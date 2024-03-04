Франция не рассматривает отправку своих войск в Украину в ближайшем будущем, - Макрон
В обозримом будущем французских войск в Украине не будет.
Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky, передаёт Цензор.НЕТ.
Он отметил, что он говорил об отправке войск во время встречи с представителями более двадцати государств в Париже в ответ на вопрос и тогда лишь отметил, что "ничто нельзя исключать".
"Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – добавил он.
По словам Макрона, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым напрямую угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.
"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не сражаемся против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", - подчеркнул французский президент.
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Що, макарон , сховався як Шольц?
А деж « Grande de France? Величие Франции»?
Але він, Макрон, проти того, щоб кацапські активи чи принаймні доходи від них направляти на закупівлю збої для України.
Ще древні казали, що ніколи не кажи "ніколи".
Та сама куйня і з америкосами, які суцільні кидалова з кожного боку.