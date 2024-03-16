НПЗ горить у Самарській області РФ після атаки БПЛА. ВIДЕО

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа якої - 500 кв.

"Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Також дрон атакував Новокуйбишевський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

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"В цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яка через пів години була ліквідована", - інформує Baza.

Місцевий телеграм-канал Город Сызрань також підтверджує інформацію про пожежу на НПЗ, втім про її причини не зазначається.