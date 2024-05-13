Спецпредставник Китаю Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії для мирного врегулювання війни в Україні

На початку травня поточного року спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей провів третій раунд човникової дипломатії для політичного врегулювання війни в Україні, яку в Китаї досі називають "українською кризою".

Про це інформує МЗС КНР, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Китайська дипломатія

Як зазначається, з 3 по 9 травня Лі відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, провівши зустрічі із заступниками міністрів закордонних справ чи радниками з нацбезпеки цих країн.

До та після своєї поїздки він також поспілкувався телефоном із представниками урядів Бразилії, Південної Африки, Індонезії, Казахстану та інших країн.

"Китай провів поглиблений обмін думками з усіма сторонами щодо "української кризи" (так у Пекіні називають війну в Україні. -Ред.), і всі сторони загалом погодилися з пропозиціями Китаю стосовно охолодження ситуації", - зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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Під час цього раунду переговорів Лі висловив кілька пропозицій Китаю, зокрема заклик дотримуватись трьох принципів для зниження напруженості, тобто поле бою не повинно розширюватись, війна не має загострюватися, й усі сторони не повинні вести масовані обстріли один одного.

Пропозиції Китаю

За його словами, Пекін наполягає, що єдиним можливим шляхом вирішення "української кризи" є переговори, тому сторони конфлікту повинні створити умови для відновлення прямого діалогу та сприяти деескалації ситуації до досягнення режиму припинення вогню.

Китайська сторона також закликає збільшити гуманітарну допомогу постраждалим територіям, для чого сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб і цивільні об’єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Китай також, як зазначається, підтримує обмін військовополоненими.

Як підкреслив дипломат, Пекін продовжує виступати проти використання ядерної, біологічної чи хімічної зброї у війні, закликає протидіяти збройним нападам на мирні ядерні об’єкти, такі як атомні електростанції, та дотримуватися Конвенції з ядерної безпеки й інших міжнародних законів, аби уникнути ядерних аварій.

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Лі також висловив пропозицію Китаю підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі зерном, транспорті тощо, спільно забезпечувати безпеку ключової інфраструктури, такої як нафто- і газопроводи, енергетичні об’єкти та підводні оптичні кабелі, а також зберігати стабільність глобальної промисловості та ланцюжків поставок.

Результати третього раунду човникової дипломатії Китаю

"Усі сторони погодилися продовжувати підтримувати комунікацію та координацію і вітали підтримку міжнародним співтовариством зусиль, спрямованих на охолодження ситуації та конструктивну роль у припиненні бойових дій, а також у сприянні переговорам і відновленню миру", - йдеться в повідомленні МЗС КНР.

Китайська сторона публічно, зокрема під час щоденних брифінгів у зовнішньополітичному відомстві, не інформувала про третій раунд човникової дипломатії спецпредставника свого уряду, так само як і центральні державні ЗМІ Китаю обійшли увагою цю подію.