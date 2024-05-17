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Военная помощь США будет иметь практический результат, следует ожидать изменений на поле боя, - Госдепартамент США

Ведант Пател

Военная поддержка Соединенных Штатов Америки приведет к реальным изменениям на фронте в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы знаем, что сейчас сложное время для Украины, но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", - сказал он.

Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления 

способности Украины защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.

Напомним, на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне.

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Автор: 

Госдепартамент США (1818) помощь (7763) США (26409) Украина (44914)


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Як зробити дуже добре по-американськи: Спочатку зробити дуже погано, а потім трошки краще.
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17.05.2024 07:30 Ответить
Натовські стандарти: ДОВГО, ДОРОГО, МАЛО.
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17.05.2024 08:55 Ответить
А може все ж такі все погане прийшло з раші, від х...ла. Та плюс шикса українська все розмінувала та здала всі фортіфікації котри будувались у 16 році, та плюс шикса закрив всі ракетні програми України. Ти вже виправдовуєш рашистів - тіки тим, шо звинувачуєшь когось у допомозі. Це вже щось новеньке від зеленского.
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17.05.2024 09:09 Ответить
Без використання на території русні ця допомога немає сенсу.
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17.05.2024 07:55 Ответить
Який нахєр практичний результат? Що він несе? Тут аби не ******** чергове місто, а він про результати
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17.05.2024 08:04 Ответить
Та ні, в Оманських домовленостях цього не було. Зараз ще щось розмінують або не замінюють, та і Тимошонка свою справу добре знає.
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17.05.2024 08:11 Ответить
 
 