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Новости Война
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Франция не рассматривает отправку своих войск в Украину в ближайшем будущем, - Макрон

макрон

В обозримом будущем французских войск в Украине не будет.

Об этом сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью чешскому порталу Novinky, передаёт Цензор.НЕТ.

Он отметил, что он говорил об отправке войск во время встречи с представителями более двадцати государств в Париже в ответ на вопрос и тогда лишь отметил, что "ничто нельзя исключать".

"Это не значит, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск в Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – добавил он.

По словам Макрона, участники встречи согласились с пятью сферами, где они хотели бы сделать больше: киберзащита, совместное производство военной техники в Украине, безопасность стран, которым напрямую угрожает российское наступление в Украине, в частности Молдовы, возможность поддержать Украину на границе с Беларусью и операции по разминированию.

"Кроме того, я всегда четко определял наши рамки: мы не сражаемся против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", - подчеркнул французский президент.

Читайте также: Макрон о своем заявлении относительно отправки иностранных войск в Украину: "Каждое слово взвешено, продумано и весомо"

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1313)


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Топ комментарии
+12
Что ж ты фраер сдал назад?
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04.03.2024 20:23
+5
макроша просто папіздел as главзебіл
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04.03.2024 20:31
+3
Дайте нам далекобійні ракети.
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04.03.2024 20:32
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А жаль…

Що, макарон , сховався як Шольц?

А деж « Grande de France? Величие Франции»?
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04.03.2024 20:25 Ответить
ТА це і так ясно. Нам би Рафалі, бомби і снаряди
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04.03.2024 20:19 Ответить
На бомби і міражі згодяться
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04.03.2024 20:33 Ответить
Та сидіть вже дома, жабоїди! З вас ще ті ,,вояки"! Танцюйте канкан!
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04.03.2024 20:21 Ответить
Відправляйте значить на раССєю, під мацкву.. чи вам реванш не болить??
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04.03.2024 20:22 Ответить
Що ж. Ось перш ніж чолом об підлогу бити деяким тут, спочатку розібратися потрібно)
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04.03.2024 20:22 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад?
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04.03.2024 20:23 Ответить
Так просто піар-ас.
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04.03.2024 20:56 Ответить
Да успокойся! Он же сказал ,, в ближайшем"! Значит, в отдаленном может и быть!
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04.03.2024 22:30 Ответить
Мечтателям на заметку.
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04.03.2024 20:24 Ответить
Видосик був недовгий.
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04.03.2024 20:24 Ответить
Від Макрона не вимагається, щоб він посилав своїх вояків -- у них і для французьких справ використовують лише Іноземний Легіон.

Але він, Макрон, проти того, щоб кацапські активи чи принаймні доходи від них направляти на закупівлю збої для України.
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04.03.2024 20:26 Ответить
On ne peut pas exclure, mais on ne va pas inclure. Mais ce qui est sûr c'est que le cognac se boit pur.
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04.03.2024 20:27 Ответить
макроша просто папіздел as главзебіл
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04.03.2024 20:31 Ответить
Дайте нам далекобійні ракети.
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04.03.2024 20:32 Ответить
Макрон, а ти не зарікайся.
Ще древні казали, що ніколи не кажи "ніколи".
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04.03.2024 20:34 Ответить
Жим-жим пук-пук !
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04.03.2024 20:36 Ответить
А навіщо тоді художній свіст був? Для росіянців?
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04.03.2024 20:46 Ответить
І цей здувся. Гідна пара Шольцу.
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04.03.2024 20:52 Ответить
Не довго музика грала... Що ж то його змусило так ''стушуватися''?
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04.03.2024 20:53 Ответить
НАЙБЛИЖЧЕ МАЙБУтнє поняття відносне.
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04.03.2024 21:01 Ответить
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04.03.2024 21:03 Ответить
вони всі обсираются сцикливий западний мир
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04.03.2024 21:03 Ответить
Великий пердь в велику калюжу. Ось такий лідор.
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04.03.2024 21:08 Ответить
Не довго музика лунала, не довго Жабофраєр танцював
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04.03.2024 21:28 Ответить
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04.03.2024 21:52 Ответить
Тобто макрон рішив подразнити куйла, а тепер дав задню, куйло оголосить загальну мобілізацію бо для цього вже є предлог, а тепер ви Українці розхльобуйтесь самі, дякуємо ти пздц як поміг.

Та сама куйня і з америкосами, які суцільні кидалова з кожного боку.
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04.03.2024 22:02 Ответить
Главное пи*донуть, и его запомнят.
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04.03.2024 22:16 Ответить
Єдиного кого зараз вони реально Бояться, то це Віталю Кличка. Для справи подивіться архів. Я хоть і його фанат з дитинстства, то я знаю як вони ******* один на один, то вони всі там пісяли.
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04.03.2024 23:12 Ответить
А як дихав, як дихав!
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05.03.2024 00:16 Ответить
Мерси епта )))
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05.03.2024 00:33 Ответить
Хайпанувся и взад...
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05.03.2024 04:52 Ответить
Сенсація: Міністр оборони Сінгапуру Нг Енг Хен зазначив, що Сполучені Штати використовували свої винищувачі у війні в Україні. Зокрема, за словами сінгапурського міністра, F-35 шукали об'єкти зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) російських військовослужбовців.
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05.03.2024 08:03 Ответить
 
 