Франция не рассматривает отправку своих войск в Украину в ближайшем будущем, - Макрон

В обозримом будущем французских войск в Украине не будет.

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky, передаёт Цензор.НЕТ.

Он отметил, что он говорил об отправке войск во время встречи с представителями более двадцати государств в Париже в ответ на вопрос и тогда лишь отметил, что "ничто нельзя исключать".

"Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – добавил он.

По словам Макрона, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым напрямую угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не сражаемся против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", - подчеркнул французский президент.

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