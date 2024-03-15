Постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ, - Дуда
В першу чергу Україна потребує великих постачань боєприпасів, це дозволить збудувати борону від наступу Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента Республіки Польща, про це Анджей Дуда заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Коли захисники України отримають найсучаснішу техніку НАТО для захисту своєї батьківщини, вони зможуть жорстко протистояти російському тиску", – сказав Дуда.
Він зазначив, що Силам оборони насамперед потрібні боєприпаси.
"Ми сподіваємося, що великі постачання боєприпасів, які будуть відправлені до України найближчим часом, допоможуть підготувати оборону від можливих подальших спроб росіян розпочати наступ", – заявив польський лідер.
Топ коментарі
+3 Alex Bylim #199631
показати весь коментар15.03.2024 11:12 Посилання
+2 Валентин Коваль #587289
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+2 Микола Шумахер
показати весь коментар15.03.2024 11:27 Посилання
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бо зараз не видно щоб ******* стояли на місці...
P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
800+ у рашистов vs 230+ у ВСУ. Почти 4 к 1. По людям 7-8 к 1. Дорого им обходится наступление.
Но... это я к тому, что нужны не только боеприпасы, но и техника...
А "дефективний менеджер" думає, насамперед, про прибуток... свій.