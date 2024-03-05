Франція підтримає ініціативу Чехії щодо постачання 800 тис. боєприпасів Україні, - Bloomberg

Президент Франції Емманюель Макрон, відвідуючи Чехію, обговорить ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Так, Макрон під час візиту до Праги обговорить із прем'єром Чехії Фіалою та президентом Павелом ініціативу щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами Євросоюзу.

Також пізніше цього тижня відбудеться окреме обговорення між главами Міноборони та МЗС ЄС для уточнення деталей.

Німеччина, Нідерланди та Данія приєдналися до Франції в підтримці плану із закупівлі боєприпасів за межами ЄС.

За даними Bloomberg, європейські союзники намагаються виконати зобов'язання з постачання Києву військової техніки в складний момент війни, коли українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр Чехії Фіала зазначав, що 15 країн готові долучитися до ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами Європи.

Зокрема, до ініціативи Чехії приєднається Канада та виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн дол. США) на закупівлю боєприпасів для України поза межами НАТО.

Нідерланди виділяють понад 100 млн євро на цю ініціативу.

Чеська ініціатива із закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів.

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