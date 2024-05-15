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Новини Війна
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Україна посилює тиск на адміністрацію Байдена, щоб їй дозволили бити американською зброєю по території РФ, - Politico

Президент США Джо Байден

Українські офіційні особи намагаються змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по цілях в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у США, щоб заручитися допомогою Конгресу у розвʼязанні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих у РФ.

У матеріалі йдеться про те, що українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як росіяни концентруються біля українського кордону, але через політику Вашингтона не мали змоги використати зброю, що поставляється США, щоб завдати превентивного удару.

Видання нагадало, що адміністрація Байдена, відправляючи зброю дальнього радіусу дії в Україну, заявила, що її не можна використовувати для ударів усередині території Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США планують надіслати Україні ще одну батарею Patriot разом із радарами, - Bloomberg

Позиція Білого дому не змінилася

"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico.

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти", - заявила голова спеціальної парламентської комісії України з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

Читайте також: Україна має право бити про цілях на території РФ британською зброєю, - Кемерон

Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.

Також читайте: Захід вже надав Україні зброю з дозволом бити по території РФ, - глава МЗС Латвії Браже

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.

Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що Пентагон не надає Україні зброю, яка здатна бити по військових цілях в російському тилу.

Автор: 

зброя (7430) США (22417) Україна (5857) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+4
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! В канун визита человека назначенного президентом России и похожего на Владимира Путина в Китай стороны в основном удовлетворены позициями друг друга. Китайские товарищи признательны российскому руководству за согласование Михаила Мишустина главой Правительства, а руководству России просто необходимо признание двойника президентом России со стороны Пекина и, конечно, помощь Китая в обходе санкций для поддержания войны в Украине. Китайцы даже без проблем согласовали списки делегации с российской стороны и допустили к участию в переговорах "сомнительные" фигуры, типа Сечина. Но за кажущейся идиллией есть проблемы, которые разрешить в ближайшем будущем вряд ли удастся, хотя как знать. Китайское руководство намерено получить в пользование огромные территории России расположенные в Сибири и на Дальнем востоке. Это именно те территории, которые президент России Владимир Путин пообещал китайским товарищам несколько лет назад и договора о долгосрочной аренде которых он собственноручно заверил более года назад. Для российского руководства даже обнародование этой информации на официальном уровне грозит кризисной ситуацией в стране, уже не говоря о реализации этих договоренностей. Несмотря на репрессии, население России вряд ли одобрительно воспримет фактически отчуждение территорий страны по размерам превосходящим территорию Украины. Китайцы настаивают на начале реализации договора с 1 января 2025 года, как и было согласовано ранее. Российское руководство планирует во время визита в Китай попытаться договориться перенести эту дату на один год, при этом задобрить китайских коллег экономическими преференциями. Перманентный кризис будет преследовать российскую власть теперь до конца существования режима.
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15.05.2024 10:57
+4
представники старшої групи дитячого садочка посилюють тиск на вихователів та директрису садочка ... У випадку відмови представники погрожують какати не в горщик , а прямо в штанці ....
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15.05.2024 11:02
+2
Вони ж по нас б"ють кореиською іранською а нам зась - шоб рашка не розсердилась
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15.05.2024 11:02
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15.05.2024 10:55 Відповісти
Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! В канун визита человека назначенного президентом России и похожего на Владимира Путина в Китай стороны в основном удовлетворены позициями друг друга. Китайские товарищи признательны российскому руководству за согласование Михаила Мишустина главой Правительства, а руководству России просто необходимо признание двойника президентом России со стороны Пекина и, конечно, помощь Китая в обходе санкций для поддержания войны в Украине. Китайцы даже без проблем согласовали списки делегации с российской стороны и допустили к участию в переговорах "сомнительные" фигуры, типа Сечина. Но за кажущейся идиллией есть проблемы, которые разрешить в ближайшем будущем вряд ли удастся, хотя как знать. Китайское руководство намерено получить в пользование огромные территории России расположенные в Сибири и на Дальнем востоке. Это именно те территории, которые президент России Владимир Путин пообещал китайским товарищам несколько лет назад и договора о долгосрочной аренде которых он собственноручно заверил более года назад. Для российского руководства даже обнародование этой информации на официальном уровне грозит кризисной ситуацией в стране, уже не говоря о реализации этих договоренностей. Несмотря на репрессии, население России вряд ли одобрительно воспримет фактически отчуждение территорий страны по размерам превосходящим территорию Украины. Китайцы настаивают на начале реализации договора с 1 января 2025 года, как и было согласовано ранее. Российское руководство планирует во время визита в Китай попытаться договориться перенести эту дату на один год, при этом задобрить китайских коллег экономическими преференциями. Перманентный кризис будет преследовать российскую власть теперь до конца существования режима.
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15.05.2024 10:57 Відповісти
аякже..)(уйло в холодильнику..Прігожін в Африці...Навальний не отруєний а воскрес..
ще там є такий Соловей киздабол..Гебельс би позаздрив ,цим брехунцям.
Головне брехати з повною впевненністю,і адепти найдуться.
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15.05.2024 11:03 Відповісти
у 2023 році оригінал здав в аренду китаю 4 млн га сибірських земель так у чому брехня?забули пігулки випити?
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15.05.2024 11:07 Відповісти
а кажуть Земля кругла.
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15.05.2024 11:11 Відповісти
точно забули
карта з китайських підручників
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15.05.2024 11:13 Відповісти
ну а нам яке діло до цього здав він чи не здав там щось в оренду?
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15.05.2024 11:13 Відповісти
це інформація для роздумів а ви і роздуми-річі несумісні тобто інформація не для вас.
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15.05.2024 11:16 Відповісти
роздумів про що? Китай не тільки тих пару гектарів буде контролювати з часом, Китай буде контролювати усю цю *********. тільки нам з того що? от якби Китай був справді за припинення війни в Україні, то тоді нам було би це цікаво.... але ж по факту, Китай не проти війни, а навпаки, ще більше нацськує кацапів воювати. сам Китай поки не влазить відкрито у війну. бо в нього є пухляш Ин під боком для цього. і рушники... пухляш ин без дозволу з Пекіна навіть пукнути боїться, не те, що продати кацапам зброю.. Сі відкрито пропонував Байдену у минулому році під час свого візиту по суті на двох поділити світ. Байден не погодився на цю маячню. комуняка Сі не відмовився від своїх намірів. тому і надалі буде продовжувати намагатись поділити світ. у силовий спосіб - агресивна економічна експансія + військово-політичні заходи. Світ реально зараз на порозі грандіозного шухеру. а ви тут носитесь із кількома лямами гектарів кацапських земель..
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15.05.2024 11:32 Відповісти
ну і нах ви це сюди знову тягнете? щоби що? ) щоб народ тут повірив у "крах" пукінскього режиму, який соловей уже обіцяє людям ще з 2015-го року, а генерал обіцяє з 2021-го року? ) не вірили би ви у цю ху йню, то не постили би тут цю маячню..
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15.05.2024 11:12 Відповісти
по-перше не матюкайтеся по-друге у нас свобода слова по-третє якщо не подобається не читайте.
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15.05.2024 11:15 Відповісти
вам ще залишилося сюди запостити брєдні "іноагентки" латиніної.. маразм якийсь.
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15.05.2024 11:18 Відповісти
латиніна працює на фсб.завербувала нашу люську
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15.05.2024 11:22 Відповісти
стверджуєте чи припускаєте?
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15.05.2024 11:33 Відповісти
більше стверджую ніж припускаю.
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15.05.2024 11:39 Відповісти
то тоді теж саме можна говорити і про соловья, який теж постійно треться у тої латиніної..
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15.05.2024 12:46 Відповісти
Соловей доволі така порядна людина я б його назвав білою вороною.набагато порядніша скажімо від ермака.
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15.05.2024 13:18 Відповісти
соловей - це такий самий імперський ублюдок як і те ху йло чи патрушев. одна халва. тільки з єхидною ухмилкою і з бабочкою.
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15.05.2024 13:24 Відповісти
Докази в студію.ваша злість не є доказом.наприклад по латиніній є слова є провокації.подоляк теж давав ій інтерв'ю. Він теж агент?
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15.05.2024 13:27 Відповісти
гугл в допомогу. дам підсказку. інтерв'ю соловья Гордону у 20-му році, де на питання Гордона про Крим, соловей з єхидною ухмилкою відповів, - забудьте про Крим, відбулося відновлення історичної справедливості. і це не злість - це ненависть до таких персонажів.

доказ:

Гордон задал Соловью традиционный вопрос о Крыме. Мол, чей полуостров? Как известно, в 2014 году жители Крыма в ходе референдума заявили о желании вернуться в состав России. Случилось это после государственного переворота на Украине. Но и спустя пять лет Гордон считает необходимым это спрашивать. Однако Соловей своим ответом его подвёл. Не признал Крым украинским:

"Крым принадлежит Российской Федерации. Моя позиция здесь простая. И не только потому, что я опасаюсь преследований, - отметил Соловей. - Я считаю, что так (Крым является частью России. - Ред.), хотя Крым отошёл России вследствие грубейшего нарушения права, но я считаю, что эту историю переиграть уже не удастся. И вернуть выдавленную зубную пасту в тюбик не получится".

Продолжая дискуссию, Гордон процитировал слова Соловья, произнесённые при обсуждении крымского вопроса на радио "Эхо Москвы", признавшись: "Меня очень расстроил ваш ответ". Тогда Соловей привёл слова Евгения Гришковца: "Мы знаем, что это было незаконно, но это было справедливо".

- Скажите, Валерий, неужели вам приятно пользоваться украденным? Ведь Крым украли, - предпринял ещё одну попытку Гордон.

- Дмитрий, мне не нравится формулировка "украли", хотя я понимаю, почему вы её используете. Но я считаю иначе и не стесняюсь об этом говорить. Потому что такова моя позиция. Такова позиция подавляющего большинства русских, - подчеркнул Соловей.

Полная версия интервью доступна на официальном канале Дмитрия Гордона в YouTube "В гостях у Гордона".
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15.05.2024 13:41 Відповісти
5 років за сепаратизм.Соловей не ідіот
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15.05.2024 13:43 Відповісти
хм... тоді ідіот ви, якщо ви вірите в щирість того соловья..
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15.05.2024 13:52 Відповісти
Ваші образи мене не хвилюють.
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15.05.2024 13:54 Відповісти
це не образа - це констатація факту. от тільки думаю чи ви корисний ідіот, чи свідомий. прикритися дичиною про те, що не хотів сісти на 5 років за сепаратизм і в той же час нести дичину на пукіна і не боятися не те, що сісти, як сів гіркін чи Яшин, а взагалі бути живим. то зовсім шось не сходяться ваші потуги виправдати соловья.. тут боїться сісти, а тут не боїться сісти..
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15.05.2024 14:44 Відповісти
А хіба люську потрібно було вербувати?
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15.05.2024 11:48 Відповісти
Краще спитати це у люськи.
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15.05.2024 13:28 Відповісти
Люська - шанувальниця нациста Дугіна, тому навіть питати не варто.
"більше стверджую ніж припускаю"
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15.05.2024 13:33 Відповісти
Дякую за цитування,дуже приємно.
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15.05.2024 13:35 Відповісти
Постом вище:
Вероятно Война в Украине закончится до 27 октября 2024 года - экономическое издание TIME в своём Telegram-канале
Короче, вкраїнчики і всі, хто їм допомагає і співчуває.
Ваша мета - до 27.10.2024 протриматись. Далі можете розслабитись,
Россия расплатится за свои преступления
120 днів залишилось (тобто 119).
Последняя фаза конфликта уже началась. Отставка Шойгу - лишь верхушка айсберга.
https://t.me/+FOs8Tt-ywOM1ODIy The Economist расписали решающие события в ближайшие месяцы, которые поставят точку в военной операции на Украине.
Тут головне - вірити.
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15.05.2024 11:15 Відповісти
Інформація вірна за змістом потрібно розслабитися і дочекатися коли за тобою прийде представник ТЦК щоб допомогти захищати Україну а не срати в штани та тривожну валізку і бігти форсувати Тису
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15.05.2024 11:19 Відповісти
Звідки ви знаєте, що вона вірна за змістом?
Єнєрал так сказав?
Він багато чого казав. Дещо було вірним, дещо - ні.
Йогму там на ютубі постійні глядачі докоряють: все-то ваші прогнози, єнєрале, у часі зміщуються та зміщуються, бажані радикальні зміни анонсуються, але не відбуваються.
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15.05.2024 11:23 Відповісти
річ у тім що ці прогнози хоча і зміщуються є невідворотніми.
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15.05.2024 11:25 Відповісти
Не факт.
В даному випадку нам пропонують ІПсО під умовною назвою "дедлайн".
У 2014 році проходили.
Був такий собі мальчік. Передбачав кінець війни якогось там червня 2014 року.
Багато хто повірив.
І що ми бачимо?
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15.05.2024 11:28 Відповісти
мальчик зі Слов'янську якого кацапи прибили до дошки оголошень?
поясніть сенс "ІПсО" яке я опублікував.
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15.05.2024 11:31 Відповісти
Ви ставите собі межу.
Дотримаюсь до 27.10.2024, і це буде фініш. Дембель.
Настає 27.10.2024. Ніякого фінішу. Ніякого дембелю.
Розпач, відчай, апатія, зневіра.
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15.05.2024 11:33 Відповісти
Розпач,відчай,апатія,зневіра.....у кого у мене чи у вас?
стільки написати щоб засмутити мене або вас хай буде ще кілька сот тисяч людей які довіряють генралу СВР.... в цьому сенс ІПСО?..... це-найдурніше пояснення змісту іпсо яке я чув.
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15.05.2024 11:38 Відповісти
Так, саме в цьому.
На Цензорі вже була стаття, що вкиди у різні видання від російських економістів, що у них все погано в економіці, спрямовані на формування тези "да прєкратітє ужє санкціі навєшівать, ми вот-вот і так посипємся".
Єнєрала багато хто читає. В тому числі і ті, хто якісь рішення приймає.
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15.05.2024 11:40 Відповісти
щось не бачив у генерала тезиса про необхідність зняття санкцій.знову мимо.
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15.05.2024 12:17 Відповісти
Це з інших джерел, як приклад.
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15.05.2024 12:18 Відповісти
тобто ви не змогли довести що мій перепост генерала це ІПСО.
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15.05.2024 12:28 Відповісти
Якщо ви вірите, то довести щось неможливо.
Перевірено 2019 роком. Віра в телевізійного голобородька виявилась сильнішою за пам'ять про його жартики про порноакторку, термос та інші принизливі висловлювання щодо України.
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15.05.2024 12:30 Відповісти
а що генерал давав привід сумніватися у його інформації? інформація про прийняття рішення про початок війни (від вересня 2021 року) була дуже цінною для українців проте нею ніхто не скористався
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15.05.2024 12:33 Відповісти
Звичайно. Курська АЕС, яку ніби готові були підірвати у 2022 році, про що він попереджав. Ось-ось, мовляв. Не підірвали. А хтось може і побіг світ за очі куди подалі.
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15.05.2024 12:36 Відповісти
а ви хотіли щоб підірвали? тоді б ви повірили логіка ображеної дитини..... така інформація надається щоб запобігти можливим планам ворога і йшла вона не лише від генерала СВР.
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15.05.2024 12:40 Відповісти
Ну, про атаку на Ізраїль 13 квітня він попереджав задовго, і дату вказав точно.
Так що певні інсайди у нього є.
І це небезпечно. Коли у правді де-не-де трапляється, скажімо так, не брехня, а деяке викривлення.
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15.05.2024 12:42 Відповісти
як ви думаєте чим закінчиться ця війна?
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15.05.2024 12:42 Відповісти
З точки зору здорового глузду, фактів та логіки - зникненням України з політичної мапи.
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15.05.2024 12:43 Відповісти
ви помиляєтесь,ви дозволили вашому скептицизму керувати собою.
можливі звичайно багато варіантів але я виділю два
найгірший
-заморозка і переговори з взаємними територіальними поступками
-продовження війни та випробування на міцність влад обох країн.
можливі похідні від заморозки- загострення та зміна влади у них або у нас.
я вважаю що перше впаде влада на сосії і вони змушені будуть вивести свої війська в другому або першому варіанті.
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15.05.2024 12:50 Відповісти
впаде влада на сосії
Єнєрала на каналі в коментарях часто питають: ну когда жє ваша команда наконєц возьмьот власть?
Мовчить єнєрал.
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15.05.2024 12:51 Відповісти
і правильно робить бо це питання задають дурні люди або агенти фсб
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15.05.2024 12:59 Відповісти
Єнєрал корисний для України лише у тому разі, коли його читає і йому вірить сама русня.
Принаймні, приємно подивитись, як в коментарях неочекісти вовтузять "лібєралов".
Коли ми починаємо йому вірити, користь від цього... сумнівна.
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15.05.2024 13:02 Відповісти
від великого розуму ви називаєте генерала-енералом?
чи це теж ваше пояснення та приклад? просто він особисто вам неприємний неприємний вашому скепсису?
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15.05.2024 13:06 Відповісти
Чому ж неприємний? Регулярно читаю пости, і коментарі на Ютубі час від часу переглядаю. Вміє він/вони аудиторію тримати. Це свого роду талант.
Не люблю, коли його цитати сюди тягають як докази чогось.
І так, не сильно йому вірю. Як і всій русні. Хитра вона, завжди собі на умі, собі не нашкодить.
Якщо єнєрал (не від великого розуму, розваги заради) щось пише, то він точно не має на увазі нанести росії великої шкоди як територіальному утворенню. А це не збігається з нашими державними інтересами.
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15.05.2024 13:11 Відповісти
Тоді для чого називати енералом?це від невміння відрізнити порядну людину від брехуна?
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15.05.2024 13:16 Відповісти
Та задля розваги, кажу. Пишу ж слово "росія" з маленької, хоча це і неграмотно.
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15.05.2024 13:18 Відповісти
До чого тут сосія? Країна та анонімна людина?У вас зовсім порушений логічний зв'язок.
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15.05.2024 13:23 Відповісти
сліпо вірити можна хіба що в теорію Дарвіна.(не знаючи навіть ії основ).
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15.05.2024 12:34 Відповісти
знаєте чому ви та інші дискутують зі мною по цій темі? банальне роздратування та скептицизм.якщо б ви користувалися головою а не негативними емоціями в мій бік ви б зрозуміли що сосія така "специфічна" країна де можливі будь-які неймовірні (для здравомислячої людини) події.
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15.05.2024 12:38 Відповісти
Скажіть, чи вірите ви у хорошіх русскіх? Які проти росії як держави та за Україну?
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15.05.2024 12:40 Відповісти
руські-вигадана нація для чого обговорювати те чого нема?
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15.05.2024 12:43 Відповісти
Коли те-чого-нема припинить нас вбивати, ми припинимо його обговорення.
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15.05.2024 12:44 Відповісти
тоді називайте речі своїми іменами чи є серед рабів на сосії хороші люди? вважаю що вони є скрізь наприклад шаман Габишєв виявив неабияку мужність та героїзм або ті що воюють на нашому боці ризикують своїм життям та здоров'ям тому вони й перестали бути рабами і стали людьми.
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15.05.2024 12:58 Відповісти
Хороші люди є скрізь. Але для нас хороші - це ті, хто щиро сприяє дезінтеграції росії.
Але це - як бажати смерті власним батькам.
Мало хто хоче, щоб його країна була зруйнована вщент.
Навіть вата не бажає руїн України. Вона бажає потрапити в подмАсковьє, а не в ******* Сирію.
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15.05.2024 13:00 Відповісти
судячи з заградзагонів навіть у харошої вати немає вибору тому я і називаю їх рабами.
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15.05.2024 13:02 Відповісти
головна ваша проблема у тому що ви не користуєтесь головою за призначенням
За іпсо ви сприймаєте заклики протримайтесь все буде гаразд боріться все буде добре тобто генерал підтримує надію не можете відрізнити від справжнього іпсо-ниття лаврова-двійника путєна про переговори які з'явилися з інтервалом у тиждень не так все там добре у москалів як вони малюють.
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15.05.2024 12:22 Відповісти
Я вам пояснив, як це працює.
Приклад навів. Вже було подібне.
Стосовно голови і призначення.
Так. Не користуюсь. За тим призначенням, яке потрібно русні.
Можна ж легко довести, що Україна ніяк не може виграти війну.
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15.05.2024 12:34 Відповісти
можливо для вас це пояснення та приклад але вони м'яко кажучі непереконливі.
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15.05.2024 12:44 Відповісти
Звсіно, я ж не кацап. Не вмію писати переконливо. Той, хто за єнєралом стоїть, вміє.
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15.05.2024 12:46 Відповісти
знову дитяча образа заважає вам думати.
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15.05.2024 13:01 Відповісти
Все залежить від того, яка ціль вашого думання.
Русня ж віддає перевагу думати над зброєю і спецопераціями, ніж над дамбами та каналізацією.
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15.05.2024 13:04 Відповісти
ціль мого "думання" проаналізувати ситуацію і спробувати ії передбачити вашого-обісрати енерала та поширити зневіру та скептицизм.
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15.05.2024 13:08 Відповісти
крах Римської імперії теж був не відворотним. бо це є історичний процес..
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15.05.2024 11:34 Відповісти
це що, реклама із того генеральського каналу? )
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15.05.2024 11:20 Відповісти
Така собі. Реклама там - це способи "пассівного дохода" і криптобіржі.
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15.05.2024 11:20 Відповісти
Нє, війна таки може скінчитися. Сам ***** заявляв, що закінчить СВО у цьому році, але є нюанс. Це буде точно не наша перемога.
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15.05.2024 13:01 Відповісти
по вас стріля, кулями, а відбивайтесь рогаткою...до чого світ скотився.. війна,таке враження ніби то олімпійські змагання.
Я собі уявив 2 Світову війну..Ленд-ліз..і американці забороняють бомбити Дрезден.
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15.05.2024 10:59 Відповісти
як казав колись мао, який дзе дун, на зустрічі з абрахамією "если дело в твоих руках - я спокоен!" ))
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15.05.2024 10:59 Відповісти
представники старшої групи дитячого садочка посилюють тиск на вихователів та директрису садочка ... У випадку відмови представники погрожують какати не в горщик , а прямо в штанці ....
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15.05.2024 11:02 Відповісти
в садочку діти з ненависті до їжі,виклали з манної каші--ви нас зає***али.
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15.05.2024 11:04 Відповісти
Вони ж по нас б"ють кореиською іранською а нам зась - шоб рашка не розсердилась
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15.05.2024 11:02 Відповісти
не может быть, ким чен ын строго-настрого запретил рашке бить ракетами кндр по территории Украины
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15.05.2024 11:24 Відповісти
Нарешті...

Сам про це писав 13 травня:



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15.05.2024 11:05 Відповісти
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, Джерело:

Що за маячня . ? Це ж треба бути такими тупими щоб не розуміти величезної різниці між превентивними ударами оборонного характеру і наступальними діями .??
Яка недолуга - відмазка .
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15.05.2024 11:21 Відповісти
Це перша війна де потрібно узгоджувати куди стріляти зброєю.
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15.05.2024 11:21 Відповісти
Своє виробляти треба, а не клянчити ракети, а потім ще скиглити, щоб дозволили ними скористатись по території країни-агресора.
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15.05.2024 11:42 Відповісти
От же Трамп сволота!
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15.05.2024 13:08 Відповісти
так наче арта по Белгороду прилітала, чого ж по тим не можна було бити? Щось тут мутняк якись. Та і за 2 км від кордону, не обовязково бити хаймарсом чи атакамс.
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15.05.2024 14:22 Відповісти
Якщо, послухати цих "американських чиновників ", то виходить, що країна, територія якої досі окупована, яка визнана жертвою агресії, сама стає "агресором і нападником", якщо наноситиме удари по військовим цілям на території агресора американською зброєю? Хіба ці удари по агресору не є необхідною обороною жертви агресії?
Якийсь когнитивний дисонанс у головах чиновників головного партнера...
"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників Джерело:
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15.05.2024 14:31 Відповісти
 
 