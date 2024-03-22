Китай хоче міжнародної мирної конференції за участю України та РФ

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія.

Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BR24.

За його словами, Китай готовий з "широкими обіймами" прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Лі Хуей також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

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