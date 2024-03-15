Португалия присоединяется к чешской инициативе поставок артснарядов Украине

Португалия решила присоединиться к инициативе Чехии по закупке артснарядов для Украины и выделит на это 100 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Португалии.

"Португалия выделит Украине 100 млн евро на крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы. Это совместная программа закупок боеприпасов, возглавляемая Чехией, к которой присоединяется Португалия. Португалия присоединяется к ней вместе с несколькими европейскими странами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Швеция предоставит 30 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Как отмечается, цель этой инициативы – быстро поставить как можно большее количество боеприпасов разных калибров, особенно 155 мм. Использование этих боеприпасов на поле боя достигло чрезвычайно высокого уровня, что делает жизненно важным и срочным для Украины получение дополнительных боеприпасов, чтобы ответить на продолжающиеся интенсивные атаки со стороны России.

В Минобороны Португалии также отмечают, что Совет министров утвердил постановление, санкционирующее расходы на эти цели в размере до 100 млн евро. Поддержка, предоставляемая в рамках этой совместной инициативы, является дополнением к военной поддержке, которую Португалия оказывает Украине с первого часа вторжения России.

Также читайте: Премьер Чехии Фиала изменил речь о снарядах для Украины из-за присутствия премьера Словакии Фицо, - СМИ

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн долл. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Читайте также: Поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление, - Дуда

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Также поддержку этой идеи заявляли Германия. Люксембург, Польша, Швеция, Норвегия.

Ранее президент Чехии Петр Павел подтвердил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для закупки 800 тысяч артиллерийских снарядов. Он прогнозирует, что боеприпасы должны прибыть в Украину "в ближайшие недели".

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины за границами Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев уже через несколько недель.