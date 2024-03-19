РФ планує захищати нафтогазові об’єкти за допомогою комплексів "Панцир", - The Guardian

Директор департаменту з розвитку газової промисловості міненерго РФ Артем Верхов повідомив про плани захисту нафтогазових об’єктів за допомогою ракетних комплексів після того, як в останні місяці Київ зосередив вогонь на російських нафтопереробних заводах та енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів, над встановленням, відповідно, систем захисту типу "Панцир", - заявив представник російського міністерства енергетики.

"З січня Україна збільшила кількість атак на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по численних великих нафтопереробних заводах, намагаючись завдати шкоди російським військовим і зупинити просування російської армії", - пише видання.

Російські нафтопереробні потужності, зупинені внаслідок атак українських безпілотників у першому кварталі, становлять близько 4,6 млн тонн (370 500 барелів на день), або 7% від загального обсягу, за підрахунками Reuters.

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