить и передать в международный уголовный суд кацапского фюрера.
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22.03.2024 13:06 Відповісти
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком.

Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись

Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое.

Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера.

И где мы окажемся в итоге?

ЧЕРЧИЛЛЬ
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22.03.2024 13:15 Відповісти
Я убежден,
что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места,

если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться.


Если наша длинная островная история должна наконец закончиться,

пусть она закончится только тогда,

когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».

Черчилль
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22.03.2024 13:20 Відповісти
То просто в Черчіля не було 73% какіхразніц. Та й сам він не був клованом
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22.03.2024 15:33 Відповісти
Китай боится остаться один против демократических стран. Потому что кроме росии нет серьёзных стран с диктаторскими режимами... СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2024 13:35 Відповісти
Конференція:
- москалі, ви виведе своїх орків за міжнародно визнані кордони України?
- Ні.
- Ok. Вважаю, конференцію можна закінчувати.
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22.03.2024 13:43 Відповісти
Если росия развалится ,то китай останется один против цивилизованного общества. Европы и Америки. Боязнь потерять напарника себе подобного. Вот поэтому китай хочетсохранить росию. Им не нужны земли росии. Им нужен себе подобный. Потому что после развала первой может развалится и китай.... И это произойдет после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ!
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22.03.2024 13:44 Відповісти
а я хочу щоб зник китай разом зі своїм кацапстаном, то й що
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22.03.2024 13:48 Відповісти
Ваащета "***" на путунхуе это типа уважаемый, поэтому и На*** тожа нармальна.
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22.03.2024 13:53 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

Расстановка сил: - Франция вписывается за Украину, грозит ядерной войной рФ. - США защищает Кремль, требует от Украины не бить по нефте-газовой отрасли рФ. - Китай ссытся высунутся и ждет пока дяди порешают, чтобы у Победителя спросить про Тайвань. Британия без Джонсона приуныла.
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22.03.2024 17:43 Відповісти
 
 