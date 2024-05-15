Україна посилює тиск на адміністрацію Байдена, щоб їй дозволили бити американською зброєю по території РФ, - Politico
Українські офіційні особи намагаються змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по цілях в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Як зазначається, цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у США, щоб заручитися допомогою Конгресу у розвʼязанні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих у РФ.
У матеріалі йдеться про те, що українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як росіяни концентруються біля українського кордону, але через політику Вашингтона не мали змоги використати зброю, що поставляється США, щоб завдати превентивного удару.
Видання нагадало, що адміністрація Байдена, відправляючи зброю дальнього радіусу дії в Україну, заявила, що її не можна використовувати для ударів усередині території Росії.
Позиція Білого дому не змінилася
"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico.
"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти", - заявила голова спеціальної парламентської комісії України з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.
Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації Байдена не змінилася.
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.
Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки.
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що Пентагон не надає Україні зброю, яка здатна бити по військових цілях в російському тилу.
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Дорогие подписчики и гости канала! В канун визита человека назначенного президентом России и похожего на Владимира Путина в Китай стороны в основном удовлетворены позициями друг друга. Китайские товарищи признательны российскому руководству за согласование Михаила Мишустина главой Правительства, а руководству России просто необходимо признание двойника президентом России со стороны Пекина и, конечно, помощь Китая в обходе санкций для поддержания войны в Украине. Китайцы даже без проблем согласовали списки делегации с российской стороны и допустили к участию в переговорах "сомнительные" фигуры, типа Сечина. Но за кажущейся идиллией есть проблемы, которые разрешить в ближайшем будущем вряд ли удастся, хотя как знать. Китайское руководство намерено получить в пользование огромные территории России расположенные в Сибири и на Дальнем востоке. Это именно те территории, которые президент России Владимир Путин пообещал китайским товарищам несколько лет назад и договора о долгосрочной аренде которых он собственноручно заверил более года назад. Для российского руководства даже обнародование этой информации на официальном уровне грозит кризисной ситуацией в стране, уже не говоря о реализации этих договоренностей. Несмотря на репрессии, население России вряд ли одобрительно воспримет фактически отчуждение территорий страны по размерам превосходящим территорию Украины. Китайцы настаивают на начале реализации договора с 1 января 2025 года, как и было согласовано ранее. Российское руководство планирует во время визита в Китай попытаться договориться перенести эту дату на один год, при этом задобрить китайских коллег экономическими преференциями. Перманентный кризис будет преследовать российскую власть теперь до конца существования режима.
ще там є такий Соловей киздабол..Гебельс би позаздрив ,цим брехунцям.
Головне брехати з повною впевненністю,і адепти найдуться.
карта з китайських підручників
доказ:
Гордон задал Соловью традиционный вопрос о Крыме. Мол, чей полуостров? Как известно, в 2014 году жители Крыма в ходе референдума заявили о желании вернуться в состав России. Случилось это после государственного переворота на Украине. Но и спустя пять лет Гордон считает необходимым это спрашивать. Однако Соловей своим ответом его подвёл. Не признал Крым украинским:
"Крым принадлежит Российской Федерации. Моя позиция здесь простая. И не только потому, что я опасаюсь преследований, - отметил Соловей. - Я считаю, что так (Крым является частью России. - Ред.), хотя Крым отошёл России вследствие грубейшего нарушения права, но я считаю, что эту историю переиграть уже не удастся. И вернуть выдавленную зубную пасту в тюбик не получится".
Продолжая дискуссию, Гордон процитировал слова Соловья, произнесённые при обсуждении крымского вопроса на радио "Эхо Москвы", признавшись: "Меня очень расстроил ваш ответ". Тогда Соловей привёл слова Евгения Гришковца: "Мы знаем, что это было незаконно, но это было справедливо".
- Скажите, Валерий, неужели вам приятно пользоваться украденным? Ведь Крым украли, - предпринял ещё одну попытку Гордон.
- Дмитрий, мне не нравится формулировка "украли", хотя я понимаю, почему вы её используете. Но я считаю иначе и не стесняюсь об этом говорить. Потому что такова моя позиция. Такова позиция подавляющего большинства русских, - подчеркнул Соловей.
Полная версия интервью доступна на официальном канале Дмитрия Гордона в YouTube "В гостях у Гордона".
"більше стверджую ніж припускаю"
Вероятно Война в Украине закончится до 27 октября 2024 года - экономическое издание TIME в своём Telegram-канале
Короче, вкраїнчики і всі, хто їм допомагає і співчуває.
Ваша мета - до 27.10.2024 протриматись. Далі можете розслабитись,
Россия расплатится за свои преступления
120 днів залишилось (тобто 119).
Последняя фаза конфликта уже началась. Отставка Шойгу - лишь верхушка айсберга.
https://t.me/+FOs8Tt-ywOM1ODIy The Economist расписали решающие события в ближайшие месяцы, которые поставят точку в военной операции на Украине.
Тут головне - вірити.
Єнєрал так сказав?
Він багато чого казав. Дещо було вірним, дещо - ні.
Йогму там на ютубі постійні глядачі докоряють: все-то ваші прогнози, єнєрале, у часі зміщуються та зміщуються, бажані радикальні зміни анонсуються, але не відбуваються.
В даному випадку нам пропонують ІПсО під умовною назвою "дедлайн".
У 2014 році проходили.
Був такий собі мальчік. Передбачав кінець війни якогось там червня 2014 року.
Багато хто повірив.
І що ми бачимо?
поясніть сенс "ІПсО" яке я опублікував.
Дотримаюсь до 27.10.2024, і це буде фініш. Дембель.
Настає 27.10.2024. Ніякого фінішу. Ніякого дембелю.
Розпач, відчай, апатія, зневіра.
стільки написати щоб засмутити мене або вас хай буде ще кілька сот тисяч людей які довіряють генралу СВР.... в цьому сенс ІПСО?..... це-найдурніше пояснення змісту іпсо яке я чув.
На Цензорі вже була стаття, що вкиди у різні видання від російських економістів, що у них все погано в економіці, спрямовані на формування тези "да прєкратітє ужє санкціі навєшівать, ми вот-вот і так посипємся".
Єнєрала багато хто читає. В тому числі і ті, хто якісь рішення приймає.
Перевірено 2019 роком. Віра в телевізійного голобородька виявилась сильнішою за пам'ять про його жартики про порноакторку, термос та інші принизливі висловлювання щодо України.
Так що певні інсайди у нього є.
І це небезпечно. Коли у правді де-не-де трапляється, скажімо так, не брехня, а деяке викривлення.
можливі звичайно багато варіантів але я виділю два
найгірший
-заморозка і переговори з взаємними територіальними поступками
-продовження війни та випробування на міцність влад обох країн.
можливі похідні від заморозки- загострення та зміна влади у них або у нас.
я вважаю що перше впаде влада на сосії і вони змушені будуть вивести свої війська в другому або першому варіанті.
Єнєрала на каналі в коментарях часто питають: ну когда жє ваша команда наконєц возьмьот власть?
Мовчить єнєрал.
Принаймні, приємно подивитись, як в коментарях неочекісти вовтузять "лібєралов".
Коли ми починаємо йому вірити, користь від цього... сумнівна.
чи це теж ваше пояснення та приклад? просто він особисто вам неприємний неприємний вашому скепсису?
Не люблю, коли його цитати сюди тягають як докази чогось.
І так, не сильно йому вірю. Як і всій русні. Хитра вона, завжди собі на умі, собі не нашкодить.
Якщо єнєрал (не від великого розуму, розваги заради) щось пише, то він точно не має на увазі нанести росії великої шкоди як територіальному утворенню. А це не збігається з нашими державними інтересами.
Але це - як бажати смерті власним батькам.
Мало хто хоче, щоб його країна була зруйнована вщент.
Навіть вата не бажає руїн України. Вона бажає потрапити в подмАсковьє, а не в ******* Сирію.
За іпсо ви сприймаєте заклики протримайтесь все буде гаразд боріться все буде добре тобто генерал підтримує надію не можете відрізнити від справжнього іпсо-ниття лаврова-двійника путєна про переговори які з'явилися з інтервалом у тиждень не так все там добре у москалів як вони малюють.
Приклад навів. Вже було подібне.
Стосовно голови і призначення.
Так. Не користуюсь. За тим призначенням, яке потрібно русні.
Можна ж легко довести, що Україна ніяк не може виграти війну.
Русня ж віддає перевагу думати над зброєю і спецопераціями, ніж над дамбами та каналізацією.
Я собі уявив 2 Світову війну..Ленд-ліз..і американці забороняють бомбити Дрезден.
Сам про це писав 13 травня:
Що за маячня . ? Це ж треба бути такими тупими щоб не розуміти величезної різниці між превентивними ударами оборонного характеру і наступальними діями .??
Яка недолуга - відмазка .
Якийсь когнитивний дисонанс у головах чиновників головного партнера...
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників Джерело: