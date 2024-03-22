США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times

Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - заявив представник Ради національної безпеки США.

Вашингтон також занепокоєний тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь "накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід", додає видання.

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Як зазначає FT, Росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

Удари по НПЗ

Колишній аналітик ЦРУ Хеліма Крофт, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого інфраструктури експорту нафти на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

"Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів", - сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy та колишній радник Білого дому з енергетики.

"Україна неухильно збільшує кількість ударів з безпілотників з розвитком своїх технологій. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю польоту понад 1000 кілометрів і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди", - пише FT.

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Минулого тижня Україна здійснила дві найбільші та наймасовіші атаки дронів, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували сім російських енергетичних об'єктів протягом кількох днів поспіль. За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що сполучає Росію з окупованим українським півостровом.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета "спецоперацій" - перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль Кремля.

"Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви й показавши, що її протиповітряна оборона, зокрема навколо Кремля, може бути прорваною. Деякі офіційні особи також розглядають повітряну кампанію як засіб підштовхнути Вашингтон до затвердження представленого в Конгресі пакета військової допомоги на суму 60 млрд доларів, що має вирішальне значення для оборони України", - резюмує Financial Times.

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