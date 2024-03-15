Поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление, - Дуда

В первую очередь, Украина нуждается в больших поставках боеприпасов, это позволит построить борону от наступления России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша, об этом Анджей Дуда заявил во время встречи с генсеком. НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Когда защитники Украины получат современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому давлению", – сказал Дуда.

Он отметил, что Силам обороны прежде всего нужны боеприпасы.

"Мы надеемся, что большие поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время, помогут подготовить оборону от возможных дальнейших попыток россиян начать наступление", – заявил польский лидер.

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