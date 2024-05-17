Військова допомога США матиме практичний результат, слід очікувати змін на полі бою, - Держдепартамент США

Військова підтримка Сполучених Штатів Америки призведе до реальних змін на фронті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми знаємо, що зараз складний час для України, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", – сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів", – сказав заступник речника Держдепартаменту.

Нагадаємо, днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка Сполучених Штатів спрямована на те, щоб Україна перемогла у війні.

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