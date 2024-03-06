Німеччина долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Німеччина приєднається до чеської ініціативи з придбання боєприпасів для України.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник зауважив, що німецький уряд з цього питання проводить "дуже інтенсивні" переговори з урядом Чехії вже певний час - йдеться про артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.

"Для цього буде виділено тризначну суму в мільйонах євро, що ми підтримаємо", - сказав Гебештрайт, уточнивши, що наразі це не фіналізовано, але рішення очікується ближчим часом.

Він охарактеризував чеську ініціативу як "дуже добру", яка уможливлює закупівлю снарядів за межами ЄС за допомогою "фінансових засобів, які будуть узгоджені на двосторонній основі".

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Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

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