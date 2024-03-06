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Німеччина долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

зсу,німеччина

Німеччина приєднається до чеської ініціативи з придбання боєприпасів для України.

Про це заявив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Речник зауважив, що німецький уряд з цього питання проводить "дуже інтенсивні" переговори з урядом Чехії вже певний час - йдеться про артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.

"Для цього буде виділено тризначну суму в мільйонах євро, що ми підтримаємо", - сказав Гебештрайт, уточнивши, що наразі це не фіналізовано, але рішення очікується ближчим часом.

Він охарактеризував чеську ініціативу як "дуже добру", яка уможливлює закупівлю снарядів за межами ЄС за допомогою "фінансових засобів, які будуть узгоджені на двосторонній основі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція підтримає ініціативу Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Читайте також: Литва долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Автор: 

боєприпаси (2282) Німеччина (7398) Чехія (1639) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+2
Не царскоє то дєло, снаряди закупать...
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06.03.2024 17:35
+2
Сьогодні в Німеччині промацують суспільні думки щодо загального військового обовʼязка. Електорат, який підтримує Шольца щодо блокування постачань Таурусів Україні має зрозуміти, що або Німеччина допомогає Україні всім можливим, або сама має йти воювати з ******.
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06.03.2024 18:02
+1
15 країн долучилися. Гроші поки що виділили Канада та Нідерланди (23 мільйони доларів та 100 мільйонів євро). Необхідно 1.5 мільярди (може наавіть більше). Ніби все просто - плати і отримуй. Але й тут вони зволікають...
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06.03.2024 17:33
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Усе у майбутнему часі… долучиться…

А Тауруси де?
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06.03.2024 17:25 Відповісти
А у нас что - своих нет? Как же так получилтсь? Ведь у нас было семь презиков и разве никому в голову не пришло, шо нам нужны крылатки и балистки дальнего радиуса? (недоумение)
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06.03.2024 17:32 Відповісти
Презіки…крилатки… недоумение…

Та російська мова- типовий портрет руського троля.
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06.03.2024 20:37 Відповісти
Що там, який рік орієнтовно?
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06.03.2024 17:31 Відповісти
15 країн долучилися. Гроші поки що виділили Канада та Нідерланди (23 мільйони доларів та 100 мільйонів євро). Необхідно 1.5 мільярди (може наавіть більше). Ніби все просто - плати і отримуй. Але й тут вони зволікають...
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06.03.2024 17:33 Відповісти
~6 млд Є
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06.03.2024 19:05 Відповісти
Може ще й Україна долучиться...
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06.03.2024 17:33 Відповісти
Не царскоє то дєло, снаряди закупать...
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06.03.2024 17:35 Відповісти
Дякуємо.
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06.03.2024 17:40 Відповісти
Сьогодні в Німеччині промацують суспільні думки щодо загального військового обовʼязка. Електорат, який підтримує Шольца щодо блокування постачань Таурусів Україні має зрозуміти, що або Німеччина допомогає Україні всім можливим, або сама має йти воювати з ******.
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06.03.2024 18:02 Відповісти
Спасибо, обнадеживающие новости.
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06.03.2024 19:16 Відповісти
 
 