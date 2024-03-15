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Новини
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Постачання боєприпасів Україні допоможуть зупинити новий російський наступ, - Дуда

столтенберг,дуда

В першу чергу Україна потребує великих постачань боєприпасів, це дозволить збудувати борону від наступу Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Президента Республіки Польща, про це Анджей Дуда заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Коли захисники України отримають найсучаснішу техніку НАТО для захисту своєї батьківщини, вони зможуть жорстко протистояти російському тиску", – сказав Дуда.

Він зазначив, що Силам оборони насамперед потрібні боєприпаси.

"Ми сподіваємося, що великі постачання боєприпасів, які будуть відправлені до України найближчим часом, допоможуть підготувати оборону від можливих подальших спроб росіян розпочати наступ", – заявив польський лідер.

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Автор: 

боєприпаси (2294) Столтенберг Єнс (1596) Дуда Анджей (780)


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Топ коментарі
+3
хай би Дуда не дудів, срані так звані польскі хфермєри роблять дичину яка рашистам дуже допомогає
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15.03.2024 11:12
+2
Таки да - кожен день 10 заяв -- може зброєю?
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15.03.2024 11:16
+2
Дешевий піар - дудівські "фермери" та поліцаї все одно не пропустять.

P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
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15.03.2024 11:27
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майбутнє постачання......
бо зараз не видно щоб ******* стояли на місці...
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15.03.2024 11:11 Відповісти
Європа втратила віру у міфічну допомогу УКраїні США. Мусить крутитись сама...
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15.03.2024 11:19 Відповісти
хай би Дуда не дудів, срані так звані польскі хфермєри роблять дичину яка рашистам дуже допомогає
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15.03.2024 11:12 Відповісти
Таки да - кожен день 10 заяв -- може зброєю?
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15.03.2024 11:16 Відповісти
Тема,де всі без винятку дуже ********** попіаритись.Але давайте від слів - ДО ДІЛА.
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15.03.2024 11:23 Відповісти
Дешевий піар - дудівські "фермери" та поліцаї все одно не пропустять.

P.S. Файно пшецьким фермерам - весна, а вони жнуть бабки на кордоні та автошляхах.
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15.03.2024 11:27 Відповісти
Потери техники по данным осинтера Эндрю Перпетуа за две недели марта составили:
800+ у рашистов vs 230+ у ВСУ. Почти 4 к 1. По людям 7-8 к 1. Дорого им обходится наступление.
Но... это я к тому, что нужны не только боеприпасы, но и техника...
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15.03.2024 11:51 Відповісти
Куди б то втікти з тої країни вже.. Довкола лише ідіоти і пропаганда.
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15.03.2024 12:20 Відповісти
Ukrainian

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15.03.2024 12:40 Відповісти
Павел - Президент.
А "дефективний менеджер" думає, насамперед, про прибуток... свій.
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15.03.2024 18:35 Відповісти
Причому тут Дуда,його поплічники по партії нам допомагають потужно-7 місяців кордон блокують
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15.03.2024 12:48 Відповісти
Знову ця цинічна і потворна польща хайпує на війні в Україні. Виродки, розблокуйте українські кордони і закрийте контрабанду з росії
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15.03.2024 14:05 Відповісти
 
 