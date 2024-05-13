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Новини Війна
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Спецпредставник Китаю Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії для мирного врегулювання війни в Україні

Лі Хуей провів третій раунд перемовин щодо України

На початку травня поточного року спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії для політичного врегулювання війни в Україні, яку в Китаї досі називають "українською кризою".

Про це інформує МЗС КНР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Китайська дипломатія 

Як зазначається, з 3 по 9 травня Лі відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, провівши зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ чи радниками з нацбезпеки цих країн.

До та після своєї поїздки він також поспілкувався телефоном із представниками урядів Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн.

"Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну в Україні. -Ред.), і всі сторони загалом погодилися з пропозиціями Китаю стосовно охолодження ситуації", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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Під час цього раунду переговорів Лі висловив кілька пропозицій Китаю, зокрема заклик дотримуватись трьох принципів для зниження напруженості, тобто поле бою не повинно розширюватись, війна не має загострюватися, й усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного.

Пропозиції Китаю 

За його словами, Пекін наполягає, що єдиним можливим шляхом вирішення "української кризи" є переговори, тому сторони конфлікту повинні створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації до досягнення режиму припинення вогню.

Китайська сторона також закликає збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям, для чого сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай також, як зазначається, підтримує обмін  військовополоненими.

Як підкреслив дипломат, Пекін продовжує виступати проти використання ядерної, біологічної чи хімічної зброї у війні, закликає протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об’єкти, такі як атомні електростанції, та дотримуватися Конвенції з ядерної безпеки й інших міжнародних законів, аби уникнути ядерних аварій.

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Лі також висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно забезпечувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- і газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також зберігати стабільність глобальної промисловості та ланцюжків поставок.

Результати третього раунду човникової дипломатії Китаю

"Усі сторони погодилися продовжувати підтримувати комунікацію та координацію і вітали підтримку міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на охолодження ситуації та конструктивну роль у припиненні бойових дій, а також у сприянні переговорам і відновленню миру", - йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Китайська сторона публічно, зокрема під час щоденних брифінгів у зовнішньополітичному відомстві, не інформувала про третій раунд човникової дипломатії спецпредставника свого уряду, так само як і центральні державні ЗМІ Китаю обійшли увагою цю подію.

Автор: 

Китай (4546) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+8
Вам би таку "кризу"
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13.05.2024 10:06
+6
Човникуй нах,жовтопикий.
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13.05.2024 10:04
+5
Адвокат насильника.
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13.05.2024 10:10
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Човникуй нах,жовтопикий.
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13.05.2024 10:04 Відповісти
інтереси західного і східного світоглядів постійно стикаються один з одним в тій чи іншій частині планети! і як бачимо, задача номер один для керівництва тієї чи іншої країни, яка опинилась між "інтересами" зробити все від себе належне, аби ті інтересни звалили б куди-небудь в інше місце... ось що значить обирати до влади ларьочників, шалав, дрібних злодюжок тощо... ці люди просто не в змозі усвідомити ці нюанси і не в змозі залучити свій та інший досвід до розрулювання подібних ситуацій!
як результат - маємо безкінечну війну, безкінечний випробувальний полігон, знищення всього і вся, забруднення землі, яку ніхто не зможе використовувати тисячоліттями...
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13.05.2024 10:14 Відповісти
Бовтається туди-сюди, як г*вно у ополонці. Отака вона "човникова" дипломатія....
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13.05.2024 10:05 Відповісти
Вам би таку "кризу"
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13.05.2024 10:06 Відповісти
Шановний Li !
тобі на комірець!
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13.05.2024 10:06 Відповісти
Так отож! 😁 У китайській транскрипції це ім'я (Лі - прізвище) читається без жодного е. Тому писати китайське ім'я таким чином все одно, що скажімо українське Остап писати, як Оестап.
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13.05.2024 10:39 Відповісти
Адвокат насильника.
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13.05.2024 10:10 Відповісти
Човник мріє стати корабльом, щоб зрештою піти відомим курсом.
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13.05.2024 10:10 Відповісти
Турне Сі було відволікаючим маневром… а тим часом Лі просуває китає-російський мирний план… на противагу самміту миру…
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13.05.2024 10:11 Відповісти
М-да, не тільки він, а всі ******... АРХ М
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13.05.2024 10:11 Відповісти
Усі сторони погодилися погоджуватися.....хитродупі китайси
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13.05.2024 10:12 Відповісти
І як китаєць планує протидіяти збройному нападу, який зараз відбувається на мирному ядерному обʼєкті ЗАЕС?
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13.05.2024 10:13 Відповісти
Мразь жолтомордая. Кому оно лапшает что Китай хочет мира? Именно Китай дал добро ***** на войну, надеясь что руками рашистов он захватит не только Украину а и Европу.
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13.05.2024 10:15 Відповісти
И кого оно там призывает к безопасности? Почему своим рашистам не скажет освободить ЗАЕС и прекратить использовать етот ядерный обьект как огневую точку. А то уже за***бал он бегать по миру всех призывать кроме рашки хотя вся ета война зависит только от кремлевского режима который является близким другом Китаю
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13.05.2024 10:36 Відповісти
Єрмак, теж по «якихось заходах мирних» спеціаліст, повештатися, політати, побалакати, пофоткатися. Де він тільки не побував … гігант мислі… і збереження гуманітарки…
Точно, як Бакай свого часу з ДУС, той теж, нациганив грошей з України та й ….
Співпадіння…
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13.05.2024 10:16 Відповісти
Це є російським планом капітуляції України , а також лаксмусом для нападу на Тайвань.
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13.05.2024 10:18 Відповісти
А **** ли , не ***** ли?
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13.05.2024 10:20 Відповісти
Коли по будинку цього *** прилетить "Кинжал", він зразу збагне де криза, а де війна.
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13.05.2024 10:23 Відповісти
Коротко про зміст статті:
Бла-бла-бла...
З натяком на подальше продовження такого ж конструктиву в майбутньому.
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13.05.2024 10:29 Відповісти
"Китайський інструктаж" на прохання куйла ,перед "зеленою куйнею" "глобальним самітом миру"
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13.05.2024 10:37 Відповісти
*** и есть ***,чего ещё от него ожидали?
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13.05.2024 10:40 Відповісти
"поле бою не повинно розширюватись,
війна не має загострюватися,
й усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного" - вузькоокий бачить війну по своєму...
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13.05.2024 10:40 Відповісти
Китайці не в той човен вскочили
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13.05.2024 10:43 Відповісти
Китай мало того, що підтримує *****, він веде агресивну економічну політику. Набудувати заводів в Європі у всяких орбанів, щоб лоббі було, бо цей клоп вонючий і гавкає і блокує все на світі по наказу рошокитаю, Китай за безцінь скуповує ресурси параші, тримає свого собаку КНДР, торгує через Казахів і Туркменів. Порівняно з китайською політикою, Захід виглядає якимось недолугим.
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13.05.2024 10:45 Відповісти
Перекручувати чудове китайське прізвище *** - це якась російщина.
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13.05.2024 10:48 Відповісти
Сідай,жовтопике стерво, в свій човник та греби за руським корабльом.
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13.05.2024 10:52 Відповісти
Українсько-китайський словник: терорист- стратегічний партнер, російське вторгнення- українське питання, нападник і жертва- сторони конфлікту, убивства і страти цивільних - криза, легалізація окупації - мирний план, з яким "всі згодні", представник китаю- ... .
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13.05.2024 10:57 Відповісти
якщо Китай відмовиться брати участь у саміті миру в Швейцарії, то на цьому саміті тоді потрібно гостро піднімати питання про створення військ Антипутінської коаліції з подальшою відправкою їх до України, щоб викинути кацапів з окупованих українських територій. не хочуть комуняки вплинути на кацапів, щоб вони припинили війну і вивели свої війська з України, тоді окупантів в Україні має знищити Антипутінська коаліція, а комуняків зашельмувати на весь світ як пособників путінського колоніального фашизму.
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13.05.2024 11:19 Відповісти
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13.05.2024 11:29 Відповісти
...яку в Китаї досі називають "українською кризою". Джерело:
- ну і правильно називають ! Хіба хтось , комусь , оголошував війну ?!
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13.05.2024 12:02 Відповісти
Щось не чутно Данілова.
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13.05.2024 12:10 Відповісти
 
 