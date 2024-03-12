Польща долучиться до чеської ініціативи щодо закупівлі артснарядів для України

Польща приєдналася до очолюваної Чехією ініціативи щодо закупівлі 800 000 артилерійських снарядів для Збройних Сил України, зробивши "суттєвий" фінансовий внесок.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Bloomberg, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив на сніданку у Вашингтоні, організованому Christian Science Monitor.

Як зазначив очільник зовнішньополітичного відомства, уряд Польщі зробить "суттєвий" фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Яку конкретно суму надасть країна для цих цілей, Сікорський не уточнив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни пообіцяли надати ще 200 тисяч одиниць на ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, - прем’єр Фіала

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Також про підтримку цієї ідеї заявляла Німеччина.

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Крім того, Норвегія на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України виділила $153 млн.

Раніше президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів. Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.