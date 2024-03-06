РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8910 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
1 679 17

Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

зсу,німеччина

Германия присоединится к чешской инициативе по покупке боеприпасов для Украины.

Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Спикер отметил, что немецкое правительство по этому вопросу проводит "очень интенсивные" переговоры с правительством Чехии уже некоторое время - речь идет об артиллерийских боеприпасах 155-мм калибра.

"Для этого будет выделена трехзначная сумма в миллионах евро, которую мы поддержим", - сказал Гебештрайт, уточнив, что пока это не финализировано, но решение ожидается в ближайшее время.

Он охарактеризовал чешскую инициативу как "очень хорошую", которая позволяет закупку снарядов за пределами ЕС с помощью "финансовых средств, которые будут согласованы на двусторонней основе".

Также читайте: Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Читайте также: Украина может уже через несколько недель получить первые снаряды, приобретенные за пределами ЕС, - Минобороны Чехии

Автор: 

боеприпасы (2398) Германия (7219) Чехия (1782) Гебештрайт Штеффен (24)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Не царскоє то дєло, снаряди закупать...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:35 Ответить
+2
Сьогодні в Німеччині промацують суспільні думки щодо загального військового обовʼязка. Електорат, який підтримує Шольца щодо блокування постачань Таурусів Україні має зрозуміти, що або Німеччина допомогає Україні всім можливим, або сама має йти воювати з ******.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
+1
15 країн долучилися. Гроші поки що виділили Канада та Нідерланди (23 мільйони доларів та 100 мільйонів євро). Необхідно 1.5 мільярди (може наавіть більше). Ніби все просто - плати і отримуй. Але й тут вони зволікають...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усе у майбутнему часі… долучиться…

А Тауруси де?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:25 Ответить
А у нас что - своих нет? Как же так получилтсь? Ведь у нас было семь презиков и разве никому в голову не пришло, шо нам нужны крылатки и балистки дальнего радиуса? (недоумение)
показать весь комментарий
06.03.2024 17:32 Ответить
Презіки…крилатки… недоумение…

Та російська мова- типовий портрет руського троля.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:37 Ответить
Що там, який рік орієнтовно?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:31 Ответить
15 країн долучилися. Гроші поки що виділили Канада та Нідерланди (23 мільйони доларів та 100 мільйонів євро). Необхідно 1.5 мільярди (може наавіть більше). Ніби все просто - плати і отримуй. Але й тут вони зволікають...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:33 Ответить
~6 млд Є
показать весь комментарий
06.03.2024 19:05 Ответить
Може ще й Україна долучиться...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:33 Ответить
Не царскоє то дєло, снаряди закупать...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:35 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:40 Ответить
Сьогодні в Німеччині промацують суспільні думки щодо загального військового обовʼязка. Електорат, який підтримує Шольца щодо блокування постачань Таурусів Україні має зрозуміти, що або Німеччина допомогає Україні всім можливим, або сама має йти воювати з ******.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
Спасибо, обнадеживающие новости.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:16 Ответить
 
 