Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс
Только Украина должна решать, готова ли она договариваться об окончании войны, поскольку гораздо дешевле защищаться и, соответственно, сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить в войне.
Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил в эфире BBC Breakfast, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну.
"Мое простое послание к миру и, в частности, к США... заключается в том, что гораздо дешевле обороняться и, соответственно, сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, а другим деятелям в других странах позволить думать, что остальной мир - это вещь, которую можно захватывать", - заявил Шеппс.
Министр обороны Британии считает, что помощь западных стран Украине - это "вопрос политической воли", и если бы все страны активизировались, то это составило бы незначительную долю общих расходов на оборону.
Шеппс подчеркнул, что Украина "всегда превосходила ожидания мира" и что ей было трудно после российского вторжения в феврале 2022 года.
Он отметил, что Великобритания "очень сильно поддерживает стратегически" то, что делает Украина.
По его мнению, вызывает беспокойство тот факт, что мир отвлекся от войны, и что было известно, что Украина будет нуждаться в большем военном снаряжении.
По словам Шеппса, он знает, что внутренняя политика в США создала некоторые проблемы, но "мы не можем вернуться в прошлое, а можем предложить поддержку в будущем".
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нема слів.
- Без пищи люди не могут существовать.
Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
(А. Чехов, "Учитель словесности")
Тільки заміс уже далеко не тільки про росію та Україну, на жаль.
Не честь, не совість - а дешевше !
Прикритися дешевими українцями - дуууже шляхетно і так цивілізовано.
у ОПи друга логіка...
запустити ворога на свою територію,
потім відвойовувати цю територію....
як під Києвом, на півдні
тепер під Харковом
один ***** в один.
мабудь по їх логіці, відвойовувати легше ніж утримувати
хоча світова практика війни каже зворотнє...
наступ та оборона, втрати 4-5 до 1го
Насправді ті подачки набагато дешевші за ті, які прийшлося би платити своїм громадянам через загибель і каліцтво на фронті.
І