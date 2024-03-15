Поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление, - Дуда
В первую очередь, Украина нуждается в больших поставках боеприпасов, это позволит построить борону от наступления России.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша, об этом Анджей Дуда заявил во время встречи с генсеком. НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Когда защитники Украины получат современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому давлению", – сказал Дуда.
Он отметил, что Силам обороны прежде всего нужны боеприпасы.
"Мы надеемся, что большие поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время, помогут подготовить оборону от возможных дальнейших попыток россиян начать наступление", – заявил польский лидер.
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+3 Alex Bylim #199631
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+2 Валентин Коваль #587289
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бо зараз не видно щоб ******* стояли на місці...
P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
800+ у рашистов vs 230+ у ВСУ. Почти 4 к 1. По людям 7-8 к 1. Дорого им обходится наступление.
Но... это я к тому, что нужны не только боеприпасы, но и техника...
А "дефективний менеджер" думає, насамперед, про прибуток... свій.