Блінкен про удари ЗСУ по території РФ: Україна сама вирішує, як вести цю війну

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США не заохочують застосування американської зброї для ударів по території Росії, але рішення за Україною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу із главою МЗС Дмитром Кулебою.

Блінкена запитали про послаблення заборони США на використання саме американської зброї на території Росії, на тлі російського наступу на Харківщині.

"США не заохочують удари за межами України. Але, у підсумку, Україна сама має ухвалювати рішення про те, як вести цю війну, розв’язану проти її свободи, суверенності та територіальної цілісності. Ми продовжимо підтримувати Україну, щоб вона мала необхідне для перемоги", - наголосив держсекретар США.

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Що передувало?

Раніше видання Politico з посиланням на джерела писало, що цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у США, щоб переконати адміністрацію президента США Джо Байдена зняти заборону на удари по території Росії зброєю американського виробництва.

Двоє неназваних посадовців США у коментарі Politico підтвердили, що політика адміністрації Байдена не змінилася.