Португалія долучається до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні

Португалія вирішила долучитися до ініціативи Чехії із закупівлі артснарядів для України, і виділить на це 100 млн євро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві оборони Португалії.

"Португалія виділить Україні 100 млн євро на великокаліберні артилерійські боєприпаси. Це спільна програма закупівель боєприпасів, яку очолює Чехія, до якої приєднується Португалія. Португалія приєднується до неї разом із декількома європейськими країнами", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, мета цієї ініціативи - швидко поставити якнайбільшу кількість боєприпасів різних калібрів, особливо 155 мм. Використання цих боєприпасів на полі бою сягнуло надзвичайно високого рівня, що робить життєво важливим і терміновим для України отримання додаткових боєприпасів, щоб відповісти на дедалі інтенсивніші атаки з боку Росії, що тривають.

У Міноборони Португалії також зазначають, що Рада міністрів затвердила постанову, яка санкціонує видатки на ці цілі в розмірі до 100 млн євро. Підтримка, що надається в межах цієї спільної ініціативи, є доповненням до військової підтримки, яку Португалія надає Україні з першої години вторгнення Росії.

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Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина, Люксембург, Польща, Швеція.

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.