Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Германия присоединится к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Спикер отметил, что немецкое правительство по этому вопросу проводит "очень интенсивные" переговоры с правительством Чехии уже некоторое время - речь идет об артиллерийских боеприпасах 155-мм калибра.

"Для этого будет выделена трехзначная сумма в миллионах евро, которую мы поддержим", - сказал Гебештрайт, уточнив, что пока это не финализировано, но решение ожидается в ближайшее время.

Он охарактеризовал чешскую инициативу как "очень хорошую", которая позволяет закупку снарядов за пределами ЕС с помощью "финансовых средств, которые будут согласованы на двусторонней основе".

Также читайте: Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Читайте также: Украина может уже через несколько недель получить первые снаряды, приобретенные за пределами ЕС, - Минобороны Чехии