УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10184 відвідувача онлайн
Новини
69 489 563

США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times

нпз,росія

Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників.

"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - заявив представник Ради національної безпеки США.

Вашингтон також занепокоєний тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь "накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід", додає видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по російських НПЗ мають як символічні, так і стратегічні цілі, а для Росії розпочався новий етап війни, – Bloomberg

Як зазначає FT, Росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

Удари по НПЗ

Колишній аналітик ЦРУ Хеліма Крофт, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого інфраструктури експорту нафти на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

"Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів", - сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy та колишній радник Білого дому з енергетики.

"Україна неухильно збільшує кількість ударів з безпілотників з розвитком своїх технологій. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю польоту понад 1000 кілометрів і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди", - пише FT.

Читайте також: РФ планує захищати нафтогазові об’єкти за допомогою комплексів "Панцир", - The Guardian

Минулого тижня Україна здійснила дві найбільші та наймасовіші атаки дронів, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували сім російських енергетичних об'єктів протягом кількох днів поспіль. За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що сполучає Росію з окупованим українським півостровом.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета "спецоперацій" - перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль Кремля.

"Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви й показавши, що її протиповітряна оборона, зокрема навколо Кремля, може бути прорваною. Деякі офіційні особи також розглядають повітряну кампанію як засіб підштовхнути Вашингтон до затвердження представленого в Конгресі пакета військової допомоги на суму 60 млрд доларів, що має вирішальне значення для оборони України", - резюмує Financial Times.

Також читайте: Удари українських дронів паралізували 12% нафтопереробних потужностей Росії за два дні, - Bloomberg

Автор: 

безпілотник (4348) НПЗ (593) росія (66104) США (23426)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+108
як можуть вирости ціни, якщо в них її ніхто не купляє?
мож тут хтось пистить?
показати весь коментар
22.03.2024 08:50 Відповісти
+84
*****,кончені. Ну це вже *******.🤦
показати весь коментар
22.03.2024 08:52 Відповісти
+74
*****?...
показати весь коментар
22.03.2024 08:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Не питання , завтра 20 F-35 в Україні , бажано з пілотамі , і більш ніяких атак на НПЗ
показати весь коментар
22.03.2024 17:01 Відповісти
Вся штатовская либеральная пресса скуплена ****** оптом.
показати весь коментар
22.03.2024 17:01 Відповісти
Між іншим, згаданий тут Роберт МакНеллі - справді, нині він президент консалтингової компанії Rapidan Energy, але він - респ, колишній радник з енергетики в White House в адміністрації Трампа! Він був соратником респа Мітта Ромні в його президентскій кампанії в 2008 році, і радником сенатора-респа сенатора Марко Рубіо!
Тобто, оцінюють "шкідливість" ударів по касапській інфраструктурі семе прихильники Трампа!
показати весь коментар
22.03.2024 17:33 Відповісти
Таких заяв не було це маячня і вкид русні.Це вже не однарозово сказали як і наша верхівка так і західна.
показати весь коментар
22.03.2024 17:46 Відповісти
.... ?????
показати весь коментар
22.03.2024 18:02 Відповісти
Заводи, які є недосяжними для українських дронів, здатні покрити потребу російської армії в паливі.
Нафтопереробні заводи в Росії, в тому числі в Сибіру, почали активно оснащуватися системами виявлення і придушення безпілотників.
Російська ППО безсила проти масованого нальоту безпілотників, що складається, наприклад, із 35 дронів.
Системи радіоелектронної боротьби не здатні вражати деякі типи безпілотників, які працюють автономно і не підключені до операторів і супутників. Самокерований дрон літає за заданими координатами, може сканувати ціль і перетворює відеозображення на потік цифрових сигналів.
показати весь коментар
22.03.2024 18:04 Відповісти
Alex Green

Всім розказую про НПЗ.

Зупинка НПЗ призводить до затоварення нафтою. Коли ринок переповнюється ЦІНИ ЙДУТЬ ВНИЗ.

А в руському іпсо - прохання США не нищити НПЗ бо ціни зростуть...

А тут зразу досягається результат - США погані, а зєлємський маладєц. ДОСИТЬ, ВГАМУЙТЕСЬ!
показати весь коментар
22.03.2024 18:04 Відповісти
США конечно оказала Украине неоценимую помощь как в первые дни войны так и далее но в данном случае у меня на них ничего кроме матюгов нет!никто не вправе несмотря на былые заслуги указывать Украине что ей делать с нацистским агрессором напавшим на Украину!кстати это касается и Израиля который пытаются всячески затормозить на нынешнем этапе войны против хамаса сша.
показати весь коментар
22.03.2024 18:05 Відповісти
цитата "стратегічні цілі США не співпадають з цілями Ізраіля і України".
показати весь коментар
22.03.2024 19:11 Відповісти
«Українська правда» пише що, за заявою ОПи, на рівні державних інституцій Україна таких прохань не отримувала. Тобто те що пишуть окремі закордонні ЗМІ про таке прохання - є фейками проплаченими рашистами. І як це ви всі собі розумієте панове - ми вам далекобійного нічого не даємо, але ви всерівно припиніть нищити рашистськи НПЗ???? Як що це так то щось не дуже складається…..
показати весь коментар
22.03.2024 18:09 Відповісти
більше спалених заводів швидше свинособаки від нас відстануть, мозирський НПЗ взагалі 30 км від кордону, чому він ще досих пір заправляє свинособачі танки свинособачою нафтою???????
показати весь коментар
22.03.2024 18:11 Відповісти
Дуже схоже на ІПСО.
показати весь коментар
22.03.2024 18:12 Відповісти
Воно і є, я відразу не мав ніяких сумнівів. Що це за фраза що «американці звернулися до окремих чиновників СБУ та ГУР»??? Хіба окремі чиновники планують та вирішують як, де і коли застосовувати повітряну зброю??? Куйня це повна!!!!
показати весь коментар
22.03.2024 18:25 Відповісти
вот кацапня то сейчас ликует от этой новости
показати весь коментар
22.03.2024 18:17 Відповісти
Это и по, только и всего… пусть ликуют… мы уже привыкли к их ликованию и не придаем этому значения
показати весь коментар
22.03.2024 18:27 Відповісти
ИПСО автомат правит куйн
показати весь коментар
22.03.2024 18:29 Відповісти
Це брехня на користь Московії.
показати весь коментар
22.03.2024 18:34 Відповісти
Заголовок статьи загугли, эта "ложь" на всех ресурсах.
показати весь коментар
22.03.2024 18:42 Відповісти
і що, для кацапів це нічого не коштує
показати весь коментар
23.03.2024 07:11 Відповісти
Если бы Байден не слушал Саливана, а сразу дал все необходимое оружие, то сейчас бы его не волновали цены на топливо, он бы без проблем побеждал на выборах.
показати весь коментар
22.03.2024 19:02 Відповісти
Байден сам не хочет победы Украины, а вернее поражения путина и ожидаемого хаоса в российской ядерной империи. А разговоры о спорах Саливана с Блинкеным - игра на публику, там попрежнему рулит барак обама. Обвинения республиканцев в отказе выделить помощь ВСУ - предвыборная агитация дем.партии. Республиканцы готовы выделить деньги, но просят у своего президента список вооружения, которое будет передано ВСУ. Байден отказывается, потому чтоне хочет вооружать ВСУ для победы.
показати весь коментар
22.03.2024 22:25 Відповісти
Ви, здається, розумна людина, а ведетеся на цю нехитру виставу, неначе виборець зеленського.
Між демократами та республіканцями може й є якась різниця у внутрішній політиці, але для України вони ОДНАКОВІ. Республіканці постійно вигадують нові приводи для того, щоби не голосувати за допомогу Україні або повертаються до старих та напівзабутих приводів, але то все лише відмовки, щоби допомоги НЕ виділяти.
Демократи звинувачують республіканців в тому, що ті блокують допомогу Україні, республіканці звинувають демократів, що ті виділяють допомогу неефективно, а в результаті ОБИДВОМ сторонам вигідно, щоби Україна допомогу НЕ отримала взагалі.
І це все, що треба знати про "двопартійну" підтримку України американським істеблішментом.
показати весь коментар
23.03.2024 01:10 Відповісти
Точно, ще можна згадати лендліз і як "активно" Байден їм користувався, хоча техніку міг гнати ешелонами.
показати весь коментар
23.03.2024 03:48 Відповісти
Іронія тут не доречна. КОЖНА зі сторін може легко доколупатися до протилежної через те, що та щось не так робить. Той, хто доколупується до конкурентів переконливіше, той і перемагає на виборах. Це власне і називається "політика".
Але Україна вже півроку отримує пшик і від демократів, і від республіканців. І українцям абсолютно пох7й, яка з політичний партій США не дала допомоги Україні БІЛЬШЕ за конкурентів. Бо не дали ОБИДВІ.
показати весь коментар
23.03.2024 09:57 Відповісти
Просто виглядає дивним, коли демократи кожного тижня волають що треба допомога негайно, а самі протягом скільки (року, більше?) мали можливість відправляти ************ техніку Україні у будь-якій кількості по лендлізу і не робили цього.
показати весь коментар
24.03.2024 00:27 Відповісти
А в республіканцях тебе нічого не дивує?
Ну наприклад, що виборчу кампанію їхнього спікера, який вперто відмовляється ставити на голосування допомогу Україні, оплатили 3 рашистських олігархи?
Та ти не напружуйся так. Всі і так все бачать.
показати весь коментар
24.03.2024 01:15 Відповісти
У американцев как правило на первом месте их интересы. На первом месте у них отнюдь не общечеловеческие ценности. Заявления о недопустимости ударов по нефтепереработке кацапов вполне в их духе. Меня волнует в этом контексте вот что. Поражение моей страны приведет к ограниченной дестабилизации на продовольственном мировом рынке. Частично мы это наблюдали, когда в 23 у Украины возникли трудности с экспортом зерна. Кацапы с легкостью займут освободившееся место. Поражение кацапии это дестабилизация того же продовольственного рынка, дестабилизация рынка энергоносителей, утеря контроля над ядерным оружием и технологиями. Вопрос, что больнее бьет по интересам американцев и на чьей стороне реально они будут "играть"? Вибачте за російську мову.
показати весь коментар
22.03.2024 19:27 Відповісти
Ви що там ******"сь остаточно?((Та москалі перші розбомбили українські нпз ,а відповідь наша((
показати весь коментар
22.03.2024 20:03 Відповісти
Вибачте мою французьку: ЛЬО ПІЗЬДІОЖЖ! Хай те "дерело" витягне з рота уйх путлера!!!
показати весь коментар
22.03.2024 20:23 Відповісти
Так нам тот Байда, враг Украины, и не нужен. Только ТРАМП - до 40 опустит, рашка загнется ))
показати весь коментар
22.03.2024 21:09 Відповісти
Пазл починає складатися. Так як Захід не може відкрито попросити Україну капітулювати,то тому запевняє в підтримці й надає 31 "Абрамс" без броні. Ну, щоб не губити лице. І втиху блокує кордони. Тупо починає виступати за рашку, проти України. Наступний крок - почнуть розповідати про укронацистів, що рашка права. Благо пропагандистські заготовки вже обкатані. Якщо й це не подіє, то ще й макрон введе війська.
Лишається 2 варіанти:
1.Капітулювати.
2. Загальна мобілізація: навіть кожного пса натаскати на лапті, балалайки та французьких жаб. Діти в форматі 12/24 в'яжуть мотори до FPV дронів(Китай не дасть), поки їхні матері пазурами виколупують очі жабоїдам. Зараз, вже, масовано вигнати нафіг всіх непрошених й тупо сісти за стіл переговорів. Все. Нажаль це єдиний варіант виграшу.
показати весь коментар
22.03.2024 21:17 Відповісти
Ви такий наївний, а мідний дрот чи відливки че чіпи або ппо для захисту виробництв буде хтось давати? Якщо Україна піде всупереч побажанням Заходу, то блокування Польщею буде дитячою грою в порівнянні з тим, що буде. Друге, готові будет свою жінку беззбройну послати на виколупування очей озброєним рашистам чи це опція пропонується всім іншим?
показати весь коментар
23.03.2024 03:54 Відповісти
Значить треба ще більше бити, щоб можна було торгуватись за зброю.
показати весь коментар
22.03.2024 22:46 Відповісти
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі.
На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод.
На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії.
Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
показати весь коментар
22.03.2024 23:00 Відповісти
Якщо всі нпз на рашці раптово згорять, то США будуть закликати треті країни не постачати нафтопродукти до рашки, щоб вберегти світові ринки від дефіциту? 🤔
показати весь коментар
22.03.2024 23:19 Відповісти
Это ИПСО!!!
показати весь коментар
22.03.2024 23:25 Відповісти
Спеціальний представник РФ Вячеслав Володін провів зустріч з президентом України Зеленським,

з головою Офісу президента України Єрмаком

в присутності президента Туреччини Ердогана.

Сторони визначили довірених осіб на наступну зустріч і обмінялись проектами угоди про умови припинення вогню.
показати весь коментар
22.03.2024 23:31 Відповісти
Коли? Звідки інфа?
показати весь коментар
23.03.2024 00:22 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 23:32 Відповісти
Володина называют серым кардиналом кремля
показати весь коментар
22.03.2024 23:40 Відповісти
Неправильно: Володина называют голубым кардиналом Кремля: он *****.
показати весь коментар
23.03.2024 01:46 Відповісти
показати весь коментар
22.03.2024 23:38 Відповісти
Володин:
В сути режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том, с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»

https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
показати весь коментар
22.03.2024 23:55 Відповісти
год№№он лысый бутусов як всегда делает фейковый вброс!
показати весь коментар
23.03.2024 00:07 Відповісти
Це фейк? Звідки інфа?
показати весь коментар
23.03.2024 00:21 Відповісти
ні, не так, де докази, що США таке казали, проплатити таку "новину" взагалі копійки. а мордор має горіти.
показати весь коментар
23.03.2024 07:13 Відповісти
"США призывают ? " Кто именно призывает? Все 320 миллионов жителей?

А вот конкретно министр обороны США призывает всеми способами добиться победы Украины над Россией, президент Байден официально называет путина бандитом.

Так кто тогда на хрен "призывает" Украину не наносить удара по орковским НПЗ ? Дед Пихто ?
показати весь коментар
23.03.2024 01:51 Відповісти
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны - сколько надано оружия, и какой остаток денег
Деньги есть на PDA и USAI
а оружие перестали давать

какже так?
хотят, бандит - а результат?
показати весь коментар
23.03.2024 12:19 Відповісти
Цей світ протух й смердить.... хоча він такий був завжди.
показати весь коментар
23.03.2024 00:20 Відповісти
Треба продовжувати завдавати удари, нехай передають атакамси дальнього радіусу, щоби до москви доставати, паралельно треба таємно виготовити брудні ядерні заряди, встановити їх на атакамси
показати весь коментар
23.03.2024 00:55 Відповісти
Вот так ребят на нельзя стрелять по РФ. И это говорит США на при том чтт РФ стреляет по всему без перебора
показати весь коментар
23.03.2024 01:16 Відповісти
Как хочеться всем денег. А люди им насрать, нефть же упадет на рынке. США не ожидало что наши беспилотники будут атаковать так далеко и они обосрались. Теперь несут птичий помет со своего рыночного рта
показати весь коментар
23.03.2024 01:18 Відповісти
Нужно еще больше ударов по НПЗ весь мир должен прочуствовать , что такое война и ее последствия
показати весь коментар
23.03.2024 01:20 Відповісти
Бить по орковским НПЗ каждую ночь:

чтобы полыхало и пылало так, что даже из космоса все видели бы.
показати весь коментар
23.03.2024 04:04 Відповісти
Типова кацапсько-гебнява заказуха(і це не трампівська кодла).
показати весь коментар
23.03.2024 05:41 Відповісти
Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР Джерело:

Хто там з Вашингтона попереджував - прибиральник Стьопа з Балашихи чи тьотя Маня з Оренбурга які зараз мешкають у США.



Financial Times ЖУРНАШЛЮХИ.
показати весь коментар
23.03.2024 10:22 Відповісти
Дорога БРЕХНЯ! І все.
показати весь коментар
23.03.2024 13:03 Відповісти
Говорят, что это фейк!

https://youtu.be/B-dqxmu20rA?t=333
показати весь коментар
23.03.2024 13:57 Відповісти
США закликали Financial Times перестати брехати за гроші.
показати весь коментар
23.03.2024 14:49 Відповісти
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!

показати весь коментар
показати весь коментар
23.03.2024 15:24 Відповісти
США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times Джерело: --Фейк!!!
показати весь коментар
23.03.2024 20:29 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 