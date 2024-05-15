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Новини Війна
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Україна має перемогти у цій війні, - Блінкен

блінкен

Підтримка Сполучених Штатів спрямована на те, щоб Україна перемогла у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час пресконференції із Дмитром Кулебою.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна могла отримувати успіхи на полі бою зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона була спроможною стримувати і захищатися від подальших атак, і, головне, гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США у наступних відповідях кілька разів сказав, що Україна має перемогти.

"Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати… Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього", - додав він.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на $2 млрд.

Також читайте: Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну

Автор: 

США (22417) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+9
Слова справжнього Українця,видно,що Київ для його діда рідне місто.Антон Блінкін більший українець,ніж наша,простигосподи,влада
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15.05.2024 15:56
+8
Це неможливо - 75% ідіотів дали країну на розтерзання фсбшникам
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15.05.2024 15:58
+6
Він для цього приїхав, щоб це сказати ? Загальні фрази. Вже не сприймаються на фоні подій на війні.
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15.05.2024 16:06
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Слова справжнього Українця,видно,що Київ для його діда рідне місто.Антон Блінкін більший українець,ніж наша,простигосподи,влада
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15.05.2024 15:56 Відповісти
Поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне. Источник:
Да если я против Кличко выстоял бы 2 раунда, это была бы моя победа, а не Витали. А насчет деталей:

чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее Источник:
По словам чиновника победа будет заключаться уже с сохранении суверенитета и возможности потом, если еще раз придется, дать отпор агрессору.
Вы согласны?
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15.05.2024 17:10 Відповісти
Це неможливо - 75% ідіотів дали країну на розтерзання фсбшникам
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15.05.2024 15:58 Відповісти
На самом деле 73% + 2% утопившихся в Тисе.
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15.05.2024 16:29 Відповісти
чи не перший раз від американського істеблішменту відкрито прозвучало це... а то раніш говорили все що завгодно, тільки не це. однак, там ще салліван є... то й швидше за все думає інше...
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15.05.2024 15:59 Відповісти
А как по мне этот мужик просто популист, или он должен был сказать та вам торба или что?
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15.05.2024 16:03 Відповісти
в принципі можу згодитися, що він популіст і що він не повинен говорити про торбу...
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15.05.2024 16:05 Відповісти
це ж не як у нас.. американці, будучи на такій відповідальній посаді, дуже слідкують за кожним сказаним своїм словом. бо за кожну таку заяву вони несуть відповідальність. то вже коли з приставкою екс, то тоді можуть собі дозволити бути популістами, бо нема відповідальності за сказане. а коли ти на посаді, то потрібно фільтрувати кожне слово.
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15.05.2024 16:09 Відповісти
Коли чиновники стають "екс-", тоді вони навіть можуть висловлювати власну думку.
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15.05.2024 16:16 Відповісти
Він для цього приїхав, щоб це сказати ? Загальні фрази. Вже не сприймаються на фоні подій на війні.
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15.05.2024 16:06 Відповісти
Поки він грав на гітарі , кацапи в Бельбеку "атжиґалі"
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15.05.2024 16:59 Відповісти
в Україні можна наобіцяти все що завгодно,приїде до дому побачимо його обіцянки-цяцянки
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15.05.2024 16:09 Відповісти
Ну так давай ракеты, чтобы обстреливать эту проклятую рашку на сотни километров вглубь, а не языком болтай, а то они свои войска у границ собирают, а ваши друзья по ним стрелять не разрешают.
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15.05.2024 16:15 Відповісти
З таким військово - політичним керівництвом - ніколи Україна не переможе - та викладіть вже записи отої зустрічі у Омані. Хоча для українських дебілів - похрін - он Вовчанськ - с..ки будували шляхи - а потім, нарік - сітуьовина складна, але контроьована. сир повторює теж саме - Питання - ким контрольоване?
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15.05.2024 16:28 Відповісти
Якщо приберете "херпіду" то може бути і правдою.
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15.05.2024 16:32 Відповісти
Україна має перемогти у цій війні, - сказав Блінкен, пацнувши Зеленського по потилиці.
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15.05.2024 16:35 Відповісти
У кацапів від таких речей підгоряє
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15.05.2024 17:02 Відповісти
Українці яки крім емоції ще мають мозок не звертають уваги на такі висири і розглядудають це як зраду.Або це типові невігласи як і наш президент.
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15.05.2024 17:30 Відповісти
Все в твоїх руках і навіть ми.
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15.05.2024 17:07 Відповісти
****** ви підараси, пустослови харові, де ***** ваша реальна підтримка як ми переможимо? Люди помирають кожен день, а ви суки бздите того уйобка і тільки обіцяєте....
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15.05.2024 21:30 Відповісти
 
 