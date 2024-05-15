Україна посилює тиск на адміністрацію Байдена, щоб їй дозволили бити американською зброєю по території РФ, - Politico

Українські офіційні особи намагаються змусити адміністрацію президента США Джо Байдена скасувати заборону на використання зброї американського виробництва для ударів по цілях в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Як зазначається, цього тижня група українських парламентаріїв перебуває у США, щоб заручитися допомогою Конгресу у розвʼязанні цього питання, яке, на їхню думку, сковує військові дії України, оскільки Київ прагне завдати удару по російських військових складах, розташованих у РФ.

У матеріалі йдеться про те, що українські чиновники тижнями спостерігали за тим, як росіяни концентруються біля українського кордону, але через політику Вашингтона не мали змоги використати зброю, що поставляється США, щоб завдати превентивного удару.

Видання нагадало, що адміністрація Байдена, відправляючи зброю дальнього радіусу дії в Україну, заявила, що її не можна використовувати для ударів усередині території Росії.

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Позиція Білого дому не змінилася

"Головна проблема зараз - це політика Білого дому, спрямована на обмеження наших можливостей завдавати ударів по військових об'єктах усередині Росії", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Росії добре відомо про це обмеження, і вона змогла розмістити на кордоні щонайменше 30 тисяч військових і техніки, не побоюючись удару далекобійними тактичними ракетними комплексами, що постачають США, які Україна з руйнівним ефектом використовувала проти російських військ на території України", - пише Politico.

"Ми бачили, як їхні військові сиділи за один-два кілометри від кордону всередині Росії, і нічого не могли з цим вдіяти", - заявила голова спеціальної парламентської комісії України з озброєнь і боєприпасів Олександра Устінова.

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Два американські чиновники підтвердили виданню, що політика адміністрації Байдена не змінилася.

"Допомога надається для оборони, а не для наступальних операцій на російській території", - сказав один із американських чиновників, який отримав анонімність для обговорення делікатних питань.

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Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.

Очільник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що Пентагон не надає Україні зброю, яка здатна бити по військових цілях в російському тилу.