Военная помощь США будет иметь практический результат, следует ожидать изменений на поле боя, - Госдепартамент США

Военная поддержка Соединенных Штатов Америки приведет к реальным изменениям на фронте в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател.

"Мы знаем, что сейчас сложное время для Украины, но мы уверены, что военная помощь также будет иметь реальные изменения на поле боя", - сказал он.

Пател напомнил, что 15 марта госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму $2 млрд.

"Эти средства пойдут как на создание программы оборонных предприятий Украины, так и для дальнейшего усиления способности Украины защищаться от России и ее дальнейших контрнаступлений", - сказал заместитель спикера Госдепартамента.

Напомним, на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне.

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