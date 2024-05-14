Набагато дешевше оборонятися і стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, - міністр оборони Британії Шеппс
Тільки Україна має вирішувати, чи готова вона домовлятись щодо закінчення війни, оскільки набагато дешевше захищатися й, відповідно, стримувати Путіна зараз, ніж дозволити йому перемогти у війні.
Про це міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив в ефірі BBC Breakfast, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що дуже важливо, щоб Путін не виграв цю війну.
"Моє просте послання до світу і, зокрема, до США... полягає в тому, що набагато дешевше оборонятися і, відповідно, стримувати Путіна тут і зараз, ніж дозволити йому перемогти, а іншим діячам в інших країнах дозволити думати, що решта світу – це річ, яку можна захоплювати ", - заявив Шеппс.
Міністр оборони Британії вважає, що допомога західних країн Україні – це "питання політичної волі", і якби всі країни активізувалися, то це становило б незначну частку загальних витрат на оборону.
Шеппс наголосив, що Україна "завжди перевершувала очікування світу" і що їй було важко після російського вторгнення в лютому 2022 року.
Він зауважив, що Велика Британія "дуже сильно підтримує стратегічно" те, що робить Україна.
На його думку, викликає занепокоєння той факт, що світ відволікся від війни, і що було відомо, що Україна потребуватиме більше військового спорядження.
За словами Шеппса, він знає, що внутрішня політика в США створила деякі проблеми, але "ми не можемо повернутися в минуле, а можемо запропонувати підтримку в майбутньому".
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нема слів.
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Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно:
- Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и сено…
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Тільки заміс уже далеко не тільки про росію та Україну, на жаль.
Не честь, не совість - а дешевше !
Прикритися дешевими українцями - дуууже шляхетно і так цивілізовано.
у ОПи друга логіка...
запустити ворога на свою територію,
потім відвойовувати цю територію....
як під Києвом, на півдні
тепер під Харковом
один ***** в один.
мабудь по їх логіці, відвойовувати легше ніж утримувати
хоча світова практика війни каже зворотнє...
наступ та оборона, втрати 4-5 до 1го
Насправді ті подачки набагато дешевші за ті, які прийшлося би платити своїм громадянам через загибель і каліцтво на фронті.
І