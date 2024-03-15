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Новини
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Наслідки ударів по російських НПЗ: Ціни на бензин у Росії продовжують стрімко зростати

бензин

Ціни на бензин та дизпаливо на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі продовжують стрімко зростати у п’ятницю через побоювання зменшення виробництва пального внаслідок ударів українських дронів по найбільшим російським НПЗ.

Зокрема, бензин марки "А-95" за день подорожчав ще на 2,16% – до 62 773 руб. за тонну, пише російський "Коммерсант".

Поточного тижня вартість бензину марки "А-95" піднялася вище 60 тис. рублів за тонну вперше з кінця вересня 2023 року. Тоді ціни на бензин у Росії рекордно зросли через зміни до системи дотацій вартості палива на внутрішньому ринку, а російський президент Володимир Путін публічно переклав відповідальність за це на уряд.

Вартість бензину "А-92" за підсумками торгів зросла на 2,02% – до 50 117 рублів за тонну. Востаннє ціна сягала цієї позначки 15 листопада 2023 року.

Літнє дизпаливо подорожчало на 1,79%, сягнувши позначки 63 991 руб. за тонну. Ціна міжсезонного дизеля зросла на 2,38% – до 63 879 руб. за тонну. Зимове дизпаливо подорожчало на 1,31% – до 64 529 руб. за тонну.

Водночас ціна авіапального знизилася на 0,3% – до 79 069 рублів за тонну, а мазуту – на 1,19%, до 26 523 рублів за тонну.

Як санкції та удари українських безпілотників вплинули на роботу російських НПЗ

Як повідомлялося, у ніч на 15 березня безпілотники атакували російський НПЗ "Первый завод" у Калузькій області. Обладнання заводу зазнало пошкоджень, зайнялася пожежа. 

13 березня Новошахтинський НПЗ у Ростовській області Росії призупиняв роботу після атаки дронів. Це найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії та єдиний НПЗ у Ростовській області. Його повна потужність – 5,6 млн тонн.

Того ж дня безпілотники атакували рязанський НПЗ "Роснєфті", внаслідок чого пошкоджень зазнали дві установки первинної переробки нафти. На них припадає 70% потужності заводу, проте ступінь пошкоджень власник заводу приховує.

У ніч на 12 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод компанії "ЛукОйл" у Нижньогородській області, він також призупинив роботу. Внаслідок удару виведено з ладу найбільшу установку з переробки нафти, яка забезпечували 53% переробки на НПЗ.

У січні на цьому ж НПЗ на сталася аварія. Тоді завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

Також раніше зафіксовано атаки безпілотників на інші російські нафтопереробні об'єкти.

Побоюючись дефіциту палива на внутрішньому ринку, Росія з 1 березня 2024 року відновила заборону на експорт бензину.

Автор: 

бензин (1110) НПЗ (380) росія (14400) ціни (3533) дизпаливо (1285) дрони (370)


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Топ коментарі
+15
Повідомте, коли стане дорожче, ніж в нас.
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15.03.2024 16:02
+9
треба ще нальотів, 2% це ні про що, хоча така тенденція дуже подобається
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15.03.2024 16:28
+8
2% проценти,це копійки
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15.03.2024 16:07
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Повідомте, коли стане дорожче, ніж в нас.
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15.03.2024 16:02 Відповісти
3024 рік.
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15.03.2024 16:33 Відповісти
×уйню написав
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15.03.2024 23:20 Відповісти
2% проценти,це копійки
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15.03.2024 16:07 Відповісти
треба ще нальотів, 2% це ні про що, хоча така тенденція дуже подобається
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15.03.2024 16:28 Відповісти
Самим не смішно таке писати?
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15.03.2024 17:03 Відповісти
2% - непомітно взагалі.
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15.03.2024 17:25 Відповісти
На 2% - це "стрімко зростати"? 🙄
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15.03.2024 19:15 Відповісти
2% ЗА ДЕНЬ! шо ж тут за зборіщє дебілів? мало їм
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16.03.2024 10:06 Відповісти
на маршале с 47 до 47.90 вырос 92, что происходит?
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15.03.2024 23:01 Відповісти
Буквально 6 избирательныхучастков в России подожжено.На некоторых участках бюллетени испорчены зеленкой.
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16.03.2024 01:36 Відповісти

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