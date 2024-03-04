Литва долучиться до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України

Литва сприятиме багатосторонній ініціативі Чеської Республіки щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж Європейського Союзу.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомив литовський уряд за підсумками телефонної розмови прем’єрки Литви Інгріди Шимоніте з чеським колегою Петром Фіалою.

Зазначається, що глава уряду Литви Шимоніте назвала чеську ініціативу дуже важливою, "особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося".

"Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи", – наголосила вона.

Під час телефонної розмови прем'єр-міністри Литви та Чехії також обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи, - прем’єр Чехії Фіала

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.