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Польща долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі артснарядів для України

сікорський

Польща приєдналася до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України, зробивши "суттєвий" фінансовий внесок.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Bloomberg, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив на сніданку у Вашингтоні, організованому Christian Science Monitor.

Як зазначив очільник зовнішньополітичного відомства, уряд Польщі зробить "суттєвий" фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Яку конкретно суму надасть країна для цих цілей, Сікорський не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни пообіцяли надати ще 200 тисяч одиниць на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, - прем’єр Фіала

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

Читайте також: Канада шукає шляхи збільшення виробництва необхідних Україні снарядів, - міністр оборони Блер

Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Автор: 

боєприпаси (2290) Польща (8609) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+9
Ще дозвіл у фермерів треба взяти
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12.03.2024 19:40
+6
А "суттєву" це скільки? Канада 30 млн.доларів, Нідерланди 100 млн. євро, Норвегія 153 млн.$ Так скільки дають пшеки?
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12.03.2024 19:59
+5
До чого цинічна і огидна гівнокраїна - ця ваша польща.
Кордон підри розблокуйте, дайте нормально ввозити гуманітарку і інші важливі товари із ЄС.
І перестаньте годувати кацапських військових купуючи російську агропродукцію.
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12.03.2024 20:52
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Ну нам ще не хватало щоб військові почали кордони блокувати….
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12.03.2024 19:35 Відповісти
Більше півроку про військову допомогу від РП не було чути. А тут... Спасибі.
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12.03.2024 19:47 Відповісти
не тре бзделенському було бикувати до поляків.
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12.03.2024 21:32 Відповісти
Ти і тут зраду знайшов .
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12.03.2024 19:52 Відповісти
😅😅
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12.03.2024 19:57 Відповісти
А "суттєву" це скільки? Канада 30 млн.доларів, Нідерланди 100 млн. євро, Норвегія 153 млн.$ Так скільки дають пшеки?
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12.03.2024 19:59 Відповісти
Трошки меншу, ніж надав ти.
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12.03.2024 20:09 Відповісти
Навиди власний приклад.
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12.03.2024 20:17 Відповісти
Найбільші обсяги військово- фінансовоїовї допомоги-
США- 76 млрд
ФРН- 20
GB- 12
France- 9
Польща- 8 ярдів доларів.
Ти скіки дав?
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12.03.2024 20:48 Відповісти
посилання на наведене. І до того не бачу у переліку
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12.03.2024 20:50 Відповісти
Тримай "ніщій" .

https://www.slovoidilo.ua/2023/07/17/infografika/ekonomika/yaki-*******-soyuznyky-roblyat-najbilshyj-vnesok-peremohu-u*******
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12.03.2024 20:53 Відповісти
Ось тільки нюанс: укр. гастербайтери і біженці заплатили ляхам податків більш як на 10 лярдів.
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12.03.2024 20:55 Відповісти
Українці витрачають за кордоном $1-2 млрд на місяць та заплатили $2,4 млрд податків у Польщі. Головне зі звіту НБУ15 груд. 2022 р.

https://forbes.ua › money › ne-taki-...
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12.03.2024 20:58 Відповісти
Україна молода
https://umoloda.kyiv.ua › number

Українці в Польщі офіційно сплатили податки на мільярд злотих

10 лип. 2023 р. - Згідно з податковими даними за минулий 2022 рік, українці поповнили бюджет Польщі на 1 мільярд злотих шляхом сплачених податків. Це свідчить .
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12.03.2024 20:59 Відповісти
Ти зрозумів?
"Згідно ПОДАТКОВИХ ДАНИХ", українці за 22 рік заплати 1 млрд ЗЛОТИХ!!
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Замикає трійку лідерів Польща, яка надала Україні 3,527 млрд євро загальної допомоги (170 млн євро гуманітарної допомоги, 934 млн євро фінансової та 2,423 млрд євро військової).29 июн. 2023 г.

Де ще 4,5 лярда?

Станом на 4 березня через блокування кордонів з Польщею Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, фінансові втрати бізнесу - понад 1,5 млрд євро.5 мар. 2024 г.
Ось твої пшеки
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12.03.2024 21:33 Відповісти
Питання теж семе- скіки надав ти?
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12.03.2024 22:12 Відповісти
бо нема чого сказати. Але повторюю перше питання - скільки це "суттєву"? Нема відповіді?
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12.03.2024 22:21 Відповісти
Тобі ж ботало, відповіли- трохи менш ніж ти надав. Подивися у карман, скіки лишилося, решта або на військову допомогу Україні пішло, або у дірку випало .
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12.03.2024 22:41 Відповісти
можеш не продовжувати. І так зрозуміло що ти 0\0 бовдур на 100%
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12.03.2024 22:46 Відповісти
"карман" ? Дійсно росіяньке лайно
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12.03.2024 22:57 Відповісти
"скіки" ? Вчи мову, мавпа мокшанська
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12.03.2024 22:37 Відповісти
8 млрд гривен пошлин для Кипра, потому что там платят налоги ваши богачи.
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13.03.2024 00:35 Відповісти
цапе! а яка у тебе справа до наших богатіїв? вчипив польський флаг і гадаєш що ніхто не бачить твою расіянську пику?
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13.03.2024 07:34 Відповісти
Щиро дякуємо, браття роляки !
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12.03.2024 20:12 Відповісти
Ще дозвіл у фермерів треба взяти
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12.03.2024 19:40 Відповісти
Или отправить их на фронт.
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12.03.2024 20:09 Відповісти
Кого ти маєш на увазі україчиками. Звучить образливо.
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12.03.2024 19:48 Відповісти
нас усіх українців, які собі ради не можуть дати
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12.03.2024 20:13 Відповісти
Дякуємо Польщі!
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12.03.2024 19:51 Відповісти
Интересно - а Польша будет эти снаряды через своих фермеров в Украину доставлять? Или другим путем?
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12.03.2024 19:58 Відповісти
через Крим
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12.03.2024 20:00 Відповісти
Или Иран???
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12.03.2024 20:08 Відповісти
та ви вже долучились що влаштували нам економічну війну
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12.03.2024 20:22 Відповісти
Дякуємо, Польща !!! 💑
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12.03.2024 20:33 Відповісти
За що? За блабла? Потрібну суму вже зібрали без них, поки вони нам кордон блокували.
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13.03.2024 00:27 Відповісти
які файні браття! а потім тормознуть ті грузи зі снарядами на своєму кордорні на кілька місяців
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12.03.2024 20:46 Відповісти
До чого цинічна і огидна гівнокраїна - ця ваша польща.
Кордон підри розблокуйте, дайте нормально ввозити гуманітарку і інші важливі товари із ЄС.
І перестаньте годувати кацапських військових купуючи російську агропродукцію.
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12.03.2024 20:52 Відповісти
За оскорбление нашей нации Зеленский и его игры с немцами против нашего правительства, вам не следует получить ничего больше. Тем более не надейтесь, что Польша уничтожит свое собственное сельское хозяйство, чтобы несколько олигархов заработали еще несколько состояний.
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13.03.2024 00:33 Відповісти
чий Крим та хто путін?
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13.03.2024 07:36 Відповісти
А "фермерам" по сраці надавати - ні?
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12.03.2024 20:53 Відповісти
Будуть у фурах через кордон возити?
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12.03.2024 21:21 Відповісти
 
 