США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times
Сполучені Штати закликають Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні дії у відповідь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР. Одне з джерел сказало, що Білий дім дедалі більше розчарований зухвалими атаками українських безпілотників.
"Ми не заохочуємо і не дозволяємо атаки всередині Росії", - заявив представник Ради національної безпеки США.
Вашингтон також занепокоєний тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема за сотні миль від кордону, Росія може у відповідь "накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається Захід", додає видання.
Як зазначає FT, Росія залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.
Удари по НПЗ
Колишній аналітик ЦРУ Хеліма Крофт, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого інфраструктури експорту нафти на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.
"Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів", - сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy та колишній радник Білого дому з енергетики.
"Україна неухильно збільшує кількість ударів з безпілотників з розвитком своїх технологій. Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю польоту понад 1000 кілометрів і корисним навантаженням, здатним завдати серйозної шкоди", - пише FT.
Минулого тижня Україна здійснила дві найбільші та наймасовіші атаки дронів, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували сім російських енергетичних об'єктів протягом кількох днів поспіль. За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що сполучає Росію з окупованим українським півостровом.
За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета "спецоперацій" - перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль Кремля.
"Київ також хоче завдати символічного удару, наблизивши війну до Москви й показавши, що її протиповітряна оборона, зокрема навколо Кремля, може бути прорваною. Деякі офіційні особи також розглядають повітряну кампанію як засіб підштовхнути Вашингтон до затвердження представленого в Конгресі пакета військової допомоги на суму 60 млрд доларів, що має вирішальне значення для оборони України", - резюмує Financial Times.
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Тобто, оцінюють "шкідливість" ударів по касапській інфраструктурі семе прихильники Трампа!
Нафтопереробні заводи в Росії, в тому числі в Сибіру, почали активно оснащуватися системами виявлення і придушення безпілотників.
Російська ППО безсила проти масованого нальоту безпілотників, що складається, наприклад, із 35 дронів.
Системи радіоелектронної боротьби не здатні вражати деякі типи безпілотників, які працюють автономно і не підключені до операторів і супутників. Самокерований дрон літає за заданими координатами, може сканувати ціль і перетворює відеозображення на потік цифрових сигналів.
Всім розказую про НПЗ.
Зупинка НПЗ призводить до затоварення нафтою. Коли ринок переповнюється ЦІНИ ЙДУТЬ ВНИЗ.
А в руському іпсо - прохання США не нищити НПЗ бо ціни зростуть...
А тут зразу досягається результат - США погані, а зєлємський маладєц. ДОСИТЬ, ВГАМУЙТЕСЬ!
Між демократами та республіканцями може й є якась різниця у внутрішній політиці, але для України вони ОДНАКОВІ. Республіканці постійно вигадують нові приводи для того, щоби не голосувати за допомогу Україні або повертаються до старих та напівзабутих приводів, але то все лише відмовки, щоби допомоги НЕ виділяти.
Демократи звинувачують республіканців в тому, що ті блокують допомогу Україні, республіканці звинувають демократів, що ті виділяють допомогу неефективно, а в результаті ОБИДВОМ сторонам вигідно, щоби Україна допомогу НЕ отримала взагалі.
І це все, що треба знати про "двопартійну" підтримку України американським істеблішментом.
Але Україна вже півроку отримує пшик і від демократів, і від республіканців. І українцям абсолютно пох7й, яка з політичний партій США не дала допомоги Україні БІЛЬШЕ за конкурентів. Бо не дали ОБИДВІ.
Ну наприклад, що виборчу кампанію їхнього спікера, який вперто відмовляється ставити на голосування допомогу Україні, оплатили 3 рашистських олігархи?
Та ти не напружуйся так. Всі і так все бачать.
Лишається 2 варіанти:
1.Капітулювати.
2. Загальна мобілізація: навіть кожного пса натаскати на лапті, балалайки та французьких жаб. Діти в форматі 12/24 в'яжуть мотори до FPV дронів(Китай не дасть), поки їхні матері пазурами виколупують очі жабоїдам. Зараз, вже, масовано вигнати нафіг всіх непрошених й тупо сісти за стіл переговорів. Все. Нажаль це єдиний варіант виграшу.
На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод.
На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії.
Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
з головою Офісу президента України Єрмаком
в присутності президента Туреччини Ердогана.
Сторони визначили довірених осіб на наступну зустріч і обмінялись проектами угоди про умови припинення вогню.
В сути режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том, с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»
https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
А вот конкретно министр обороны США призывает всеми способами добиться победы Украины над Россией, президент Байден официально называет путина бандитом.
Так кто тогда на хрен "призывает" Украину не наносить удара по орковским НПЗ ? Дед Пихто ?
Деньги есть на PDA и USAI
а оружие перестали давать
какже так?
хотят, бандит - а результат?
чтобы полыхало и пылало так, что даже из космоса все видели бы.
Хто там з Вашингтона попереджував - прибиральник Стьопа з Балашихи чи тьотя Маня з Оренбурга які зараз мешкають у США.
Financial Times ЖУРНАШЛЮХИ.
https://youtu.be/B-dqxmu20rA?t=333
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!
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