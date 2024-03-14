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Новини
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Удари українських дронів паралізували 12% нафтопереробних потужностей Росії за два дні, - Bloomberg

росія

Завдяки ударам безпілотників, Україні вдалось зупинити три нафтопереробні заводи в Росії за два дні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Bloomberg.

У матерілі зазначається, що удари по нафтових об’єктах мають на меті перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

Видання нагадує, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року. Початковий шквал атак у лютому вразив майже п’яту частину потужностей росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь уже відновлювалася.

Три об’єкти, які за останні два дні обстріляли українські безпілотники, складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.

Також видання наводить цитату Путіна, про те, що мета українських ударів нібито - "якщо не зірвати вибори в Росії, то втрутитися в них".

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.

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НПЗ (592) росія (65925) атака (365) дрони (4863)


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Топ коментарі
+19
по-перше - це далеко. По-друге, сама по собі інфраструктура свердловини досить невелика. По-третє, удари по нафтопереробці вимагають врешті тешт зменшувати видобуток, а в деяких випадках глушити свердловини. Відновлення видобутку заглушеної свердловини може зайняти роки, і взагалі може бути просто не рентабельним. Майже вся нафтопереробка у кацапів сконцентрована на європейській частині. Це півтора десятка більш-менш потужних НПЗ і десяток НПЗ поменше. Самі віддалені від нашого кордону - Уфімська група невеликих НПЗ ("Уфанафтохім", Ново-Уфімський НПЗ, Уфімський НПЗ, "Нафтохім Салават") - до них 1200-1300 км. Якщо планомірно мочити, то через півроку переробка загнеться (бо комплектуючі для установок АВТ недосяжні), а ще через ріх потроху почне загинатись і видобування нафти.
І на це треба час і натхнення.
Тому на черзі Кіріши, Капотня, три НПЗ Самарської групи, Ново-Ярославський і Саратовський НПЗ... Роботи ще багато.
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14.03.2024 01:48
+10
ЗСУ запроваджує РЕАЛЬНІ санкції
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14.03.2024 01:07
+8
18-та смерть серед кацапських топ-менеджерів за два роки
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14.03.2024 01:20
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А в минулому році був шанс перенести війну на територію противника...
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14.03.2024 00:59 Відповісти
Один удар по Уренгою - і не буде чим торгувати і переробляти . . .
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14.03.2024 01:06 Відповісти
по-перше - це далеко. По-друге, сама по собі інфраструктура свердловини досить невелика. По-третє, удари по нафтопереробці вимагають врешті тешт зменшувати видобуток, а в деяких випадках глушити свердловини. Відновлення видобутку заглушеної свердловини може зайняти роки, і взагалі може бути просто не рентабельним. Майже вся нафтопереробка у кацапів сконцентрована на європейській частині. Це півтора десятка більш-менш потужних НПЗ і десяток НПЗ поменше. Самі віддалені від нашого кордону - Уфімська група невеликих НПЗ ("Уфанафтохім", Ново-Уфімський НПЗ, Уфімський НПЗ, "Нафтохім Салават") - до них 1200-1300 км. Якщо планомірно мочити, то через півроку переробка загнеться (бо комплектуючі для установок АВТ недосяжні), а ще через ріх потроху почне загинатись і видобування нафти.
І на це треба час і натхнення.
Тому на черзі Кіріши, Капотня, три НПЗ Самарської групи, Ново-Ярославський і Саратовський НПЗ... Роботи ще багато.
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14.03.2024 01:48 Відповісти
а за газ почему никто не думает?
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14.03.2024 02:04 Відповісти
по-перше, газом танки не заправляють, а по-друге - з газового ринку кацапів вже викинули. Тому свій газ нехай пробулькують у море Лаптєвих.
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14.03.2024 02:13 Відповісти
У них там є декілька "ласих" заводиків з виробництва зжиженого газу...
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14.03.2024 05:19 Відповісти
Нам потрібно у першу чергу розібратися із дізелем і авіаційним паливом. Потім інше.
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14.03.2024 11:29 Відповісти
Вони повинні лягати спати з острахом, що і по Уренгою прилетить.
Так, це далі, але кого і як перемкне на які кроки путіна - ми не знаємо.
Треба вибити з них відчуття "легкої прогулянки".
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14.03.2024 02:35 Відповісти
уренгой це брудна дупа світу, у якій нема нічого, окрім дирки у землі. Вони там у трущобах не тільки окремо від людства живуть, але і окремо від москви, яка час від часу стягує з них ясак, та інколи московські нукери забирають рабів на войни. Тому уренгой ніяк не впливає на перебіг війни, принамні менше, ніж місто Коломна або Дубна.
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14.03.2024 02:55 Відповісти
Під словм Уренгой я маю на увазі родовища, а не місцевість.
Родовища після атаки ще треба якось загасити, а потім думати що з ними робити....
Нема видобутку - нема нічого, от що головне.
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14.03.2024 08:28 Відповісти
ще раз - не буде переробки, то не стане потреби у родовищах. А заглушати свердловини - то хай це буде їх проблеми.
Нема переробки - нема видобутку, от що головне.
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14.03.2024 14:42 Відповісти
Немає поставки,є неустойка.Є мінус,це добре,нам легше.
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14.03.2024 15:30 Відповісти
дефіцит палива - це не тільки кінець експорту палива, але ж і проблеми з посівною, а значить і значне зниженння експорту російського збіжжя.
Проблеми з експортом пального за валюту означають, що федеральний бюджет перестане наповнюватись, бо наповнення іде в основному завдяки нафтодоларам, а кубишка ФНД вичерпується. Через колапс з паливом експорт збіжжя теж впаде (росія - один з найбільших експортерів пшениці). А це все - гроші на війну.
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14.03.2024 16:16 Відповісти
Були в нас ракети,мордор потрапив би в 19 вік аж бігом.Може і війни б не було взагалі.Але вже як є....
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14.03.2024 16:40 Відповісти
так захотіли виборці. Але навіть зараз переважна більшість з них не здогадуються про цей зв'язок з їх вибором. Тому нема ніяких гарантій, що їх наступні вибори будуть виваженими.
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14.03.2024 16:50 Відповісти
Та багато хто прозрів,але не всі.Навіть ті кого нормально так пробомбили,не до кінця прозріли,то що говорити про тих хто обійшовся просто переляком???
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14.03.2024 17:02 Відповісти
багато хто нарешті зрозумів, що росіяни - наш ворог, але прозріння особисто я не побачив, бо суспільство, як і раніше, віддає перевагу популістам.
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14.03.2024 17:12 Відповісти
Весь,або більшість світу хвора на таке.Немає Черчілів,Тетчер,Рейганів,майже більшість правителів трампи.Тому перспективи так собі
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14.03.2024 17:29 Відповісти
ЗСУ запроваджує РЕАЛЬНІ санкції
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14.03.2024 01:07 Відповісти
Оце вже діло.
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14.03.2024 01:08 Відповісти
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14.03.2024 01:13 Відповісти
18-та смерть серед кацапських топ-менеджерів за два роки
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14.03.2024 01:20 Відповісти
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https://www.yaplakal.com/forum1/topic2751781.html Умер вице-президент Лукойла Виталий Робертус https://www.yaplakal.com/forum1/topic2751781.html

Ему было 53 года, в компании Робертус проработал 30 лет.

В октябре прошлого года скончался глава совета директоров Лукойла Владимир Некрасов. Он занял пост главы после смерти Равиля Маганова, который в сентябре выпал из окна шестого этажа ЦКБ.

В мае 2022 года после сеанса у шаманов в Мытищах умер топ-менеджер компании Александр Субботин.
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14.03.2024 03:36 Відповісти
Субботина шаманы лечили лягушачьим ядом от пристрастия к алкоголю.
Сразу помогло, и он больше не пьёт, т.к. во время сеанса сдох.
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14.03.2024 07:38 Відповісти
"новічком" його шамани вилікували
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14.03.2024 08:19 Відповісти
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14.03.2024 08:46 Відповісти
Пороховые заводы и склады с аммиачной селитрой
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14.03.2024 07:02 Відповісти
Три таких потужних НПЗ і всього лише 12 відсотків...
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14.03.2024 07:44 Відповісти
12% за два дні, це не "всього лише", це "ніхрена собі".
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14.03.2024 08:21 Відповісти
Для кризиса нужно минимум 50% тогда дальние НПЗ не смогут оперативно обеспечить поставки.
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14.03.2024 08:14 Відповісти
черговий цвях в засрашкіну труну
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14.03.2024 08:35 Відповісти
Цвяшки.Цвяхом буде Таурус,або Томагавк
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14.03.2024 15:31 Відповісти
 
 