Удари українських дронів паралізували 12% нафтопереробних потужностей Росії за два дні, - Bloomberg
Завдяки ударам безпілотників, Україні вдалось зупинити три нафтопереробні заводи в Росії за два дні.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Bloomberg.
У матерілі зазначається, що удари по нафтових об’єктах мають на меті перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.
Видання нагадує, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року. Початковий шквал атак у лютому вразив майже п’яту частину потужностей росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь уже відновлювалася.
Три об’єкти, які за останні два дні обстріляли українські безпілотники, складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.
Також видання наводить цитату Путіна, про те, що мета українських ударів нібито - "якщо не зірвати вибори в Росії, то втрутитися в них".
Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.
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І на це треба час і натхнення.
Тому на черзі Кіріши, Капотня, три НПЗ Самарської групи, Ново-Ярославський і Саратовський НПЗ... Роботи ще багато.
Так, це далі, але кого і як перемкне на які кроки путіна - ми не знаємо.
Треба вибити з них відчуття "легкої прогулянки".
Родовища після атаки ще треба якось загасити, а потім думати що з ними робити....
Нема видобутку - нема нічого, от що головне.
Нема переробки - нема видобутку, от що головне.
Проблеми з експортом пального за валюту означають, що федеральний бюджет перестане наповнюватись, бо наповнення іде в основному завдяки нафтодоларам, а кубишка ФНД вичерпується. Через колапс з паливом експорт збіжжя теж впаде (росія - один з найбільших експортерів пшениці). А це все - гроші на війну.
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2751781.html Умер вице-президент Лукойла Виталий Робертус https://www.yaplakal.com/forum1/topic2751781.html
Ему было 53 года, в компании Робертус проработал 30 лет.
В октябре прошлого года скончался глава совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Он занял пост главы после смерти Равиля Маганова, который в сентябре выпал из окна шестого этажа ЦКБ.
В мае 2022 года после сеанса у шаманов в Мытищах умер топ-менеджер компании Александр Субботин.
Сразу помогло, и он больше не пьёт, т.к. во время сеанса сдох.