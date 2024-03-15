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Поставки боеприпасов Украине помогут остановить новое российское наступление, - Дуда

столтенберг,дуда

В первую очередь, Украина нуждается в больших поставках боеприпасов, это позволит построить борону от наступления России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Президента Республики Польша, об этом Анджей Дуда заявил во время встречи с генсеком. НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Когда защитники Украины получат современную технику НАТО для защиты своей родины, они смогут жестко противостоять российскому давлению", – сказал Дуда.

Он отметил, что Силам обороны прежде всего нужны боеприпасы.

"Мы надеемся, что большие поставки боеприпасов, которые будут отправлены в Украину в ближайшее время, помогут подготовить оборону от возможных дальнейших попыток россиян начать наступление", – заявил польский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На сильных не нападают": Дуда не верит в возможность нападения России на НАТО

Автор: 

боеприпасы (2359) Столтенберг Йенс (1620) Дуда Анджей (764)


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Топ комментарии
+3
хай би Дуда не дудів, срані так звані польскі хфермєри роблять дичину яка рашистам дуже допомогає
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15.03.2024 11:12
+2
Таки да - кожен день 10 заяв -- може зброєю?
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15.03.2024 11:16
+2
Дешевий піар - дудівські "фермери" та поліцаї все одно не пропустять.

P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
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15.03.2024 11:27
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майбутнє постачання......
бо зараз не видно щоб ******* стояли на місці...
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15.03.2024 11:11 Ответить
Європа втратила віру у міфічну допомогу УКраїні США. Мусить крутитись сама...
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15.03.2024 11:19 Ответить
хай би Дуда не дудів, срані так звані польскі хфермєри роблять дичину яка рашистам дуже допомогає
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15.03.2024 11:12 Ответить
Таки да - кожен день 10 заяв -- може зброєю?
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15.03.2024 11:16 Ответить
Тема,де всі без винятку дуже ********** попіаритись.Але давайте від слів - ДО ДІЛА.
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15.03.2024 11:23 Ответить
Дешевий піар - дудівські "фермери" та поліцаї все одно не пропустять.

P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
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15.03.2024 11:27 Ответить
Потери техники по данным осинтера Эндрю Перпетуа за две недели марта составили:
800+ у рашистов vs 230+ у ВСУ. Почти 4 к 1. По людям 7-8 к 1. Дорого им обходится наступление.
Но... это я к тому, что нужны не только боеприпасы, но и техника...
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15.03.2024 11:51 Ответить
Куди б то втікти з тої країни вже.. Довкола лише ідіоти і пропаганда.
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15.03.2024 12:20 Ответить
Ukrainian

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15.03.2024 12:40 Ответить
Павел - Президент.
А "дефективний менеджер" думає, насамперед, про прибуток... свій.
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15.03.2024 18:35 Ответить
Причому тут Дуда,його поплічники по партії нам допомагають потужно-7 місяців кордон блокують
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15.03.2024 12:48 Ответить
Знову ця цинічна і потворна польща хайпує на війні в Україні. Виродки, розблокуйте українські кордони і закрийте контрабанду з росії
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15.03.2024 14:05 Ответить
 
 