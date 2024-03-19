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РФ планує захищати нафтогазові об’єкти за допомогою комплексів "Панцир", - The Guardian

панцирь,панцир

Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов повідомив про плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних комплексів після того, як в останні місяці Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів, над встановленням, відповідно, систем захисту типу "Панцир", - заявив представник російського міністерства енергетики.

"З січня Україна збільшила кількість атак на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по численних великих нафтопереробних заводах, намагаючись завдати шкоди російським військовим і зупинити просування російської армії", - пише видання.

Російські нафтопереробні потужності, зупинені внаслідок атак українських безпілотників у першому кварталі, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на день), або 7% від загального обсягу, за підрахунками Reuters.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Bloomberg про дронові удари по російських НПЗ: Мінус 10-15% щоденної нафтопереробки

Автор: 

НПЗ (592) ППО (3276) росія (66060)


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Топ коментарі
+21
З Богом ...

В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.
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19.03.2024 15:16 Відповісти
+13
Ну хай панцирями тими луплять по об"єктах, як у Бєлгороді. Ми не проти..
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19.03.2024 15:19 Відповісти
+11
Тепер у гру вступають голуби з біолабораторій)
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19.03.2024 15:22 Відповісти
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🤣
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19.03.2024 15:15 Відповісти
скоріше краб на галерах скине свій панцирь
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19.03.2024 20:22 Відповісти
З Богом ...

В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.
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19.03.2024 15:16 Відповісти
Тепер у гру вступають голуби з біолабораторій)
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19.03.2024 15:22 Відповісти
комары. Мы ж их не зря гмо-кровью кормили!
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19.03.2024 23:55 Відповісти
Це точно,він тут показав що це дорогий по начинці хлам.
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19.03.2024 15:34 Відповісти
Все же знают, что военные не развивают свое оружие. С первых панцирей в Сирии прошло всего то 13 лет. Совершенно точно можно писать о том, что сегодня кацы производят точно такие же панцири, как и 13 лет назад, которые бахают по птицам и не видят малые бпла.
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19.03.2024 18:56 Відповісти
Ну хай панцирями тими луплять по об"єктах, як у Бєлгороді. Ми не проти..
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19.03.2024 15:19 Відповісти
Бєлгородські страсті. Будуть із Сочі знімати ?
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19.03.2024 15:26 Відповісти
Чи з Магадану..
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19.03.2024 15:36 Відповісти
Будуть "нацгвардійці" бігати з дубинками і відгоняти Українські дрони від НПЗ!

А у рашки ще багато смачних об'ектів крім НПЗ! Дурелопи не зрозуміли, що це тільки початок знищення.
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19.03.2024 15:48 Відповісти
Доки вони планують , треба розбомбити галузь

а хто там тауруси не дає ??? ЛЮБИ - друзі хутина ?
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19.03.2024 15:22 Відповісти
Післідовнишки фрау меркель, гдрівска комсомолка, котра і створила цю кризу у Європі, а тепер іі тупа пика щось ніде не зв'являється, Бо відпочиває на пенсіі на гроші другу путлера!
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19.03.2024 15:52 Відповісти
Тому що ніззя було допускати до виборів народ з ГДР , в них вже генетика спаплюжена совком . А меркель з гдр
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19.03.2024 15:54 Відповісти
це добре ,буде менше їх на фронті, але можливо це будуть муляжі)
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19.03.2024 15:24 Відповісти
Тобто бонусом буде ураження самого "Панцира", чи як мінімум - розтрата його дорогих ракет і не надто дорогих, але й не безкоштовних набоїв.
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19.03.2024 15:27 Відповісти
А чего раньше не защищали?
Шо с логикой, кацапы?
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19.03.2024 15:28 Відповісти
Все их нпз это частный бизнес. Нету влияния на военных. А как внутри страны бенз начал дорожать, то гос сектор сразу подсуетился и начал выдачу своей олигархии малое пво и маталическую сетку )
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19.03.2024 18:58 Відповісти
"Панцир"- доволі грізна і ефективна зброя. Не зовсім розумію "шапкозадидательство" від попередніх коментуючих. Нам треба шукати інші "жирні" цілі, наприклад хімпром і при цьому не збавляти обертів по напрямку винесення кацапсячих НПЗ...
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19.03.2024 15:28 Відповісти
Не зовсім розумію навіщо власну суб'єктивну думку представляти за об'єктивну реальність?
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19.03.2024 15:39 Відповісти
Один панцир для захисту одного НПЗ вистачить? Чи треба десяток?
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19.03.2024 15:42 Відповісти
Около 35 штук.
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19.03.2024 18:59 Відповісти
Химпром-это хорошая цель. Есть вариант при удпчном попадании-потравить еще орков живущих поблизости химзавода-двойной профит
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19.03.2024 16:02 Відповісти
не став би сміятись з орків в цьому випадку - там хоть щось роблять. а в нас нікуя. навіть патрони не виробляємо за 10 років війни, два з них - повномаштабної.
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19.03.2024 15:30 Відповісти
Наскільки я знаю, то на нафтопереробних заводах заборонено палити, а вони вирішили там ракети запускати. Бажаю успіху.
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19.03.2024 15:33 Відповісти
Досить потужний комплекс, трішки «підкрутити» і буде чітко працювати по дорогах. Не потрібно сміятися, вже сміялися з «мангалів» на танках, з зубів дракона та КАБів.
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19.03.2024 15:41 Відповісти
Сподобался мессидж "Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів". Тобто, нацгвардійці рашки будуть з дубінками бігати біля НПЗ і розгоняти Українськи дрони!
Іхній петросян відпочиває!
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19.03.2024 15:44 Відповісти
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19.03.2024 15:53 Відповісти
Первые нескролько дронов отправить пустыми а аллюминиевой фольгой-пусть они засветят радары и заставить панциры выстрелить все ракеты. А затем уже пару дронов со взрывчаткой. Даже если дя уничтоджения 1 НПЗ придется потратить 20 дронов-это всеравно выгоднаю Выгода в 100 раз превышает стоимость дронов
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19.03.2024 16:00 Відповісти
)))))) Все еще держите в голове радары времен Кореи и Вьетнама?)
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19.03.2024 19:00 Відповісти
Поки планують, треба добити решту НПЗ.
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19.03.2024 16:29 Відповісти
Панцирь это самый уничтожаемый комплекс ПВО в мире.
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19.03.2024 16:35 Відповісти
"В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов."
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19.03.2024 16:36 Відповісти
самый хреновый пепео в мире , весь белгород усеян упавшими ракетами Панциря
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19.03.2024 17:08 Відповісти
https://t.me/voynareal/85835 Бєлгородське ППО потрощило оселі росіян - на фото шматки російського Панцир-С
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19.03.2024 17:10 Відповісти
Мавзолєйные обезьяны Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки даже школу в Беслане защищали Панцирем и Подлодкой КУРСк ⛵🛥️
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19.03.2024 17:28 Відповісти
а ведь писали умные люди. Смысл был в комариных укусах. Запустить надо было сотню дронов на все нпз за пару дней. Ясно что усилят все нпз теперь и хрен мы куда попадем...
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19.03.2024 23:57 Відповісти
 
 