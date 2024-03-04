Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Литва будет способствовать многосторонней инициативе Чешской Республики по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщило литовское правительство по итогам телефонного разговора премьера Литвы Ингриды Шимоните с чешским коллегой Петром Фиалой.

Отмечается, что глава правительства Литвы Шимоните назвала чешскую инициативу очень важной, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".

"Литва и дальше будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы", - подчеркнула она.

В ходе телефонного разговора премьер-министры Литвы и Чехии также обсудили ситуацию в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и решимость укреплять двусторонние отношения.

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Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.