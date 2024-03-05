Франция поддержит инициативу Чехии по поставке 800 тыс. боеприпасов Украине, - Bloomberg

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая Чехию, обсудит инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон во время визита в Прагу обсудит с премьером Чехии Фиалой и президентом Павелом инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Евросоюза.

Также позже этой недели состоится отдельное обсуждение между главами Минобороны и МИД ЕС для уточнения деталей.

Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции в поддержке плана по закупке боеприпасов за пределами ЕС.

По данным Bloomberg, европейские союзники пытаются выполнить обязательства по поставке Киеву военной техники в сложный момент войны, когда украинские чиновники обеспокоены тем, что российские войска могут прорвать их оборону до лета.

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Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

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