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Новини Війна
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Набагато дешевше оборонятися і стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії Шеппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс

Тільки Україна має вирішувати, чи готова вона домовлятись щодо закінчення війни, оскільки набагато дешевше захищатися й, відповідно, стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні.

Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив в ефірі BBC Breakfast, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб Путін не виграв цю війну.

"Моє просте послання до світу і, зокрема, до США... полягає в тому, що набагато дешевше оборонятися і, відповідно, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, а іншим діячам в інших країнах дозволити думати, що решта світу – це річ, яку можна захоплювати ", - заявив Шеппс.

Міністр оборони Британії вважає, що допомога західних країн Україні – це "питання політичної волі", і якби всі країни активізувалися, то це становило б незначну частку загальних витрат на оборону.

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Шеппс наголосив, що Україна "завжди перевершувала очікування світу" і що їй було важко після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Він зауважив, що Велика Британія "дуже сильно підтримує стратегічно" те, що робить Україна.

На його думку, викликає занепокоєння той факт, що світ відволікся від війни, і що було відомо, що Україна потребуватиме більше військового спорядження.

За словами Шеппса, він знає, що внутрішня політика в США створила деякі проблеми, але "ми не можемо повернутися в минуле, а можемо запропонувати підтримку в майбутньому".

Читайте також: Захід не повинен допустити, щоб "вбивчий план" Путіна в Україні переміг, - міністр оборони Британії Шеппс

Автор: 

Велика Британія (5565) путін володимир (23773) Шеппс Грант (63)


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Топ коментарі
+14
Та, звичайно, вам набагато дешевше щоб гинули українці. Це ж вигідно ослаблювати росію чужими руками, можна ще років 10 дозовано допомагати "не програти". Ніхто й не сумнівається в вашій щирій зацікавленості.
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14.05.2024 14:27
+11
Який цинізм. Вигідно, щоб кацапня геноцидила цілий народ, аби тільки вам не знадобилося воювати.
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14.05.2024 14:35
+6
Чомусь кндр, іран і китай допомагають рашці швидше і більше без анонсів! І не гавкають постійно про це публічно!
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14.05.2024 14:32
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набагато дешевше оборонятися і, відповідно, стримувати Джерело:

нема слів.
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14.05.2024 14:24 Відповісти
Ипполит Ипполитыч, обыкновенно завтракавший одною только булкой, смотрел на него с уважением и с завистью и говорил что-нибудь известное вроде:
- Без пищи люди не могут существовать.

Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…

(А. Чехов, "Учитель словесности")
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14.05.2024 14:26 Відповісти
Та, звичайно, вам набагато дешевше щоб гинули українці. Це ж вигідно ослаблювати росію чужими руками, можна ще років 10 дозовано допомагати "не програти". Ніхто й не сумнівається в вашій щирій зацікавленості.
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14.05.2024 14:27 Відповісти
але, є одно маленьке "але"

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14.05.2024 14:40 Відповісти
Не таке це "але" й маленьке. 100% згоден.

Тільки заміс уже далеко не тільки про росію та Україну, на жаль.
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14.05.2024 14:44 Відповісти
Однак, це шлях до перемоги України. Той, поки єдиний і вірний і так нам потрібний.
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14.05.2024 15:06 Відповісти
Чомусь кндр, іран і китай допомагають рашці швидше і більше без анонсів! І не гавкають постійно про це публічно!
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14.05.2024 14:32 Відповісти
Який цинізм. Вигідно, щоб кацапня геноцидила цілий народ, аби тільки вам не знадобилося воювати.
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14.05.2024 14:35 Відповісти
взагалі то політика, особливо глобальна, завжди була доволі цинічною, достатньо згадати "мюнхенську змову" та поділ Чехословатчини напередодні 2Світової війни !!! Українцям які не хотіли глобальної війни треба було в 2019 році не ********* це зе-непорозуміння і усю цю зелену прокацапську шоблу із запроданців, колоборантів, невігласів та тупо н*ркорманів !!!



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14.05.2024 14:51 Відповісти
Так зе-виборці голосували за гундоса саме тому, що він їм пообіцяв закінчити війну. Але у Долі виявилося своє почуття гумору.
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14.05.2024 15:13 Відповісти
він їм обіцяв закінчити війну шляхом повної і беззастережної капітуляції України перед недо-імперією )(уйло паРашею - одні "оманські договорняки" чого варта !!! )(уйло ж витягнув зі смітника історії "легітівного" вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!



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14.05.2024 15:24 Відповісти
У цьому весь "захід".
Не честь, не совість - а дешевше !
Прикритися дешевими українцями - дуууже шляхетно і так цивілізовано.
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14.05.2024 14:40 Відповісти
Ок, ви вже визнали що справа в "дешевше". Так ви і дешевше не здатні. На дурняка хочете?
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14.05.2024 14:41 Відповісти
не правда!!!
у ОПи друга логіка...
запустити ворога на свою територію,
потім відвойовувати цю територію....
як під Києвом, на півдні
тепер під Харковом
один ***** в один.
мабудь по їх логіці, відвойовувати легше ніж утримувати
хоча світова практика війни каже зворотнє...
наступ та оборона, втрати 4-5 до 1го
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14.05.2024 14:44 Відповісти
А ще дешевше взагалі нічого не давати - авось якось викрутяться
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14.05.2024 14:47 Відповісти
****** гнида, дешевше йому. Хоча напевно вже ні в кого тут немає жодних ілюзій щодо справжнього обличча США, Англії та й усього заходу. Дякуємо, щиро дякуємо!
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14.05.2024 14:51 Відповісти
Це ж так просто гиньте українці за щасливе дитинство і майбутнє наших європейських дітей. А ми вам будемо по два танка і 500 снарядів до них на місяць висилати. Плюс грошові подачки щоб з голоду не померли. І морквинку ЄС і НАТО перед носом тримати будемо. І пафосно висловлюватися про те, які ми молодці.

Насправді ті подачки набагато дешевші за ті, які прийшлося би платити своїм громадянам через загибель і каліцтво на фронті.

І
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14.05.2024 15:09 Відповісти
В мене таке враження, що раді зробити з українців пса на ланцюгу щоб охороняв їх від росіян.
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14.05.2024 15:11 Відповісти
Рідкісний, цинічний покидьок!!!
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14.05.2024 15:45 Відповісти
 
 