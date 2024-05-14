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Новости Война
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Гораздо дешевле обороняться и сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, - министр обороны Британии Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Только Украина должна решать, готова ли она договариваться об окончании войны, поскольку гораздо дешевле защищаться и, соответственно, сдерживать Путина сейчас, чем позволить ему победить в войне.

Об этом министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил в эфире BBC Breakfast, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Путин не выиграл эту войну.

"Мое простое послание к миру и, в частности, к США... заключается в том, что гораздо дешевле обороняться и, соответственно, сдерживать Путина тут и сейчас, чем позволить ему победить, а другим деятелям в других странах позволить думать, что остальной мир - это вещь, которую можно захватывать", - заявил Шеппс.

Министр обороны Британии считает, что помощь западных стран Украине - это "вопрос политической воли", и если бы все страны активизировались, то это составило бы незначительную долю общих расходов на оборону.

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Шеппс подчеркнул, что Украина "всегда превосходила ожидания мира" и что ей было трудно после российского вторжения в феврале 2022 года.

Он отметил, что Великобритания "очень сильно поддерживает стратегически" то, что делает Украина.

По его мнению, вызывает беспокойство тот факт, что мир отвлекся от войны, и что было известно, что Украина будет нуждаться в большем военном снаряжении.

По словам Шеппса, он знает, что внутренняя политика в США создала некоторые проблемы, но "мы не можем вернуться в прошлое, а можем предложить поддержку в будущем".

Читайте также: Запад не должен допустить, чтобы "убийственный план" Путина в Украине победил, - министр обороны Британии Шеппс

Автор: 

Великобритания (4943) путин владимир (31225) Грант Шеппс (56)


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Топ комментарии
+14
Та, звичайно, вам набагато дешевше щоб гинули українці. Це ж вигідно ослаблювати росію чужими руками, можна ще років 10 дозовано допомагати "не програти". Ніхто й не сумнівається в вашій щирій зацікавленості.
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14.05.2024 14:27
+11
Який цинізм. Вигідно, щоб кацапня геноцидила цілий народ, аби тільки вам не знадобилося воювати.
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14.05.2024 14:35
+6
Чомусь кндр, іран і китай допомагають рашці швидше і більше без анонсів! І не гавкають постійно про це публічно!
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14.05.2024 14:32
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Правила форума Совет форумчан
набагато дешевше оборонятися і, відповідно, стримувати Джерело:

нема слів.
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14.05.2024 14:24 Ответить
Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное вроде:
- Без пищи люди не могут существовать.

Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

(А. Чехов, "Учитель словесности")
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14.05.2024 14:26 Ответить
Та, звичайно, вам набагато дешевше щоб гинули українці. Це ж вигідно ослаблювати росію чужими руками, можна ще років 10 дозовано допомагати "не програти". Ніхто й не сумнівається в вашій щирій зацікавленості.
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14.05.2024 14:27 Ответить
але, є одно маленьке "але"

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14.05.2024 14:40 Ответить
Не таке це "але" й маленьке. 100% згоден.

Тільки заміс уже далеко не тільки про росію та Україну, на жаль.
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14.05.2024 14:44 Ответить
Однак, це шлях до перемоги України. Той, поки єдиний і вірний і так нам потрібний.
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14.05.2024 15:06 Ответить
Чомусь кндр, іран і китай допомагають рашці швидше і більше без анонсів! І не гавкають постійно про це публічно!
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14.05.2024 14:32 Ответить
Який цинізм. Вигідно, щоб кацапня геноцидила цілий народ, аби тільки вам не знадобилося воювати.
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14.05.2024 14:35 Ответить
взагалі то політика, особливо глобальна, завжди була доволі цинічною, достатньо згадати "мюнхенську змову" та поділ Чехословатчини напередодні 2Світової війни !!! Українцям які не хотіли глобальної війни треба було в 2019 році не ********* це зе-непорозуміння і усю цю зелену прокацапську шоблу із запроданців, колоборантів, невігласів та тупо н*ркорманів !!!



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14.05.2024 14:51 Ответить
Так зе-виборці голосували за гундоса саме тому, що він їм пообіцяв закінчити війну. Але у Долі виявилося своє почуття гумору.
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14.05.2024 15:13 Ответить
він їм обіцяв закінчити війну шляхом повної і беззастережної капітуляції України перед недо-імперією )(уйло паРашею - одні "оманські договорняки" чого варта !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії "легітівного" вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!



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14.05.2024 15:24 Ответить
У цьому весь "захід".
Не честь, не совість - а дешевше !
Прикритися дешевими українцями - дуууже шляхетно і так цивілізовано.
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14.05.2024 14:40 Ответить
Ок, ви вже визнали що справа в "дешевше". Так ви і дешевше не здатні. На дурняка хочете?
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14.05.2024 14:41 Ответить
не правда!!!
у ОПи друга логіка...
запустити ворога на свою територію,
потім відвойовувати цю територію....
як під Києвом, на півдні
тепер під Харковом
один ***** в один.
мабудь по їх логіці, відвойовувати легше ніж утримувати
хоча світова практика війни каже зворотнє...
наступ та оборона, втрати 4-5 до 1го
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14.05.2024 14:44 Ответить
А ще дешевше взагалі нічого не давати - авось якось викрутяться
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14.05.2024 14:47 Ответить
****** гнида, дешевше йому. Хоча напевно вже ні в кого тут немає жодних ілюзій щодо справжнього обличча США, Англії та й усього заходу. Дякуємо, щиро дякуємо!
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14.05.2024 14:51 Ответить
Це ж так просто гиньте українці за щасливе дитинство і майбутнє наших європейських дітей. А ми вам будемо по два танка і 500 снарядів до них на місяць висилати. Плюс грошові подачки щоб з голоду не померли. І морквинку ЄС і НАТО перед носом тримати будемо. І пафосно висловлюватися про те, які ми молодці.

Насправді ті подачки набагато дешевші за ті, які прийшлося би платити своїм громадянам через загибель і каліцтво на фронті.

І
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14.05.2024 15:09 Ответить
В мене таке враження, що раді зробити з українців пса на ланцюгу щоб охороняв їх від росіян.
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14.05.2024 15:11 Ответить
Рідкісний, цинічний покидьок!!!
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14.05.2024 15:45 Ответить
 
 