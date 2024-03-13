Росіяни повідомляють про атаку дронів у кількох областях РФ: у Рязані пожежа на нафтозаводі, у Воронезькій області нібито знищено 30 безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод в Рязані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників на нафтозавод у Рязані. Там почалася пожежа.

За словами місцевих, по заводу вдарили три безпілотники. Зазначається, що три особи дістали поранення.

Влада Воронезької області заявила, що за ніч знищено понад 30 безпілотників. За інформацією місцевих мешканців, найбільше наліт БПЛА зафіксовано в Бутурлінському р-ні біля аеродрому.

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, силами ППО РФ було збито нібито 3 українські безпілотники.

"Силами ППО в Курському районі збито 3 українських БПЛА", - написав він. Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

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Про активність нібито українських дронів повідомив губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков. За його словами, в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. В одному приватному домоволодінні загорівся сарай. Пізніше він написав, що Губкінський міський округ зазнав атаки трьома БПЛА літакового типу. Після їхнього падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав. Згодом повідомив, що в районі села Кругле Красненського району знову спрацювала система ППО РФ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що в ніч на середу над регіоном було збито вісім безпілотників, запущених українськими військовими. За його даними, дрони знищено над трьома районами регіону і "постраждалих і руйнувань немає".

Також про загрозу атаки нібито українських безпілотників повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Зранку 13 березня про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.







