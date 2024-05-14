Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

Только Украина должна решать, готова ли она договариваться об окончании войны, поскольку гораздо дешевле защищаться и, соответственно, сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить в войне.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил в эфире BBC Breakfast, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну.

"Мое простое послание к миру и, в частности, к США... заключается в том, что гораздо дешевле обороняться и, соответственно, сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, а другим деятелям в других странах позволить думать, что остальной мир - это вещь, которую можно захватывать", - заявил Шеппс.

Министр обороны Британии считает, что помощь западных стран Украине - это "вопрос политической воли", и если бы все страны активизировались, то это составило бы незначительную долю общих расходов на оборону.

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Шеппс подчеркнул, что Украина "всегда превосходила ожидания мира" и что ей было трудно после российского вторжения в феврале 2022 года.

Он отметил, что Великобритания "очень сильно поддерживает стратегически" то, что делает Украина.

По его мнению, вызывает беспокойство тот факт, что мир отвлекся от войны, и что было известно, что Украина будет нуждаться в большем военном снаряжении.

По словам Шеппса, он знает, что внутренняя политика в США создала некоторые проблемы, но "мы не можем вернуться в прошлое, а можем предложить поддержку в будущем".

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