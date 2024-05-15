Україна має перемогти у цій війні, - Блінкен

Підтримка Сполучених Штатів спрямована на те, щоб Україна перемогла у війні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив під час пресконференції із Дмитром Кулебою.

"Ми працюємо над тим, щоб Україна могла отримувати успіхи на полі бою зараз, захищаючись від російської агресії, щоб вона була спроможною стримувати і захищатися від подальших атак, і, головне, гарантувати право українського народу визначати своє майбутнє", - наголосив Блінкен.

Держсекретар США у наступних відповідях кілька разів сказав, що Україна має перемогти.

"Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати… Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього", - додав він.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен оголосив, що США виділять Україні новий пакет допомоги на $2 млрд.

Також читайте: Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну