Удари українських дронів паралізували 12% нафтопереробних потужностей Росії за два дні, - Bloomberg

Завдяки ударам безпілотників, Україні вдалось зупинити три нафтопереробні заводи в Росії за два дні.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише видання Bloomberg.

У матерілі зазначається, що удари по нафтових об’єктах мають на меті перервати російський експорт і постачання палива для російської армії на передовій.

Видання нагадує, що Україна використовувала безпілотники для атак на важливі російські нафтові об’єкти від Чорного до Балтійського морів з початку цього року. Початковий шквал атак у лютому вразив майже п’яту частину потужностей росії з переробки сирої нафти, але на початку березня галузь уже відновлювалася.

Три об’єкти, які за останні два дні обстріляли українські безпілотники, складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.

Також видання наводить цитату Путіна, про те, що мета українських ударів нібито - "якщо не зірвати вибори в Росії, то втрутитися в них".

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.

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