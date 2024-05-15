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Новини Війна
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Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу із главою МЗС Дмитром Кулебою.

Блінкена запитали про послаблення заборони США на використання саме американської зброї на території Росії, на тлі російського наступу на Харківщині.

"США не заохочують удари за межами України. Але, у підсумку, Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вести цю війну, розв’язану проти її свободи, суверенності та територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона мала необхідне для перемоги", - наголосив держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше видання Politico з посиланням на джерела писало, що цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у США, щоб переконати адміністрацію президента США Джо Байдена зняти заборону на удари по території Росії зброєю американського виробництва.

Двоє неназваних посадовців США у коментарі Politico підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

Автор: 

зброя (7430) США (22417) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+22
Це по факту зняття заборони.
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15.05.2024 15:30
+14
Маю надію що те що було сьогодні вночі а Бельбеку, буде на всіх аеродромах з яких гівноїди ******** Харків.
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15.05.2024 15:36
+12
Блінкен натякнув, що все залежить від рішення небритого гундосіка.
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15.05.2024 15:39
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Хоч на цьому дякуєм .
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15.05.2024 15:30 Відповісти
i не тільки.Антон Блінкін справжній киянин,його дід у Києві жив!!!
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15.05.2024 15:46 Відповісти
Це по факту зняття заборони.
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15.05.2024 15:30 Відповісти
ні.

Коли атакамс прилетить по білгородчині, от тоді можна буде сказати, що заборону зняли.

звісно якщо після цього США й надалі продовжать передавати далекобійну зброю
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15.05.2024 15:34 Відповісти
Хоча б Хаймерс. Там дистанція дозволяє пів-Білгородщини спалити вщерть.
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15.05.2024 15:59 Відповісти
ракет стільки не дадуть
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16.05.2024 00:15 Відповісти
Как минимум по приграничной территории спокойно можно бить. Потом еще дальше и еще дальше. ))
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15.05.2024 18:18 Відповісти
Ну тепер чекаємо на лайно в мережах від мішєбратіяв!
Слава Україні
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15.05.2024 15:33 Відповісти
кацапи, вішайтесь !!!!

найближчимчасом удари Атакамсами по аеродромах та логістичних центрах в радіусі 300 км

літера "Є" - є Єскалація !!!

.
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15.05.2024 15:35 Відповісти
Нажаль, 300 км. з урахуванням окупованих територій- це не дуже велика дальність. Важливі кацапські аеродроми знаходяться значно далі....
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15.05.2024 15:44 Відповісти
Знаешь, если тебе надо будет чтобы бросать кабы - пролетать по 300 км туда и назад - это уже совсем другое время, другой расход топлива и моторесурса двигателя. А там может и не 300 а 400....и так далее.
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15.05.2024 16:03 Відповісти
Аеродромів, де базується фронтова авіація, по периметру багато. І цілком в радіусі 300 км.
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15.05.2024 16:07 Відповісти
Аби ж тільки завтра не сказав, що його не так зрозуміли
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15.05.2024 15:36 Відповісти
Отже, скоро дадуть Томагавки).
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15.05.2024 15:36 Відповісти
А оце вже супер! )
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15.05.2024 15:36 Відповісти
Маю надію що те що було сьогодні вночі а Бельбеку, буде на всіх аеродромах з яких гівноїди ******** Харків.
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15.05.2024 15:36 Відповісти
Амінь
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15.05.2024 15:40 Відповісти
Крим - то Україна. А Блінкен каже що можна увалити і по Мацкві.
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15.05.2024 15:40 Відповісти
Ой, як зараз ***** відчуло смак Блінкінської цюцюрки на губах
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15.05.2024 15:38 Відповісти
Блінкен натякнув, що все залежить від рішення небритого гундосіка.
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15.05.2024 15:39 Відповісти
Було б чим - да - Блінкен?
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15.05.2024 15:39 Відповісти
А за спиною змушує не атакувати. Скажи слова ротом, що США дозволяє бити своєю зброєю. Щоб вже не викрутитись було.
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15.05.2024 15:41 Відповісти
Єдиний спосіб одразу відкрити вогонь американською зброєю і виступити публічно пославшись на слова Блінкена. Хоча нам це заборонено. Але якщо хочемо вижити, прийдеться це зробити. Нас обкладуть х**ми за спиною, але публічно змиряться з цим.
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15.05.2024 15:45 Відповісти
Нічого він за спиною не змушуе. Є*аштє!
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15.05.2024 15:52 Відповісти
Згадай НПЗ, як вже всім окрім Байдена прям вимагали зупинитись. І це ми били своєю зброєю. Це було ще 1.5 місяці тому. Так що все вони змушують.
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15.05.2024 16:14 Відповісти
Вагончик тронется - перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые - глаза печальные.

С кем распрощалась я,
с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я - вас не касается.

Сюжет её в том, что одного мальчика берут в армию, он очень плохо служит, потому что интеллигентный, щупленький, что для армии не подходит, но врёт про свои похождения в армии.
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15.05.2024 15:42 Відповісти
Слова, слова.
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15.05.2024 15:48 Відповісти
Треба Хаймерсами всю БНР спалити - дистанція дозволяє.
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15.05.2024 15:57 Відповісти
Це гойдалки. Вiн i зараз не бажаϵ перемоги України. Але перемоги рашки вiн теж не хоче. Тому коли вони бачили що Україна не програє вони не постачали достатньо озброєння, та забороняли його використовувати як завгодно. Навiть спромогались дiктувати як використовувати власну українську зброю по натфтопереробним заводам. Коли мiсяць тому вони побачили реальнi плани перемоги рашки, над Байденом нависла катастрофа в виглядi Трампа з привiдом Афганicтану, тодi щось змiнилося. Окрiм одного, америцi не треба перемога в цiєї вiйнi для жодної з сторiн, їм треба ничiя та вихiд на перемовини. I це, нажаль, допартiйний консенсус.

Якщо коротше, Америка хоче для України Корейського сенарiю i боїться в'єтнамського.
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15.05.2024 16:04 Відповісти
Не бреши,Блінкін сказав,що бажає перемоги України в цій війні,а ти не бажаєш
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15.05.2024 16:06 Відповісти
Якщо бажав би не висував би обмежень. Британiя наприклад не висуваϵ.
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17.05.2024 15:35 Відповісти
так то ж ти про обмеження пишеш,а не Блінкін
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18.05.2024 12:23 Відповісти
ок. Можна тоді для нас такі ж гарантії, які сша дали кореї?!
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16.05.2024 00:08 Відповісти
можна,якщо зеленського посадять.Нагадаю,цей президент Південної Кореї--перший,який не сидить
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16.05.2024 12:20 Відповісти
Або Ви нам довіряєте, і відтак не накладаєте жодних обмежень, або нафіга оцей весь грьобаний цирк?

Допоки війна обмежується територією України - це не війна, а російська СВО!
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15.05.2024 16:14 Відповісти
Умови диктують США,а не ти.Це нам,українцям потрібна американська зброя
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16.05.2024 12:21 Відповісти
пiсюнкова ситуацiя...
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15.05.2024 16:17 Відповісти
Це вже плюс. Залишилося передати томагавки.
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15.05.2024 16:52 Відповісти
Прикольно: кацапи б'ють по нашій території, і, якщо слухати дядька Сема, то ЗСУ також має бити по нашій території.
Отака гульня.
А де ж логіка?
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15.05.2024 19:20 Відповісти
 
 