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Новости Помощь Украине
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Франция поддержит инициативу Чехии по поставке 800 тыс. боеприпасов Украине, - Bloomberg

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая Чехию, обсудит инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон во время визита в Прагу обсудит с премьером Чехии Фиалой и президентом Павелом инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

Также позже этой недели состоится отдельное обсуждение между главами Минобороны и МИД ЕС для уточнения деталей.

Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана по закупке боеприпасов за пределами ЕС.

По данным Bloomberg, европейские союзники пытаются выполнить обязательства по поставке Киеву военной техники в сложный момент войны, когда украинские чиновники обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета.

Также читайте: Заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, - глава МИД Эстонии Цахкна

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Читайте также: Деньги на снаряды для Украины должны быть найдены немедленно, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Автор: 

Франция (3526) Чехия (1728) Макрон Эмманюэль (1315)


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Топ комментарии
+7
Обговорить? -- 2 міс промаинуло за розмовами
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05.03.2024 13:12
+6
Цю ініціативу на пару років розтягнуть..
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05.03.2024 13:06
+5
Хоч хтось працює, поки наша ВР і кабмін відпочивають...
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05.03.2024 13:07
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Правила форума Совет форумчан
Як це ? Як це ? А Шольц ? І його : відреагував розлюченим "якого біса?" Він вже Таурси відвантажив , а тут зі всіх шпарин з ************. Шольца поставили ... під плінтус ?
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05.03.2024 13:04 Ответить
Не під плінтус а під Пісторіус!
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05.03.2024 13:55 Ответить
Цю ініціативу на пару років розтягнуть..
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05.03.2024 13:06 Ответить
Макрон будучи главним лобістом боеприпасів з Європи обговорить ініціативу купувати за межами ЕС
наївно до сліз
але обговорить - таки да
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05.03.2024 15:09 Ответить
Так Шольц вже піде на пенсію. І "слово честі" всі забудуть. А якже мужик сказав, мужик зробив ?
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05.03.2024 15:17 Ответить
Хоч хтось працює, поки наша ВР і кабмін відпочивають...
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05.03.2024 13:07 Ответить
Обговорить? -- 2 міс промаинуло за розмовами
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05.03.2024 13:12 Ответить
Оооо..... чергова червона ганчірка для опущених під.аросоотсосійських лишньохромосомих тролів!!! Зараз почнеться: це брехня, чекатимемо 2 роки, ще не всі лідери підтвердили та іншу зрадливу дічь по методичці
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05.03.2024 13:21 Ответить
Весь світ - російське іпсо, і люди в ньому тролі
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05.03.2024 13:37 Ответить
Ні тролі це тварини, що навчились користуватися перекладачем, і пишуть всіляку зрадливу дічь, можу погодитись з тим що частина світу та що зветься піда.росією, це точно країна опущених тролів
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05.03.2024 13:40 Ответить
Вони написали "Українські чиновники стурбовані, що РФ може прорвати фронт". Смішно відносно "стурбовані", і невже не зрозуміло, що у всіх тих чиновників є "план Б": втекти з награбованими мільярдами жити в ЕС
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05.03.2024 13:24 Ответить
Та пока просрётесь и пушки заржавеют---союзнички долбанные! С врагами и то яснее чуть.
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05.03.2024 13:37 Ответить
Давайте и мы тут все поддержим. Ставьте лайки под постом!
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05.03.2024 13:46 Ответить
вже місяць обговорюєте - коли ділом займетеся?! Макрон, не мни цицьки - Шольц може раптово скинути нам Тауруси і ти будеш пасти задніх у європейському лідерстві!! Давай щось утни вже нарешті!!
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05.03.2024 13:50 Ответить
Від Нідерландів завжди допомога суттєва
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05.03.2024 13:56 Ответить
це як? ше тільки буде збиратися підтримати колись в майбутньому???
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05.03.2024 14:21 Ответить
Шольц скоріше відправить жінку у москву на Арбат ніж віддасть Таурси. Таке бабло, таке бабло впало з неба , а всі чекають рішучість Шольца. ВИСНОВОК: чим більш бабла, тим менше рішучості .... у Шольца.
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05.03.2024 15:22 Ответить
Попри cанкції власник газодобувної російскої компанії "Новатек" Леонід Міхельсон розширює свою діяльність з експорту скрапленого газу і допомагає йому в цьому французька компанія Total Energies.
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05.03.2024 15:54 Ответить
залишилося знайти 6,5 млд + доставка
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05.03.2024 16:06 Ответить
Як же вони довго туплять, зібралися , виділили гроші і купили🤦🤦🤦
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05.03.2024 17:34 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТО НЕ БЫЛО РАЗОРУЖЕНИЕМ !!!
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06.03.2024 21:49 Ответить
 
 