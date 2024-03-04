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Новини Війна
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Франція не розглядає відправку своїх військ в Україну в найближчому майбутньому, - Макрон

макрон

В найближчому майбутньому французьких військ в Україні не буде.

Про це сказав Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю чеському порталу Novinky передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представників понад двадцяти держав у Парижі у відповідь на питання й тоді лише зазначив, що "ніщо не можна виключати".

"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території", - додав він.

За словами Макрона, учасники зустрічі погодилися з п'ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з Білоруссю та операції з розмінування.

"Крім того, я завжди чітко визначав наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємося вступати в логіку ескалації", - наголосив французький президент.

Читайте також: Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну: "Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим"

Автор: 

Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+12
Что ж ты фраер сдал назад?
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04.03.2024 20:23
+5
макроша просто папіздел as главзебіл
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04.03.2024 20:31
+3
Дайте нам далекобійні ракети.
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04.03.2024 20:32
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А жаль…

Що, макарон , сховався як Шольц?

А деж « Grande de France? Величие Франции»?
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04.03.2024 20:25 Відповісти
ТА це і так ясно. Нам би Рафалі, бомби і снаряди
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04.03.2024 20:19 Відповісти
На бомби і міражі згодяться
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04.03.2024 20:33 Відповісти
Та сидіть вже дома, жабоїди! З вас ще ті ,,вояки"! Танцюйте канкан!
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04.03.2024 20:21 Відповісти
Відправляйте значить на раССєю, під мацкву.. чи вам реванш не болить??
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04.03.2024 20:22 Відповісти
Що ж. Ось перш ніж чолом об підлогу бити деяким тут, спочатку розібратися потрібно)
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04.03.2024 20:22 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад?
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04.03.2024 20:23 Відповісти
Так просто піар-ас.
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04.03.2024 20:56 Відповісти
Да успокойся! Он же сказал ,, в ближайшем"! Значит, в отдаленном может и быть!
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04.03.2024 22:30 Відповісти
Мечтателям на заметку.
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04.03.2024 20:24 Відповісти
Видосик був недовгий.
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04.03.2024 20:24 Відповісти
Від Макрона не вимагається, щоб він посилав своїх вояків -- у них і для французьких справ використовують лише Іноземний Легіон.

Але він, Макрон, проти того, щоб кацапські активи чи принаймні доходи від них направляти на закупівлю збої для України.
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04.03.2024 20:26 Відповісти
On ne peut pas exclure, mais on ne va pas inclure. Mais ce qui est sûr c'est que le cognac se boit pur.
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04.03.2024 20:27 Відповісти
макроша просто папіздел as главзебіл
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04.03.2024 20:31 Відповісти
Дайте нам далекобійні ракети.
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04.03.2024 20:32 Відповісти
Макрон, а ти не зарікайся.
Ще древні казали, що ніколи не кажи "ніколи".
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04.03.2024 20:34 Відповісти
Жим-жим пук-пук !
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04.03.2024 20:36 Відповісти
А навіщо тоді художній свіст був? Для росіянців?
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04.03.2024 20:46 Відповісти
І цей здувся. Гідна пара Шольцу.
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04.03.2024 20:52 Відповісти
Не довго музика грала... Що ж то його змусило так ''стушуватися''?
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04.03.2024 20:53 Відповісти
НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУтнє поняття відносне.
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04.03.2024 21:01 Відповісти
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04.03.2024 21:03 Відповісти
вони всі обсираются сцикливий западний мир
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04.03.2024 21:03 Відповісти
Великий пердь в велику калюжу. Ось такий лідор.
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04.03.2024 21:08 Відповісти
Не довго музика лунала, не довго Жабофраєр танцював
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04.03.2024 21:28 Відповісти
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04.03.2024 21:52 Відповісти
Тобто макрон рішив подразнити куйла, а тепер дав задню, куйло оголосить загальну мобілізацію бо для цього вже є предлог, а тепер ви Українці розхльобуйтесь самі, дякуємо ти пздц як поміг.

Та сама куйня і з америкосами, які суцільні кидалова з кожного боку.
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04.03.2024 22:02 Відповісти
Главное пи*донуть, и его запомнят.
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04.03.2024 22:16 Відповісти
Єдиного кого зараз вони реально Бояться, то це Віталю Кличка. Для справи подивіться архів. Я хоть і його фанат з дитинстства, то я знаю як вони ******* один на один, то вони всі там пісяли.
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04.03.2024 23:12 Відповісти
А як дихав, як дихав!
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05.03.2024 00:16 Відповісти
Мерси епта )))
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05.03.2024 00:33 Відповісти
Хайпанувся и взад...
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05.03.2024 04:52 Відповісти
Сенсація: Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен зазначив, що Сполучені Штати використовували свої винищувачі у війні в Україні. Зокрема, за словами сінгапурського міністра, F-35 шукали об'єкти зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) російських військовослужбовців.
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05.03.2024 08:03 Відповісти
 
 