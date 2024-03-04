Франція не розглядає відправку своїх військ в Україну в найближчому майбутньому, - Макрон
В найближчому майбутньому французьких військ в Україні не буде.
Про це сказав Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю чеському порталу Novinky передає Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представників понад двадцяти держав у Парижі у відповідь на питання й тоді лише зазначив, що "ніщо не можна виключати".
"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", - додав він.
За словами Макрона, учасники зустрічі погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.
"Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", - наголосив французький президент.
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Що, макарон , сховався як Шольц?
А деж « Grande de France? Величие Франции»?
Але він, Макрон, проти того, щоб кацапські активи чи принаймні доходи від них направляти на закупівлю збої для України.
Ще древні казали, що ніколи не кажи "ніколи".
Та сама куйня і з америкосами, які суцільні кидалова з кожного боку.