УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6937 відвідувачів онлайн
Новини
13 078 52

Росіяни повідомляють про атаку дронів у кількох областях РФ: у Рязані пожежа на нафтозаводі, у Воронезькій області нібито знищено 30 безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод в Рязані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників на нафтозавод у Рязані. Там почалася пожежа.

За словами місцевих, по заводу вдарили три безпілотники. Зазначається, що три особи дістали поранення.

Влада Воронезької області заявила, що за ніч знищено понад 30 безпілотників. За інформацією місцевих мешканців, найбільше наліт БПЛА зафіксовано в Бутурлінському р-ні біля аеродрому. 

Також про атаку БПЛА повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, силами ППО РФ було збито нібито 3 українські безпілотники.

"Силами ППО в Курському районі збито 3 українських БПЛА", - написав він. Пізніше він заявив про ще один збитий дрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бої за село Тьоткіно в Курській області РФ тривають, - Легіон "Свобода Росії"

Про активність нібито українських дронів повідомив губернатор Бєлгородської області Олександр Гладков. За його словами, в районі села Серебрянка Новооскольського міського округу системою ППО збито 2 БПЛА літакового типу. В одному приватному домоволодінні загорівся сарай. Пізніше він написав, що Губкінський міський округ зазнав атаки трьома БПЛА літакового типу. Після їхнього падіння з подальшою детонацією ніхто не постраждав. Згодом повідомив, що в районі села Кругле Красненського району знову спрацювала система ППО РФ.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що в ніч на середу над регіоном було збито вісім безпілотників, запущених українськими військовими. За його даними, дрони знищено над трьома районами регіону і "постраждалих і руйнувань немає".

Також про загрозу атаки нібито українських безпілотників повідомив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Зранку 13 березня про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Наслідки атаки БпЛА на російські регіони
Наслідки атаки БпЛА на російські регіони
Наслідки атаки БпЛА на російські регіони
Наслідки атаки БпЛА на російські регіони

Автор: 

безпілотник (4293) НПЗ (592) росія (65856)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Добрий ранок Україно.
показати весь коментар
13.03.2024 07:23
+22
Це вам підоори не житлові масиви руйнувати. Щоб ви хробаки виздихали від личинок до беззубих.
показати весь коментар
13.03.2024 07:34
+21
Ну Рязань подумала - кругом на рашці горить - а ми чого будем відставати
показати весь коментар
13.03.2024 07:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добрий ранок Україно.
показати весь коментар
13.03.2024 07:23 Відповісти
"Ну мені нравиця як воно горить, люди хробаки бігають, суєтяться..."
показати весь коментар
13.03.2024 07:37 Відповісти
Для Кривого Рогу та Сумщини він сьогодні не добрий, а от кацапам "приятного утреннего ********"!
показати весь коментар
13.03.2024 09:10 Відповісти
😥
показати весь коментар
13.03.2024 09:49 Відповісти
Гладков, Дрозденко, Старовойт - це все українські прізвища (Гладков зросійщене) . Тобто - це все етнічні українські території. В цьому напрямку треба серйозно працювати.
показати весь коментар
13.03.2024 12:23 Відповісти
прелєсно
показати весь коментар
13.03.2024 07:25 Відповісти
Ну Рязань подумала - кругом на рашці горить - а ми чого будем відставати
показати весь коментар
13.03.2024 07:27 Відповісти
Не "Рязань" - а "Ерзянь" Рязанська область - історична територія проживання угрофінського племені "ерзя" Про це пише в своїй "Истории России с древнейших времён" російський історик 19 ст Соловйов
показати весь коментар
13.03.2024 07:49 Відповісти
Ну це Ви далеко нас загилили - як казав один дядько - не живи минулим - живи сьогоденням - шоб мати ********
показати весь коментар
13.03.2024 07:55 Відповісти
Так сьогодні кацапи теж не слов'яни, а ті ж угро-фвни, ерзя. 😊
показати весь коментар
13.03.2024 08:13 Відповісти
Там солянка - полукровки
показати весь коментар
13.03.2024 08:15 Відповісти
Я теж багато "крилатих висловів знаю Наприклад давньоримське: "Коли не знаєш минулого - нема на що опираться та від чогось відштовхуваться...." Я цитатами з Солов"йова частенько дражнив у свій час "вяликароссов" Деякі навіть писали що "ета хахляцкие инсинуаци и правакации" Але ж його чотирнадцятитомник (що у мене є) був надрукований при СРСР і в Москві І я завжди вказував не тільки рік видання та видавництво - але й том та його сторінку
показати весь коментар
13.03.2024 08:16 Відповісти
Наверное тебя частенько колотили))) хотя подозреваю что у тебя чёрный пояс по каратэ тоже имеется
показати весь коментар
13.03.2024 12:05 Відповісти
"Наверное" - твоїй освіті батьки мало уваги приділяли - бо пишеш якусь "дурь"!
показати весь коментар
13.03.2024 12:10 Відповісти
Смоленська і Орловська області ще не звітували ....?
показати весь коментар
13.03.2024 07:29 Відповісти
Якщо це робота дійсно українських дронів, то зверніть увагу на точність ударів. Жодного цивільного об'єкту ! Жодної жертви ! Україна воює зі злодіями, а не з мирним населенням.
показати весь коментар
13.03.2024 07:30 Відповісти
А що ці " мирні " роблять на своїх заводіках 24/7 - новорічні хлопавки?
показати весь коментар
13.03.2024 07:41 Відповісти
Слушно. Проте. Пропозиція 140 мільйонам покинути цю країну за вашою логікою РЕАЛЬНА ? Раб працює щоб вижити, а не щоб рятувати сусідів.
показати весь коментар
13.03.2024 08:48 Відповісти
140 мільйонів - це основа їхньої пропаганди ! Їх не більше 80 мільйонів.
показати весь коментар
13.03.2024 12:24 Відповісти
Чому в зведенні немає назви мацква?
показати весь коментар
13.03.2024 07:31 Відповісти
відстань туди більша - ще не долетіли)
показати весь коментар
13.03.2024 07:35 Відповісти
Коли треба було для піару то долітали
показати весь коментар
13.03.2024 14:13 Відповісти
Це вам підоори не житлові масиви руйнувати. Щоб ви хробаки виздихали від личинок до беззубих.
показати весь коментар
13.03.2024 07:34 Відповісти
Рязанське іпло вже не таке довольне.
показати весь коментар
13.03.2024 07:34 Відповісти
жоден куток за "поребриком" не повинен бути у спокої, так має бути щодня
показати весь коментар
13.03.2024 07:35 Відповісти
Ніщо так не зупиняє наші дрони, як російські нафтобази!
показати весь коментар
13.03.2024 07:41 Відповісти
Дуже добре!
НПЗ їхні треба нищити кожної ночі. Там їх повно. Це болюче для параші буде.
показати весь коментар
13.03.2024 07:42 Відповісти
Для рашистів = фашистів кожна ніч має бути пекельною!
показати весь коментар
13.03.2024 07:45 Відповісти
В общем все беспилотники сбиты а рабочие нефтебаз с горя кинули окурки в емкостя.
показати весь коментар
13.03.2024 07:45 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
показати весь коментар
13.03.2024 07:58 Відповісти
Надеюсь последние атаки это не временная акция. Если так будет продолжаться эффект будет больше чем от западных санкций.
показати весь коментар
13.03.2024 07:54 Відповісти
Интересно, что для достижения цели (разорение рашки и остановки войны) нет нужды уничтожить 100% нефтепереработки. Достаточно остановки "всего" 5-7% мощностей, и тогда экономика улетит в минус, и карточный домик посыпется. Уже остановилось 1,6-2% за последние несколько недель.
показати весь коментар
13.03.2024 07:55 Відповісти
Красиво горить кацапія. Гори, гори ясно, щоби не погасло !
показати весь коментар
13.03.2024 07:55 Відповісти
Так так,усі села мають свої ППО на расеї.
показати весь коментар
13.03.2024 08:00 Відповісти
"Різня беспілотниками у Рязані".
показати весь коментар
13.03.2024 08:02 Відповісти
😁 Кацапам вірити не можна! По-перше - в ниє істерика від страхк. По друге-у страху великі очі, тому їм привиділось. По-третє - то були не безпілотники, а літаки. По-четверте - літак буа лише один, і то кацапський Іл-76. По-пяте - то було ще вчора. І останнє - вони цого таки збили!!! 😂 Резюме: вірити кацапам не можна! Ми - мирна країна! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
13.03.2024 08:11 Відповісти
Потрібно якнайбільше таких безпілотників запускати у напрямку москви, виснажувати їхнє аналоговнєтне ППО, щось саме дешеве і дуже помітне.
показати весь коментар
13.03.2024 08:13 Відповісти
мАцква - фігня, НПЗ і ВПК - боляче.
Якщо стане нічим воювати, мАцква сама здується.
показати весь коментар
13.03.2024 08:15 Відповісти
Гарна тенденція, варто продовжувати.
показати весь коментар
13.03.2024 08:14 Відповісти
Кацапы, в эту войнушку можно играть вдвоём!
Это мы еще по подстанциям не били....
Ждём-с....
показати весь коментар
13.03.2024 08:14 Відповісти
показати весь коментар
13.03.2024 08:28 Відповісти
Otlycno tak derzat ,skoro u kacapov budet kak u nix druzej s koreji na drovax budet jezdit masini
показати весь коментар
13.03.2024 08:33 Відповісти
МАЗИР давай! МАЗИР!
показати весь коментар
13.03.2024 08:37 Відповісти
Злегка погуглив- на расєє є 30 великих НПЗ та під 80 невеликих. Тобто- 100 влучань треба, щоб в мокшів була ринково-європейська ціна на паливо, тобто не 50 рублєй, а 170 як мінімум. Так що- ЗСУ, дякую й бажаю, щоб БПЛА все ж до тих НПЗ долетіли поскоріше. І- всупереч кротам.
показати весь коментар
13.03.2024 08:38 Відповісти
Мало. Не бачу приводу для радощів. Для рашки це як укус комара.
показати весь коментар
13.03.2024 08:44 Відповісти
такие как вы будут сопли лить что когда и кремль ******)такие только в уголку могут волати за лиху долю)
показати весь коментар
13.03.2024 08:48 Відповісти
Я сказав мало.Треба більше. От й все, кацап.
показати весь коментар
13.03.2024 09:00 Відповісти
Якщо укусів багато, це викликає проблеми.
Не виключено, що форсують "мірниє пєрєговори" саме тому, що останнім часом "комари" почали надто боляче кусатись, і якщо справа піде так далі, то буде відчутна втрата крові.
показати весь коментар
13.03.2024 08:52 Відповісти
На першому фото ніхто не помітив НЛО? )))
показати весь коментар
13.03.2024 08:53 Відповісти
То матроси. 😂
показати весь коментар
13.03.2024 09:06 Відповісти
 
 