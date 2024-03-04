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Новости
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Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

боєприпаси

Литва будет способствовать многосторонней инициативе Чешской Республики по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило литовское правительство по итогам телефонного разговора премьера Литвы Ингриды Шимоните с чешским коллегой Петром Фиалой.

Отмечается, что глава правительства Литвы Шимоните назвала чешскую инициативу очень важной, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".

"Литва и дальше будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы", - подчеркнула она.

В ходе телефонного разговора премьер-министры Литвы и Чехии также обсудили ситуацию в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и решимость укреплять двусторонние отношения.

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Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Автор: 

боеприпасы (2346) Литва (2476) Чехия (1728)


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Україна отримала 100-й бронеавтомобіль Oncilla від польської компанії "Mista".

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04.03.2024 21:12 Ответить
Дякуємо, Друзі.
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04.03.2024 21:25 Ответить
я думав, що вже давно купили
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04.03.2024 21:13 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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04.03.2024 21:24 Ответить
А Україна не хоче долучитися?
Чи ті постіли тільки чехам потрібні?
Свого виробництва виконавча влада так і не налагодила, а у цьому проєкті участь приймати сенсу немає, бо сподівання на "асваєніє" майже ЗЕрові.
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04.03.2024 22:08 Ответить
У нас 5 млн свободных 155мм снарядов, проблема что никто не хочет отдавать их на халяву Украине.
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05.03.2024 03:26 Ответить
 
 