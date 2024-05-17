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Військова допомога США матиме практичний результат, слід очікувати змін на полі бою, - Держдепартамент США

Ведант Пател

Військова підтримка Сполучених Штатів Америки призведе до реальних змін на фронті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

"Ми знаємо, що зараз складний час для України, але ми впевнені, що військова допомога також матиме реальні зміни на полі бою", – сказав він.

Пател нагадав, що 15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд.

"Ці кошти підуть як на створення програми оборонних підприємств України, так і для подальшого посилення України здатності захищатися від Росії та її подальших контрнаступів", – сказав заступник речника Держдепартаменту.

Нагадаємо,  днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка Сполучених Штатів спрямована на те, щоб Україна перемогла у війні.

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Автор: 

Держдепартамент США (1613) допомога (8294) США (22512) Україна (5862)


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Як зробити дуже добре по-американськи: Спочатку зробити дуже погано, а потім трошки краще.
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17.05.2024 07:30 Відповісти
Натовські стандарти: ДОВГО, ДОРОГО, МАЛО.
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17.05.2024 08:55 Відповісти
А може все ж такі все погане прийшло з раші, від х...ла. Та плюс шикса українська все розмінувала та здала всі фортіфікації котри будувались у 16 році, та плюс шикса закрив всі ракетні програми України. Ти вже виправдовуєш рашистів - тіки тим, шо звинувачуєшь когось у допомозі. Це вже щось новеньке від зеленского.
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17.05.2024 09:09 Відповісти
Без використання на території русні ця допомога немає сенсу.
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17.05.2024 07:55 Відповісти
Який нахєр практичний результат? Що він несе? Тут аби не ******** чергове місто, а він про результати
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17.05.2024 08:04 Відповісти
Та ні, в Оманських домовленостях цього не було. Зараз ще щось розмінують або не замінюють, та і Тимошонка свою справу добре знає.
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17.05.2024 08:11 Відповісти
 
 