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Франція підтримає ініціативу Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон, відвідуючи Чехію, обговорить ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, Макрон під час візиту до Праги обговорить із прем'єром Чехії Фіалою та президентом Павелом ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу. 

Також пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення між главами Міноборони та МЗС ЄС для уточнення деталей.

Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС.

За даними Bloomberg, європейські союзники намагаються виконати зобов'язання з постачання Києву військової техніки в складний момент війни, коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

Читайте: Франція не розглядає відправку своїх військ в Україну в найближчому майбутньому, - Макрон

Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

Також читайте: Україна може вже за кілька тижнів отримати перші снаряди, придбані з-за меж ЄС, - Міноборони Чехії

Автор: 

Франція (3084) Чехія (1639) Макрон Емманюель (1473)


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Топ коментарі
+7
Обговорить? -- 2 міс промаинуло за розмовами
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05.03.2024 13:12
+6
Цю ініціативу на пару років розтягнуть..
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05.03.2024 13:06
+5
Хоч хтось працює, поки наша ВР і кабмін відпочивають...
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05.03.2024 13:07
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Як це ? Як це ? А Шольц ? І його : відреагував розлюченим "якого біса?" Він вже Таурси відвантажив , а тут зі всіх шпарин з ************. Шольца поставили ... під плінтус ?
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05.03.2024 13:04 Відповісти
Не під плінтус а під Пісторіус!
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05.03.2024 13:55 Відповісти
Цю ініціативу на пару років розтягнуть..
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05.03.2024 13:06 Відповісти
Макрон будучи главним лобістом боеприпасів з Європи обговорить ініціативу купувати за межами ЕС
наївно до сліз
але обговорить - таки да
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05.03.2024 15:09 Відповісти
Так Шольц вже піде на пенсію. І "слово честі" всі забудуть. А якже мужик сказав, мужик зробив ?
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05.03.2024 15:17 Відповісти
Хоч хтось працює, поки наша ВР і кабмін відпочивають...
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05.03.2024 13:07 Відповісти
Обговорить? -- 2 міс промаинуло за розмовами
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05.03.2024 13:12 Відповісти
Оооо..... чергова червона ганчірка для опущених під.аросоотсосійських лишньохромосомих тролів!!! Зараз почнеться: це брехня, чекатимемо 2 роки, ще не всі лідери підтвердили та іншу зрадливу дічь по методичці
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05.03.2024 13:21 Відповісти
Весь світ - російське іпсо, і люди в ньому тролі
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05.03.2024 13:37 Відповісти
Ні тролі це тварини, що навчились користуватися перекладачем, і пишуть всіляку зрадливу дічь, можу погодитись з тим що частина світу та що зветься піда.росією, це точно країна опущених тролів
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05.03.2024 13:40 Відповісти
Вони написали "Українські чиновники стурбовані, що РФ може прорвати фронт". Смішно відносно "стурбовані", і невже не зрозуміло, що у всіх тих чиновників є "план Б": втекти з награбованими мільярдами жити в ЕС
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05.03.2024 13:24 Відповісти
Та пока просрётесь и пушки заржавеют---союзнички долбанные! С врагами и то яснее чуть.
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05.03.2024 13:37 Відповісти
Давайте и мы тут все поддержим. Ставьте лайки под постом!
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05.03.2024 13:46 Відповісти
вже місяць обговорюєте - коли ділом займетеся?! Макрон, не мни цицьки - Шольц може раптово скинути нам Тауруси і ти будеш пасти задніх у європейському лідерстві!! Давай щось утни вже нарешті!!
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05.03.2024 13:50 Відповісти
Від Нідерландів завжди допомога суттєва
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05.03.2024 13:56 Відповісти
це як? ше тільки буде збиратися підтримати колись в майбутньому???
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05.03.2024 14:21 Відповісти
Шольц скоріше відправить жінку у москву на Арбат ніж віддасть Таурси. Таке бабло, таке бабло впало з неба , а всі чекають рішучість Шольца. ВИСНОВОК: чим більш бабла, тим менше рішучості .... у Шольца.
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05.03.2024 15:22 Відповісти
Попри cанкції власник газодобувної російскої компанії "Новатек" Леонід Міхельсон розширює свою діяльність з експорту скрапленого газу і допомагає йому в цьому французька компанія Total Energies.
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05.03.2024 15:54 Відповісти
залишилося знайти 6,5 млд + доставка
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05.03.2024 16:06 Відповісти
Як же вони довго туплять, зібралися , виділили гроші і купили🤦🤦🤦
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05.03.2024 17:34 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТО НЕ БЫЛО РАЗОРУЖЕНИЕМ !!!
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06.03.2024 21:49 Відповісти
 
 